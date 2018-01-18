  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: как все начиналось
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: как все начиналось
    Калининград — стартовая точка автопробега, проходившего под девизом «Свобода. Кофе. Приключения». Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: как все начиналось
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: как все начиналось
    Для серфинга в Балтийском море достаточно и 10 градусов тепла. Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: как все начиналось
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: как все начиналось
    Фото: Андрей Голузенков
  • От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: как все начиналось
    Фото: Андрей Голузенков
Свобода. Кофе. Приключения

От Калининграда до Камчатки на 70-летнем Bulli: как все начиналось

В 2017 году состоялся уникальный автопробег: команда предпринимателей и энтузиастов кофейного дела проехала 30 000 километров — от Калининграда до Камчатки и обратно, — чтобы увидеть настоящую Россию и рассказать о деле своей жизни. Nat-geo.ru пристально следил за их приключениями, и сегодня мы вместе с командой Bus Station Project начинаем рассказ о том, как это было.
Партнерский материал
18 января 2018 в 19:39
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Участники проекта называют себя брюерами, экспертами по приготовлению кофе в отсутствие дорогостоящего оборудования, а их задача — показать, что кофе и тот напиток, что образуется в чашках большинства из нас каждый день, — по сути совсем разные вещи.

КРАТКИЙ СПРАВОЧНИК ПРОЕКТА
Количество участников: 4
Количество городов: 16
Точка старта: Калининград
Пункт назначения: Камчатка
Дистанция: 16 000 километров
Ориентировочное время в пути: 70 дней
Машины: Volkswagen T1 «Bulli», Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan «Bulli»

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Бонус: Volkswagen T1 «Bulli» — полноправный участник проекта, отпраздновавший в 2017 году 70-летний юбилей. Реставрация машины, которой предстояло проехать через всю Россию, заняла полтора года.

Встречайте видеопролог удивительного путешествия удивительных людей, бросившихся в главную авантюру своей жизни.

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