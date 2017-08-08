В «Калужских засеках» впервые заметили одну из крупнейших сов России
Этот вид сов населяет в основном таежную зону России, заповедные леса «Калужских засек» расположены на самом южном краю его ареала. В коммюнике на сайте заповедника подчеркивается, что бородатая неясыть — редкая в целом для Калужской области птица.
Данная особь была замечена днем, когда она пряталась в кроне дерева, выглядывая возможную добычу (бородатые неясыти, в отличие от других сов, часто охотятся на грызунов в светлое время суток).
В окрестностях заповедника этот вид сов был встречен за последнее десятилетие всего дважды: в 2014 и 2016 годах, а на самой охраняемой территории это первая регистрация бородатой неясыти.
Заповедник «Калужские Засеки» расположен в Ульяновском районе Калужской области и входит в состав общероссийского объединения «Заповедники России». В состав заповедника входят два участка, отдаленные друг от друга на 12 км: северный и южный. Общая площадь заповедника составляет 18 тыс. 533 га.