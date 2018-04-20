От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: необычная Казань
В этом выпуске:
— Голубые озера с температурой 4 градуса по Цельсию;
— курай из лыжных палок;
— Иннополис, или Умный город;
— шаманизм.
КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРОЕКТА
Количество участников: 4
Количество городов: 16
Точка старта: Калининград
Пункт назначения: Камчатка
Дистанция: 16 000 километров
Ориентировочное время в пути: 70 дней
Машины: Volkswagen T1 «Bulli», Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan «Bulli»
Бонус: Volkswagen T1 «Bulli» — полноправный участник проекта, отпраздновавший в 2017 году 70-летний юбилей. Реставрация машины, которой предстояло проехать через всю Россию, заняла полтора года.
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