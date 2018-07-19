  • Люди в перьях
    Самка благородного зелено-красного попугая вопросительно смотрит в камеру. Как правило, самцы птиц выглядят эффектнее, но у этого вида самки щеголяют в ярком вишнево-красном оперении, а самцы довольствуются неброскими оттенками зеленого. Фото: Джоул Сартори
  • Люди в перьях
    Разноцветные перышки обрамляют глаза карликового попугая Эдвардса, питающегося инжиром (а также другими фруктами, нектаром и, возможно, насекомыми). Эти яркие обитатели тропических лесов неплохо чувствуют себя и вблизи людских поселений в Индонезии и Папуа — Новой Гвинее. Фото: Джоул Сартори
  • Люди в перьях
    Розовые щеки и музыкальные трели розовоголового кольчатого попугая на несколько столетий сделали его главным домашним любимцем в Европе. Этих птиц часто отлавливали в лесах Мьянмы и Таиланда, неудивительно, что сегодня вид попал в категорию уязвимых. Фото: Джоул Сартори
  • Люди в перьях
    Малый попугай-ваза с темным оперением ведет бурную брачную жизнь: самки спариваются с несколькими самцами. Возможно, такое поведение возникло у этих коренных жителей Мадагаскара из-за недостатка пищи — в период ухаживания самцы обеспечивают своих пассий пропитанием. Фото: Джоул Сартори
  • Люди в перьях
    Самцы краснокрылых попугаев, обитающих в Австралии, Индонезии и Папуа — Новой Гвинее, выглядят броско, но самки зачастую могут похвастаться еще большим буйством красок. Как и многие другие птицы, представители этого вида видят ультрафиолетовую часть спектра. Именно такую, невидимую для человеческих глаз, окраску имеют их перья. Фото: Джоул Сартори
Птицы

Люди в перьях

Попугаи в сообразительности могут не уступать трехлетнему ребенку, они способны научиться петь, танцевать и подражать людским голосам, чем привлекают к себе внимание. Увы, популярность сыграла с этими птицами злую шутку — численность многих видов стремительно падает.
Кристин Делламор
19 июля 2018 в 19:44

По утопающему в зелени птичнику Umgeni River Bird Park то и дело разносятся трели распевающейся вокалистки. Это попугаиха по кличке Молли, синелобый амазон, которую бывший хозяин научил исполнять гаммы. Многих попугаев сдали в этот парк птиц, расположенный в Дурбане (ЮАР), прежние владельцы: хозяева оказались не готовы к уходу за крупным, требующим внимания питомцем. Попугаи очень шумные и часто ломают все вокруг, некоторые особи соображают не хуже трехлетних детей (и это при том, что попугаи доживают до 80 лет) и все время чему-то учатся. Несмотря на все сложности, желание завести себе попугая пересиливает.

Эколог и защитник природы Стюарт Марсден и вовсе называет этих птиц «людьми в перьях». Они очень любят общение и весьма сообразительны, благодаря чему у них устанавливаются крепкие и теплые отношения с хозяевами. Добавьте к этому способность имитировать человеческий голос, и станет ясно, почему попугаи — одни из самых популярных домашних любимцев.

К сожалению, популярность им только вредит: несмотря на успешные программы по разведению попугаев, во всем мире птиц в большом количестве по-прежнему незаконно отлавливают в природе. Причина одна: организованные преступные группы, заработавшие миллиарды долларов на контрабанде слонов и носорогов, добавили попугаев в свои «каталоги». (На подпольном рынке цена черного какаду из Австралии может достигать 30 тысяч долларов.) Незаконная торговля попугаями процветает в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где противодействующие ей законы не соблюдаются или вовсе отсутствуют. «Если вы покупаете попугая в США, то вероятность, что его вывели в неволе, 99 процентов, — утверждает Доналд Брайтсмит, зоолог из Техасского университета A&M, изучающий попугаев ара в Перу. — Однако в Перу, Коста-Рике или Мексике все наоборот: 99 процентов в пользу того, что птица была поймана».

  • Шлемоносный какаду (Callocephalon fimbriatum) — один из 20 видов какаду, обитающих преимущественно в Австралии.
  • Жизнь малочисленных синегорлых ара (Ara glaucogularis) связана с одним видом пальм (Attalea phalerata) на северо-востоке Боливии.
  • Лорикета Розенберга (Trichoglossus rosenbergii) можно часто заметить в шумных стаях среди других попугаев.
  • Травяной попугайчик (Neophema pulchella) едва не исчез с лица Земли в начале XX века, однако с тех пор численность его популяции возросла.
  • Благодаря широкому распространению красный лори (Eos bornea) сохраняется в природе в большом количестве, несмотря на то что этих птиц часто отлавливают на продажу.
  • Аратингу Финша (Psittacara finschi) не грозит потеря среды обитания из-за вырубки лесов: он предпочитает лесные окраины.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№177, июнь 2018).
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