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Стрижа-альбиноса обнаружили в замке Ратибор в городе Рот, Бавария. Фото: Sonja Dölfel / lbv.de
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Клаус Бойерляйн постоянно следит за состоянием своего нового подопечного. В частности, птицу необходимо постоянно взвешивать. Фото: Sonja Dölfel / lbv.de
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Обнаруженный альбинос еще не окреп и пока не покидает гнездо — но это ненадолго. Фото: Sonja Dölfel / lbv.de
В Баварии нашли белого черного стрижа
Сотрудники немецкой природоохранной организации LBV (Landesbund für Vogelschutz in Bayern) обнаружили в гнездовой колонии черных стрижей (Apus apus) абсолютно белую особь с красными глазами. По словам Клауса Бойерляйна (Klaus Bäuerlein), сотрудника LBV, который также ухаживает за другими девятью колониями черных стрижей, с момента возникновения данной колонии — в 1984 году — такие особи еще не встречались.
Альбинос еще очень молод и по-прежнему живет в гнезде. Когда птица окрепнет, она покинет гнездо и отправится в путешествие на юг.
Белый окрас, с одной стороны, помогает таким птицам быть менее заметным для хищников снизу, однако в случае с хищниками сверху альбинизм имеет, скорее, обратный эффект. Красные же глаза более восприимчивы к солнечному свету — из-за этого может падать острота зрения стрижа-альбиноса при охоте на насекомых.