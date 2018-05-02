  • Щурки: изумруды подземелья
    Поселяясь рядом с пасеками, щурки нещадно истребляют пчел, к понятному неудовольствию пчеловодов. Отсюда второе название птицы — пчелоедка. Фото: Алексей Левашкин
  • Щурки: изумруды подземелья
    Если у птенцов темная радужная оболочка глаз, а в окраске преобладает зеленоватый тон, то у взрослых птиц глаза красные, а спина и крылья окрашены в разные оттенки желтого, коричневого, синего цветов. Фото: Алексей Левашкин
Птицы

Щурки: изумруды подземелья

Фотограф и орнитолог из Нижегородской области сумел понаблюдать вблизи за гнездом золотистых щурок.
Текст и фото: Алексей Левашкин
2 мая 2018 в 12:05

Эта птица чуть крупнее скворца, но куда заметнее. Первая мысль: такие яркие птицы могут обитать только в тропиках. Ан нет: золотистые щурки достаточно широко распространены на юге европейской части России, куда прилетают из Африки гнездиться.

В южной части своих владений они появляются в конце апреля, на севере — а северная граница ареала проходит примерно по широте Нижнего Новгорода — в середине мая; селятся колониями от нескольких до десятков и даже сотен пар в открытых местах — на лугах, в речных долинах и степных балках. Основной рацион этих птиц составляют крупные насекомые; в погоне за добычей щурка выполняет сложные пируэты, резко изменяя траекторию полета. Брачный период продолжается около двух недель. Самец угощает самку стрекозами, бабочками и пчелами (второе название птицы — пчелоедка), после чего происходит спаривание. Гнезда щурки устраивают в норах, которые пара выкапывает в вертикальных стенках обрывов. Длина такой норы может достигать двух метров.

Гнездовая колония щурок, в которой я проводил наблюдения и фотосъемку, расположилась на берегу Волги. Мой выбор пал на нору, которая начиналась близко к поверхности земли — это помогло мне точно определить, где находится гнездовая камера и сделать подкоп таким образом, чтобы установить фотокамеру сбоку от нее. Определившись с местом, я очень осторожно приступил к раскопкам, убирая грунт буквально по крупицам. Вскоре я увидел само гнездо с кладкой яиц. Меня ждал сюрприз: я знал, что у щурок обычно 5−7, редко 10 яиц, но здесь насчитал аж 12! Яйца лежали прямо на земле, смешанной с хитиновыми шкурками из щурочьих погадок — непереваренных остатков пищи, которую птицы отрыгивают в виде комочков.

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№175, апрель 2018).
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