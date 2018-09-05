Как райские птицы появляются на свет: видео
Тропические птицы из семейства райских (Paradisaeidae) насчитывают 45 видов, 38 из которых обитают исключительно на острове Новая Гвинея. Один из видов, Paradisaea raggiana, признан национальной птицей в Папуа — Новой Гвинее. Как и у других представителей семейства, этих пернатых отличает яркая окраска и эффектная форма перьев. Длина тела Paradisaea raggiana может достигать 33 см; питаются эти птицы тропическими фруктами и насекомыми.
В дикой природе брачные игры (ток) у Paradisaea raggiana происходят на территории от 30 до 100 метров. Самцы залетают на верхушки высоких деревьев и добиваются внимания самок, хлопая крыльями и активно вращая головой. Здесь же они вступают в схватку с конкурентами.
Гнездо вьется на уровне от 2 до 11 метров над землей: чем ближе человеческие жилища и риск быть найденными, тем выше райские птицы оборудуют свой домашний очаг. В кладке — от одного до двух яиц, инкубационный период длится 18 дней, а затем все родительские обязанности берет на себя исключительно мать.
В неволе увидеть Paradisaea raggiana можно в 11 зоопарках мира, но только в двух из них специалистам удалось создать условия, подходящие для брачных игр райских птиц. Один из них — немецкий «Вальсрод» (Weltvogelpark Walsrode, земля Нижняя Саксония), а другой — парк в американском городе Цинциннати (The Cincinnati Zoo & Botanical Garden), где они уже в третий раз принесли потомство. Это видео показывает, как малыш появляется на свет.
В природе взрослые птицы помогают этому процессу, откалывая скорлупу, и специалисты зоопарка также проделали эту операцию. Первое время птенец получает пищу из их рук, а затем его вернут матери.
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