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Самка благородного зелено-красного попугая вопросительно смотрит в камеру. Как правило, самцы птиц выглядят эффектнее, но у этого вида самки щеголяют в ярком вишнево-красном оперении, а самцы довольствуются неброскими оттенками зеленого. Фото: Джоул Сартори
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Разноцветные перышки обрамляют глаза карликового попугая Эдвардса, питающегося инжиром (а также другими фруктами, нектаром и, возможно, насекомыми). Эти яркие обитатели тропических лесов неплохо чувствуют себя и вблизи людских поселений в Индонезии и Папуа — Новой Гвинее. Фото: Джоул Сартори
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Розовые щеки и музыкальные трели розовоголового кольчатого попугая на несколько столетий сделали его главным домашним любимцем в Европе. Этих птиц часто отлавливали в лесах Мьянмы и Таиланда, неудивительно, что сегодня вид попал в категорию уязвимых. Фото: Джоул Сартори
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Малый попугай-ваза с темным оперением ведет бурную брачную жизнь: самки спариваются с несколькими самцами. Возможно, такое поведение возникло у этих коренных жителей Мадагаскара из-за недостатка пищи — в период ухаживания самцы обеспечивают своих пассий пропитанием. Фото: Джоул Сартори
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Самцы краснокрылых попугаев, обитающих в Австралии, Индонезии и Папуа — Новой Гвинее, выглядят броско, но самки зачастую могут похвастаться еще большим буйством красок. Как и многие другие птицы, представители этого вида видят ультрафиолетовую часть спектра. Именно такую, невидимую для человеческих глаз, окраску имеют их перья. Фото: Джоул Сартори
Люди в перьях
По утопающему в зелени птичнику Umgeni River Bird Park то и дело разносятся трели распевающейся вокалистки. Это попугаиха по кличке Молли, синелобый амазон, которую бывший хозяин научил исполнять гаммы. Многих попугаев сдали в этот парк птиц, расположенный в Дурбане (ЮАР), прежние владельцы: хозяева оказались не готовы к уходу за крупным, требующим внимания питомцем. Попугаи очень шумные и часто ломают все вокруг, некоторые особи соображают не хуже трехлетних детей (и это при том, что попугаи доживают до 80 лет) и все время чему-то учатся. Несмотря на все сложности, желание завести себе попугая пересиливает.
Эколог и защитник природы Стюарт Марсден и вовсе называет этих птиц «людьми в перьях». Они очень любят общение и весьма сообразительны, благодаря чему у них устанавливаются крепкие и теплые отношения с хозяевами. Добавьте к этому способность имитировать человеческий голос, и станет ясно, почему попугаи — одни из самых популярных домашних любимцев.
К сожалению, популярность им только вредит: несмотря на успешные программы по разведению попугаев, во всем мире птиц в большом количестве по-прежнему незаконно отлавливают в природе. Причина одна: организованные преступные группы, заработавшие миллиарды долларов на контрабанде слонов и носорогов, добавили попугаев в свои «каталоги». (На подпольном рынке цена черного какаду из Австралии может достигать 30 тысяч долларов.) Незаконная торговля попугаями процветает в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где противодействующие ей законы не соблюдаются или вовсе отсутствуют. «Если вы покупаете попугая в США, то вероятность, что его вывели в неволе, 99 процентов, — утверждает Доналд Брайтсмит, зоолог из Техасского университета A&M, изучающий попугаев ара в Перу. — Однако в Перу, Коста-Рике или Мексике все наоборот: 99 процентов в пользу того, что птица была поймана».
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Шлемоносный какаду (Callocephalon fimbriatum) — один из 20 видов какаду, обитающих преимущественно в Австралии.
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Жизнь малочисленных синегорлых ара (Ara glaucogularis) связана с одним видом пальм (Attalea phalerata) на северо-востоке Боливии.
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Лорикета Розенберга (Trichoglossus rosenbergii) можно часто заметить в шумных стаях среди других попугаев.
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Травяной попугайчик (Neophema pulchella) едва не исчез с лица Земли в начале XX века, однако с тех пор численность его популяции возросла.
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Благодаря широкому распространению красный лори (Eos bornea) сохраняется в природе в большом количестве, несмотря на то что этих птиц часто отлавливают на продажу.
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Аратингу Финша (Psittacara finschi) не грозит потеря среды обитания из-за вырубки лесов: он предпочитает лесные окраины.
Спрос на попугаев вместе с продолжающейся вырубкой лесов, ведущей к сокращению среды обитания пернатых, — основные факторы, которые угрожают существованию многих видов: примерно 350 подпадают под Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), и лишь четыре (!) могут чувствовать себя в относительной безопасности.
Пока наибольшим спросом пользуются самые разговорчивые — серые попугаи, или жако. За последние 40 лет 18 стран, где они обитают, по данным CITES, законным способом экспортировали около 1,3 миллиона особей. Однако сотни тысяч жако погибли при транспортировке или были вывезены контрабандой из тропических дождевых лесов Африки. Центр торговли — ЮАР, эта страна — самый активный поставщик жако на экспорт. Исторически большая часть заказов поступала из США и Европы, и лишь боязнь птичьего гриппа и законы, ограничивающие торговлю птицами, изменили все в несколько лучшую сторону. Однако рынок сразу переориентировался на страны Ближнего Востока: в 2016 году ЮАР поставила туда тысячи жако.
В 2016 году CITES приняла решение добавить жако в Приложение I, перечисляющее виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Теперь, чтобы продолжить экспорт птиц, поставщики обязаны предоставить инспектору CITES подтверждение, что жако были не пойманы, а выведены в неволе. Большинство таких птиц помечают идентификатором, надевая неснимаемое кольцо на лапку. Однако контрабандисты, похоже, уже научились подделывать кольца, закрепляя их на лапках диких птиц, так что не всегда можно отличить выведенного в неволе попугая от пойманного.
Генетики из Университета Квазулу-Натал (ЮАР), изучая генетические профили, разрабатывают метод, который позволит установить, выведена ли птица в неволе или ее отловили в природе. Исследуя ДНК, генетики надеются создать тест, позволяющий птицеводу, покупателю или инспектору по образцу ДНК пернатого тут же установить его происхождение. Другой способ — изотопный анализ перьев, позволяющий определить, чем птица питалась — естественным или нехарактерным для нее кормом, — и таким образом определить место ее происхождения.
Однако более важная задача, по мнению защитников природы, убедить общественность, что попугаи — это не просто забавные птички, сидящие на плечах у пиратов, или домашние любимцы, выводящие трели либо ругающие гостей последними словами. Это сотни видов шумных и разноцветных пернатых, играющих важную роль в лесных экосистемах. Пернатых, которые совсем скоро могут исчезнуть с лица Земли.