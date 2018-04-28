  • Загадка тупиков: светящийся клюв
    Фото: Jamie Dunning/Twitter
  • Загадка тупиков: светящийся клюв
    Фото: Jamie Dunning/Twitter
  • Загадка тупиков: светящийся клюв
    Фото: Jamie Dunning/Twitter
Птицы

Загадка тупиков: светящийся клюв

Ученые выяснили, что клювы морских птиц светятся в темноте. Это открытие было сделано случайно, и объяснения неожиданному свойству пока не найдено.
Анастасия Баринова
28 апреля 2018 в 14:35

Орнитолог из Университета Ноттингема Джейми Даннинг изучал атлантических тупиков (лат. Fratercula arctica). Эти птицы описаны достаточно хорошо, но Даннингу пришло в голову проверить одну теорию: он вспомнил, что перья больших конюг (лат. Aethia cristatella) являются флуоресцентными, а поскольку тупики входят в то же семейство чистиковые (лат. Alcidae), то и они могли бы светиться.

В распоряжении ученого была замороженная тушка тупика. Он принялся рассматривать мертвую птицу с помощью ультрафиолетовой лампы, но вместо светящихся перьев орнитолог обнаружил флуоресцентный клюв.

Известно, что расцветка клювов у морских птиц играет важную роль в привлечении противоположного пола. Плоский и массивный клюв тупиков в течение года не слишком яркий: насыщенными цвета становятся только в брачный период. Тот факт, что их клювы еще и светятся, показывает, что тупики видят друг друга не так, как мы видим их. Однако функция светящегося клюва пока остается загадкой.

Открытие сделано лишь на основании одной мертвой особи, и теперь Даннинг планирует заняться изучением живых тупиков. А для того, чтобы их глаза не пострадали от света ультрафиолетовой лампы, орнитолог разработал модель солнцезащитных очков для птиц.

Атлантические тупики стали 180-м видом животных, обладающих биолюминесценцией. Познакомьтесь со светящейся акулой.

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