Яркие, умные, злопамятные: 9 фактов о голубях
Необычное зрение
Голубю нужно видеть около 75 кадров в секунду, чтобы создалась иллюзия движения. Если посадить голубя перед киноэкраном, любой фильм (24 кадра в секунду) покажется ему лишь набором сменяющих друг друга слайдов.
Кроме того, голуби способны видеть объекты на расстоянии гораздо большем, чем человек. Это преимущество по достоинству оценила береговая охрана США в конце ХХ века и начала использовать их в поисково-спасательных операциях. Голубей обучали различать цвета спасательных лодок и жилетов, затем помещали их в клетку на нижней стороне вертолета, в который каждый голубь смотрел в одну из четырех сторон света. Завидев объект нужного цвета, голубю нужно было лишь клюнуть по расположенной рядом с ним кнопке, которая оповещала пилота о том, в каком направлении находится утопающий. Острое зрение этих птиц помогало им различать объекты на расстоянии трех километров, тогда как человеческий глаз видел лишь крошечное пятнышко вдалеке.
Встроенный навигатор
Почтовые голуби отличаются своей способностью находить дорогу домой, что удается им за счет двух «устройств». Первое — это способность запоминать особые приметы на своем пути, включая запахи, по которым они в дальнейшем могут ориентироваться. Второе — это реагирующий на магнитные поля Земли «внутренний компас», за который отвечает отдельная функция мозга,. Кроме того, голуби способны ориентироваться по солнцу. Все это позволяет им запоминать дорогу на достаточно большие расстояния — например, из Рима в Брюссель.
Способность к компромиссу Читать далее
В Оксфордском университете провели исследование, вооружив почтовых голубей GPS-устройствами, чтобы отслеживать траектории их полетов. Голуби стояли перед выбором: лететь своей дорогой или объединиться с другим голубем. Те, которым было по пути (не в один и тот же пункт, но в одном направлении), смогли выбрать компромиссный маршрут и отправиться вместе. Такие совместные полеты оказались более эффективными, чем полеты голубей-одиночек. Выходит, что голуби могут принимать взаимовыгодные совместные решения, идти на компромиссы, которые в итоге принесут пользу всем.
Ничего не забывают и никого не прощают
Дикие голуби отличаются хорошей памятью — только в отличие от голубей почтовых, они помнят не путь домой, а своих обидчиков. Вдобавок, они хорошо различают лица людей, что доказал эксперимент. Два исследователя схожей наружности, одетые в лабораторные халаты разного цвета, пришли в парк и проявили кардинально разное отношение к голубям. Один был спокоен и дружелюбен, подкармливая птиц, а другой вел себя агрессивно, прогоняя их прочь от еды. Потом они пришли на то же место и вели себя одинаково дружелюбно, но голуби избегали бывшего агрессора, толпившись возле того, который их прежде подкармливал. Ученые пришли и в третий раз: на этот раз поменявшись халатами, но и это не смогло ввести голубей в заблуждение — они все еще помнили своего недоброжелателя.
Долгосрочная память
Еще один эксперимент, изучающий память голубей, провели ученые в Средиземноморском институте когнитивной нейронауки. Голубям показывали серию карточек по парам: на одной было изображение, на другой — цвет. Целью исследователей было установить, сколько связей «изображение-цвет» способны запомнить голуби. В результате их средний показатель варьируется от 800 до 1200 комбинаций, что демонстрирует отличную способность к запоминанию.
Сильны в математике
Способность оперировать абстрактными математическими категориями, как выяснилось, доступна не только приматам. Группе голубей представили три набора объектов: в одном был один объект, в другом два, в третьем — три. Все объекты в наборах были разной формы, величины и цвета. Голубей научили клевать объекты в порядке возрастания. Сперва птицы клевали набор из одного объекта, потом набор, состоящий из двух объектов, и наконец набор из трех объектов. Далее к уже знакомым наборам ученые добавили еще, чтобы в итоге получилось 9 комплектов, в каждом из которых от 1 до 9 объектов. Наборы были расположены хаотично, но голуби клевали их в порядке возрастания.
Яркие краски
Голубь — это не только невзрачная серо-сизая птица. По всему миру проживает множество видов голубей, и некоторые из них невероятно красивы, не уступая самым диковинным попугаям в яркости своего оперения.
Древние родственные узы
Маврикийский дронт, или додо, вымер еще в 17-м веке. Генетические исследования установили близкое родство древней нелетающей птицы с современными голубями. Читали «Алису в Стране Чудес»? Птица Додо — это он и есть, маврикийский дронт, голубиный родственник.
Тысячи лет в истории человека
Первое упоминание о голубе встречается на глиняных табличках Месопотамии, созданных практически 5000 лет назад. Останки голубей были найдены вместе с захоронениями древних египтян. И если сегодня люди склонны относиться к голубям пренебрежительно, то во многих древних культурах голубь считался религиозным символом.