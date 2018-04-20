  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: необычная Казань
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: необычная Казань
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: необычная Казань
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: необычная Казань
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: необычная Казань
    Фото: Андрей Голузенков
Свобода. Кофе. Приключения

От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: необычная Казань

Nat-geo.ru продолжает рассказывать о приключениях команды брюеров, отправившихся в путешествие от Калининграда до Камчатки, чтобы увидеть настоящую Россию и рассказать о деле своей жизни. На очереди — один из самых ярких городов нашей страны.
Партнерский материал
20 апреля 2018 в 13:18

В этом выпуске:
— Голубые озера с температурой 4 градуса по Цельсию;
— курай из лыжных палок;
— Иннополис, или Умный город;
— шаманизм.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРОЕКТА
Количество участников: 4
Количество городов: 16
Точка старта: Калининград
Пункт назначения: Камчатка
Дистанция: 16 000 километров
Ориентировочное время в пути: 70 дней
Машины: Volkswagen T1 «Bulli», Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan «Bulli»
Карта.jpg

Бонус: Volkswagen T1 «Bulli» — полноправный участник проекта, отпраздновавший в 2017 году 70-летний юбилей. Реставрация машины, которой предстояло проехать через всю Россию, заняла полтора года.

О том, что осталось за кадром, смотрите и читайте в соцсетях:
Instagram: instagram.com/busstationproject/
Facebook: facebook.com/busstationproject
ВКонтакте: vk.com/busstationproject
Одноклассники: ok.ru/group/55037618094326

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Facebook «Volkswagen Россия»: facebook.com/volkswagencvrussia/

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