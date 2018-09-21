Птичий архив, или Откуда под крышей храма взялись старинные документы?
Сейчас храм одет в строительные леса: ведется масштабная реставрация. Обязательные в таких случаях исследования культурного слоя привели археологов на чердак. Под жестяной крышей скопился слой земли, перемешанной с ветками, птичьим пометом и бумагой. Здесь десятки лет жили галки, утепляя свои гнезда листьями, пухом и всевозможными клочками бумаги, выкраденными у людей. Грязные и помятые, эти бумажки оказались потрясающей находкой — фрагменты церковных книг, конфетные фантики, газетные статьи, обрывки писем, календарные листы, нотные партии, билеты на транспорт и в музеи и другие артефакты: самые ранние относятся к XVII веку, а самые поздние — к 1980-м.
«Под одной крышей оказались собраны самые разные по типу документы. Вся история Звенигорода копилась в самом древнем памятнике города — вот что интересно. Получается какое-то даже мистическое сочетание», — комментирует Дмитрий Седов, директор Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея, где сейчас хранится «птичий архив».
В пестрой коллекции есть и настоящие открытия. Например, два помятых листка из ссудной кассы купчихи второй гильдии Леи Мовшовой Евсеевой свидетельствуют, что некая Аграфена Агеева однажды заложила купчихе драповую кофту, получив в подтверждение ярлык и оставив расписку. Дмитрий Седов выяснил, что эта Лея Мовшова была дочерью мещанина Мовши Залманова Евсеева, чей дом и по сей день стоит на Саввинской улице близ Успенского собора. Так пара листков из птичьего гнезда помогла провести невидимую нить к другому гнезду — семейному.
Последний раз капитальный ремонт крыши проводился в 1837 году, и очевидно, что именно с той поры, под обновленной кровлей, начал формироваться «птичий архив». Ревизию отдельных находок смотрите ниже.
Нажмите на любую точку.