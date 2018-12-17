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Россия «глазами» смартфона: Дагестан
В 2018 году фотографы все чаще берут с собой не только профессиональную технику, но и более легкие — во всех смыслах — устройства. Делимся четвертой серией впечатлений фотографов, тестировавших смартфон ASUS ZenFone 5 на съемках в разных городах и регионах России. На очереди — Антон Агарков, побывавший в Дагестане.
Партнерский материал
17 декабря 2018 в 15:23
Я много езжу по России, но места, аналогичного Дагестану, пока не знаю. Здесь удивительным образом слились карабкающиеся по склонам гор села, дома с плоскими крышами, головокружительные пейзажи, древнейшие традиции и колоритные фигуры. А еще в Дагестане сохранились ремесла, которых в России больше нигде не найти: кубачинские ювелиры, мастера-оружейники из Гоцатля, гончары из Балхара...
Сюжет для фото там может появиться в любой момент: необходимо не только быстро думать, но и очень быстро двигаться – зачастую по крутым горам или узким и не менее крутым улочкам сел. И в таких ситуациях иметь с собой компактную камеру, которая не утяжелит подъем и позволит оперативно отработать момент, очень полезно. А что может быть компактнее и быстрее телефона?
Для меня очень важно контролировать все съемочные параметры, и мне очень понравилось, что в ZenFone 5 прямо из коробки встроен PRO-режим, который позволяет регулировать светочувствительность, экспокоррекцию, баланс белого, отображает гистограмму, чтобы можно было точно понять, будут ли на фотографии пересветы.
Для тех же, кто не хочет заморачиваться с настройками, есть базовый режим – нажал на кнопку, получил картинку. Со светами и тенями он справляется неплохо, а вот встроенный шумодав делает картинку немного пластиковой. Впрочем, часто это не так уж и нужно, если учесть, что ZenFone 5 на минимальных настройках ISO выдает очень неплохой уровень шумов. Но я все равно стою за PRO: ведь, помимо прочих плюшек, он позволяет снимать в RAW, а значит, из фотографий можно будет вытянуть гораздо больше на этапе обработки.
Естественно, порадовали две камеры. Самое интересное, что вместо длиннофокусного объектива инженеры ASUS поставили в ZenFone 5 широкоугольник. Мне, как матерому пейзажисту, это было особенно полезно.
***
Ключевые характеристики ASUS ZenFone 5:
• камера, определяющая 16 типов объектов съемки – от человека и кота до океана и снега;
• современный процессор Qualcomm SDM636;
• безрамочный экран формата 19:9;
• аккумулятор, способный выдержать 17 часов веб-серфинга на Wi-Fi;
• эксклюзивная технология быстрой подзарядки.
Посмотрите также, что удалось снять на ZenFone 5 Валерию Морозу в Суздале, Тимуру Ханову – в Калининграде, а Леониду Арончикову – на Камчатке.
Сюжет для фото там может появиться в любой момент: необходимо не только быстро думать, но и очень быстро двигаться – зачастую по крутым горам или узким и не менее крутым улочкам сел. И в таких ситуациях иметь с собой компактную камеру, которая не утяжелит подъем и позволит оперативно отработать момент, очень полезно. А что может быть компактнее и быстрее телефона?
Для меня очень важно контролировать все съемочные параметры, и мне очень понравилось, что в ZenFone 5 прямо из коробки встроен PRO-режим, который позволяет регулировать светочувствительность, экспокоррекцию, баланс белого, отображает гистограмму, чтобы можно было точно понять, будут ли на фотографии пересветы.
Для тех же, кто не хочет заморачиваться с настройками, есть базовый режим – нажал на кнопку, получил картинку. Со светами и тенями он справляется неплохо, а вот встроенный шумодав делает картинку немного пластиковой. Впрочем, часто это не так уж и нужно, если учесть, что ZenFone 5 на минимальных настройках ISO выдает очень неплохой уровень шумов. Но я все равно стою за PRO: ведь, помимо прочих плюшек, он позволяет снимать в RAW, а значит, из фотографий можно будет вытянуть гораздо больше на этапе обработки.
Естественно, порадовали две камеры. Самое интересное, что вместо длиннофокусного объектива инженеры ASUS поставили в ZenFone 5 широкоугольник. Мне, как матерому пейзажисту, это было особенно полезно.
***
Ключевые характеристики ASUS ZenFone 5:
• камера, определяющая 16 типов объектов съемки – от человека и кота до океана и снега;
• современный процессор Qualcomm SDM636;
• безрамочный экран формата 19:9;
• аккумулятор, способный выдержать 17 часов веб-серфинга на Wi-Fi;
• эксклюзивная технология быстрой подзарядки.
Посмотрите также, что удалось снять на ZenFone 5 Валерию Морозу в Суздале, Тимуру Ханову – в Калининграде, а Леониду Арончикову – на Камчатке.