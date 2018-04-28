Загадка тупиков: светящийся клюв
Орнитолог из Университета Ноттингема Джейми Даннинг изучал атлантических тупиков (лат. Fratercula arctica). Эти птицы описаны достаточно хорошо, но Даннингу пришло в голову проверить одну теорию: он вспомнил, что перья больших конюг (лат. Aethia cristatella) являются флуоресцентными, а поскольку тупики входят в то же семейство чистиковые (лат. Alcidae), то и они могли бы светиться.
В распоряжении ученого была замороженная тушка тупика. Он принялся рассматривать мертвую птицу с помощью ультрафиолетовой лампы, но вместо светящихся перьев орнитолог обнаружил флуоресцентный клюв.
Известно, что расцветка клювов у морских птиц играет важную роль в привлечении противоположного пола. Плоский и массивный клюв тупиков в течение года не слишком яркий: насыщенными цвета становятся только в брачный период. Тот факт, что их клювы еще и светятся, показывает, что тупики видят друг друга не так, как мы видим их. Однако функция светящегося клюва пока остается загадкой.
Открытие сделано лишь на основании одной мертвой особи, и теперь Даннинг планирует заняться изучением живых тупиков. А для того, чтобы их глаза не пострадали от света ультрафиолетовой лампы, орнитолог разработал модель солнцезащитных очков для птиц.
To study the ultraviolet properties of the puffins bill, we have had to design something to protect their eyes from the light.
These are our prototype auk 'sunglasses', designed at @designdotgold. #ornithology pic.twitter.com/LMCvdl3sv3
— Jamie (@JamieDunning) March 29, 2018
Атлантические тупики стали 180-м видом животных, обладающих биолюминесценцией. Познакомьтесь со светящейся акулой.