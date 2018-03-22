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От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: перезагрузка

Nat-geo.ru продолжает рассказывать о приключениях команды брюеров, отправившихся в путешествие от Калининграда до Камчатки, чтобы увидеть настоящую Россию и рассказать о деле своей жизни. На очереди — Сочи.
Партнерский материал
22 марта 2018 в 17:50
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  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: перезагрузка

В этом выпуске:

- экстрим,
- пещеры,
- аромат кофе.



КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРОЕКТА
Количество участников: 4
Количество городов: 16
Точка старта: Калининград
Пункт назначения: Камчатка
Дистанция: 16 000 километров
Ориентировочное время в пути: 70 дней
Машины: Volkswagen T1 «Bulli», Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan «Bulli»

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Бонус: Volkswagen T1 «Bulli» — полноправный участник проекта, отпраздновавший в 2017 году 70-летний юбилей. Реставрация машины, которой предстояло проехать через всю Россию, заняла полтора года. О том, что осталось за кадром, смотрите и читайте в соцсетях:

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