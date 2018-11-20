Россия «глазами» смартфона: Камчатка
Визуальное пиршество начинается уже в Петропавловске-Камчатском, административном центре края. Город буквально окружен вулканами: Корякский – самый высокий (3456 метров над уровнем моря), Авачинский и Козельский – пониже (2741 и 2189 соответственно). Местные называют их «домашними»: они видны из каждого окна.
В получасе езды от города лежит Халактырский пляж. Из-за угрозы цунами здесь нельзя строить кафе и отели, поэтому он выглядит почти диким. Ощущение чего-то по-настоящему иного усиливает крупный темный песок, когда-то бывший лавой.
По-настоящему увидеть Камчатку невозможно без вертолетных экскурсий. С высоты лучше всего видно, как из кратера Карымского вулкана вылетают парогазовые струи, а в глубине Малого Семячека прячется зеленое кислотное озеро. Да и общие масштабы окружающей вас красоты лучше всего осознаются именно в воздухе.
ASUS ZenFone 5 оказался той самой необходимой второй камерой, что идет в помощь рабочей зеркалке. В режиме Pro в руке лежит практически готовая компактная профессиональная камера с обилием ручных настроек. Без быстрой коррекции экспозиции и настроек чувствительности ISO по определению никуда, а настройки выдержки оказались очень кстати при съемке вулканов с вертолета, где приходилось бороться с сильной вибрацией. Ну и, конечно, порадовала возможность одним касанием менять объектив при съемках на натуре – спасибо режиму широкоугольной камеры.
На что еще обязательно обратить внимание на Камчатке:
✓ долина Налычево с горячими источниками;
✓ река Камчатка, главная водная артерия полуострова;
✓ Ключевская сопка, самый высокий активный вулкан Евразии;
✓ Шивелуч, самый северный из действующих вулканов Камчатки;
✓ поселок Эссо, или «Камчатская Швейцария»;
✓ деревянная Успенская церковь.
ASUS ZenFone 5 оказался той самой необходимой второй камерой, что идет в помощь рабочей зеркалке. В режиме Pro в руке лежит практически готовая компактная профессиональная камера с обилием ручных настроек. Без быстрой коррекции экспозиции и настроек чувствительности ISO по определению никуда, а настройки выдержки оказались очень кстати при съемке вулканов с вертолета, где приходилось бороться с сильной вибрацией. Ну и, конечно, порадовала возможность одним касанием менять объектив при съемках на натуре — спасибо режиму широкоугольной камеры.
На что еще обязательно обратить внимание на Камчатке:
✓ долина Налычево с горячими источниками;
✓ река Камчатка, главная водная артерия полуострова;
✓ Ключевская сопка, самый высокий активный вулкан Евразии;
✓ Шивелуч, самый северный из действующих вулканов Камчатки;
✓ поселок Эссо, или «Камчатская Швейцария»;
✓ деревянная Успенская церковь.