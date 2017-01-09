  • Что это за птица? Приложение дает ответ по фотографии
    Ушастая сова дремала на солнце в кроне ели и была явно не рада проснуться. Фото: Антон Воронин
  • Что это за птица? Приложение дает ответ по фотографии
    «Боевой вылет». Раджастхан, Индия. Фото: Любовь Разумовская
  • Что это за птица? Приложение дает ответ по фотографии
    Разгоряченный тетерев на утреннем токовище. Карелия, Россия. Фото: Ilya Timin
  • Что это за птица? Приложение дает ответ по фотографии
    Сыч на отдыхе. Фото: Медянников Дмитрий Александрович
  • Что это за птица? Приложение дает ответ по фотографии
    Серая цапля, Ставропольский край. Фото: Горбенко Виктор
  • Что это за птица? Приложение дает ответ по фотографии
    Птенец камышницы. Фото: Фомина Юлия Владимировна
Птицы

Что это за птица? Приложение дает ответ по фотографии

Команда орнитологов создала бесплатное приложение, определяющее вид птицы по фотографии.
National Geographic Россия
9 января 2017 в 14:21
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В арсенале любителей дикой природы появился новый инструмент — приложение The Merlin Bird Photo ID, созданное специалистами из ведущих американских университетов: Корнеллского и Калифорнийского технологического.

Как это работает
Пользователь показывает приложению фотографию птицы, уточняет, где и когда она была сделана. Программа сверяет изображение со своей базой данных и выдает соответствия.

Что можно узнать из профайла птицы в «Мерлине»:
• вид;
• ареал обитания;
• особенности поведения;
• фотографии птенцов и взрослых особей;
• запись голоса;
• миграционная карта.

В настоящее время приложение хранит данные о 650 видах птиц Северной Америки, но база будет постоянно пополняться.

Создатели «Мерлина», трудившиеся над проектом семь лет, утверждают, что на данном этапе приложение выдает корректное соответствие в 90% случаев. По словам профессора Петро Пероны из Калифорнийского технологического университета, птицы — это лишь начало. «В итоге мы хотим создать открытую платформу, которую можно будет использовать для идентификации бабочек, лягушек, растений — фактически чего угодно», — рассказывает Перона.

Скачать «Мерлина» бесплатно для устройств на Android и iOS можно здесь.

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СМИ2
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