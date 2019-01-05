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Белоголовый орлан, национальный символ США. Фото: Оксана Ващук
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Голубая сиалия, символ штата Невада. Фото: Jamie Chavez/Flickr.com
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Многоголосый пересмешник, символ нескольких штатов США, включая Техас и Флориду. Фото: TexasEagle/Flickr.com
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Лесной дрозд, символ штата Вашингтон (округ Колумбия). Фото: Владимир К
Обмани меня. Почему в голливудских фильмах нет американских птиц?
Можно было бы возмутиться — нас обманывают! На самом деле всему виной не продюсеры в киноиндустрии, а Migratory Bird Treaty Act — федеральный закон США от 1918 года, который запрещает использовать так называемых перелетных птиц в коммерческих целях. И этому закону до сих пор неуклонно следуют.
Биней Карп, владелица специального приюта для птиц и животных в Калифорнии, которых он сдает в аренду кинематографистам, говорит, что эти правила часто шокируют продюсеров съемочных групп, которые к ней обращаются за помощью. «Они приходят ко мне и, например, просят голубую сойку», — рассказывает Биней. – А я говорю, что нет, нельзя, а вот у меня есть черногорлая сорочья сойка, она из Мексики и не попадает под действие закона. Хорошо, говорит продюсер, берет черногорлую, и та попадает в одну из серий «Теории Большого взрыва». А если для съемок нужна американская синичка chickadee, мы предлагаем заменить ее на белого ушастого бюльбюля из стран Среднего Востока — Турции, Ирака или Ирана».
При всей кажущейся курьезности этого закона, он уже десятки лет способствует сохранению многих редких видов птиц, которых уничтожали вплоть до полного исчезновения вида. Так, например, белая американская цапля в начале XX века находилась на грани исчезновения, так как ее перья использовали при изготовлении модных женских шляп. После принятия закона численность этих прекрасных птиц быстро увеличилась, они были спасены.
Та же Биней Карп, впрочем, считает, что сейчас действие закона можно было бы и несколько ограничить, исключив из него некоторые виды птиц, которым не грозит уменьшение численности. Зачем, например, платить несколько тысяч долларов за аренду экзотического пернатого хищника, если своих американских ястребов сейчас полным-полно? Или зачем с трудом доставать где-то европейского филина, если рядом есть свои, вирджинские?
Однако, в целом, Биней поддерживает закон о запрете использования птиц в коммерческих целях. «Легко себе представить, что может начаться, если каждый получит возможность тащить ястребов из гнезд себе на потеху», — говорит она.
Итак, закон действует и американских птиц вы по-прежнему в фильмах Голливуда не увидите. Но можете услышать — на звуки, которые издают эти птицы, действие закона не распространяется.
При всей кажущейся курьезности этого закона, он уже десятки лет способствует сохранению многих редких видов птиц, которых уничтожали вплоть до полного исчезновения вида. Так, например, белая американская цапля в начале XX века находилась на грани исчезновения, так как ее перья использовали при изготовлении модных женских шляп. После принятия закона численность этих прекрасных птиц быстро увеличилась, они были спасены.
Та же Биней Карп, впрочем, считает, что сейчас действие закона можно было бы и несколько ограничить, исключив из него некоторые виды птиц, которым не грозит уменьшение численности. Зачем, например, платить несколько тысяч долларов за аренду экзотического пернатого хищника, если своих американских ястребов сейчас полным-полно? Или зачем с трудом доставать где-то европейского филина, если рядом есть свои, вирджинские?
Однако, в целом, Биней поддерживает закон о запрете использования птиц в коммерческих целях. «Легко себе представить, что может начаться, если каждый получит возможность тащить ястребов из гнезд себе на потеху», — говорит она.
Итак, закон действует и американских птиц вы по-прежнему в фильмах Голливуда не увидите. Но можете услышать — на звуки, которые издают эти птицы, действие закона не распространяется.