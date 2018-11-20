  • Россия «глазами» смартфона: Камчатка
    Фото: Леонид Арончиков
  • Россия «глазами» смартфона: Камчатка
    Фото: Леонид Арончиков
  • Россия «глазами» смартфона: Камчатка
    Фото: Леонид Арончиков
Компас России

Россия «глазами» смартфона: Камчатка

В 2018 году фотографы все чаще берут с собой не только профессиональную технику, но и более легкие — во всех смыслах — устройства. Делимся третьей серией впечатлений фотографов, тестировавших смартфон Asus ZenFone 5 на съемках в разных городах и регионах России. На очереди — опыт Леонида Арончикова, побывавшего в фотоэкспедиции на Камчатке.
Партнерский материал
20 ноября 2018 в 16:19
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Полуостров, расположившийся на северо-востоке России между двумя морями и океаном, – настоящий рай для фотографа. Тысяча вулканов под защитой ЮНЕСКО, породивших кислотные озера и черные пески; горы, леса, гейзеры, ездовые собаки и деревянные церкви – за неделю на Камчатке можно увидеть и наснимать столько, сколько многим не удастся за всю жизнь.

Визуальное пиршество начинается уже в Петропавловске-Камчатском, административном центре края. Город буквально окружен вулканами: Корякский – самый высокий (3456 метров над уровнем моря), Авачинский и Козельский – пониже (2741 и 2189 соответственно). Местные называют их «домашними»: они видны из каждого окна.

В получасе езды от города лежит Халактырский пляж. Из-за угрозы цунами здесь нельзя строить кафе и отели, поэтому он выглядит почти диким. Ощущение чего-то по-настоящему иного усиливает крупный темный песок, когда-то бывший лавой.
Камчатка.jpg
По-настоящему увидеть Камчатку невозможно без вертолетных экскурсий. С высоты лучше всего видно, как из кратера Карымского вулкана вылетают парогазовые струи, а в глубине Малого Семячека прячется зеленое кислотное озеро. Да и общие масштабы окружающей вас красоты лучше всего осознаются именно в воздухе.
Камчатка1.jpg
ASUS ZenFone 5 оказался той самой необходимой второй камерой, что идет в помощь рабочей зеркалке. В режиме Pro в руке лежит практически готовая компактная профессиональная камера с обилием ручных настроек. Без быстрой коррекции экспозиции и настроек чувствительности ISO по определению никуда, а настройки выдержки оказались очень кстати при съемке вулканов с вертолета, где приходилось бороться с сильной вибрацией. Ну и, конечно, порадовала возможность одним касанием менять объектив при съемках на натуре – спасибо режиму широкоугольной камеры.
Камчатка2.jpg
На что еще обязательно обратить внимание на Камчатке:
✓ долина Налычево с горячими источниками;
✓ река Камчатка, главная водная артерия полуострова;
✓ Ключевская сопка, самый высокий активный вулкан Евразии;
✓ Шивелуч, самый северный из действующих вулканов Камчатки;
✓ поселок Эссо, или «Камчатская Швейцария»;
✓ деревянная Успенская церковь.

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