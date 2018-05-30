Куда исчез дубровник?
Еще пару десятков лет назад мелодичные напевы этой птички семейства овсянковых радовали жителей почти всей России — от границ с Финляндией и Украиной до Дальнего Востока. Теперь в Европе дубровника не часто встретишь — его гнездовой ареал отодвинулся на восток на несколько тысяч километров, а восточная граница тянется от Камчатки до Японии.
Ученые предполагают, что причины сокращения численности — ухудшение состояния местообитаний и незаконная охота на пернатых в местах пролета и зимовки (а зимуют эти птицы в Юго-Восточной Азии).
Так, в Китае дубровник считается деликатесом, и, хотя охоту на этих птиц запретили еще в конце 1990-х, их и сегодня можно купить на черном рынке.
Проблемой катастрофического снижения численности дубровника озаботились в Японии, Китае и Южной Корее. В России работы по сохранению вида координирует Русское общество сохранения и изучения птиц ум. М.А.Мензбира (РОСИП). С апреля 2018 года в Байкальском заповеднике начат проект по выявлению путей миграции и районов зимовки дубровника из дельты реки Селенга.
«В прошлом году мы нашли 19 самцов дубровника в дельте Селенги. И теперь у нас есть возможность окольцевать этих птиц, выявить основные места пролета и вести мероприятия по сохранению более точечно», — объясняет руководитель проекта орнитолог из Байкальского заповедника Юрий Анисимов.
«National Geographic Россия» публикует этот материал в рамках сотрудничества с Фондом поддержки прикладных экологических разработок и исследований «Озеро Байкал».