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Коала с удочкой: самое забавное видео дня
Рыбак рыбака видит издалека!
Анастасия Баринова
28 мая 2018 в 19:28
Видео было снято неподалеку от города Стратмертон в штате Виктория. Семья установила на берегу удочку, но едва люди отошли в сторону, их место заняла коала. Она обвила удочку лапами и просидела в таком положении более двух часов. «Просто еще один день в Австралии», — говорят авторы видео. Они в шутку спрашивают у гостя: «Поймал ли что-нибудь, дружище? ». Вероятно, коала использовала удочку как ствол дерева: таким образом эти животные регулируют свой теплообмен. Между тем коалы также отличаются высоким уровнем интеллекта: они умеют обрабатывать новую информацию, использовать ее себе во благо и приспосабливаться к новым условиям существования.