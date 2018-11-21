Ноутбук для фотографа: тестируем новый ZenBook S
В моем новом фоторюкзаке нет отделения для ноутбука, но ZenBook S прекрасно разместился между аппаратурой и задней стенкой. Этому способствовала толщина корпуса, составляющая около сантиметра. В комплекте идет плотный и довольно стильный чехол, спасающий от повреждений и потертостей.
По дороге в поезде я сел за сделанную накануне съемку, которую от меня оперативно требовал заказчик. Ноутбук шустро и уверенно показывал, перемещал и, позже, обрабатывал 40-мегабайтные RAW-файлы. С дисплеями NanoEdge я до того момента не сталкивался – рамка оказалась еще тоньше, чем у предыдущих моделей, к цветопередаче и детализации не придраться. В режиме щадящего использования батарея ZenBook S проживет 7 часов, но при активном задействовании фотошопа время автономной работы сокращается до трех. У меня ровно так и вышло: я разобрал и обработал съемку среднего размера как раз за три часа на одной зарядке.
Как и на всех современных ноутбуках, из разъемов здесь только USB-C – три штуки. Меня это не смущает, поскольку мой кардридер и внешние диски давно на этом стандарте, но тем, кто еще с ним не знаком, рекомендую обратить внимание – новое оборудование, как правило, на нем. Зарядка в производится в любой порт.
Во многом из-за того, что мне надоели массивные зеркалки, два года назад я перешел на беззеркальную камеру. В этом плане ZenBook S не подвел – уже упомянутая выше толщина корпуса обеспечивает и вес – всего килограмм. В результате ноутбук совершенно не нагружает во время долгих пеших прогулок – традиционного атрибута практически любой рабочей поездки. Небольшой размер тоже сыграл в плюс: во время съемок на крышах мне удалось пролезть во все проходы.
Вечером по возвращении со съемки провел вебинар для студентов своей фотошколы. Изначально я собирался использовать гарнитуру, но качество встроенного в ноутбук микрофона оказалось заметно лучше. Камера тоже не подвела.
Что имеем в итоге: ASUS ZenBook S – ультрапортативный универсал, способный решить большинство задач фотографа в поездке. Удобен для оперативного разбора контента, долго держит заряд и, по ощущениям, довольно крепок.
Узнайте больше о ноутбуках серии ZenBook S на официальном сайте.
Во многом из-за того, что мне надоели массивные зеркалки, два года назад я перешел на беззеркальную камеру. В этом плане ZenBook S не подвел — уже упомянутая выше толщина корпуса обеспечивает и вес — всего килограмм. В результате ноутбук совершенно не нагружает во время долгих пеших прогулок — традиционного атрибута практически любой рабочей поездки. Небольшой размер тоже сыграл в плюс: во время съемок на крышах мне удалось пролезть во все проходы.
Вечером по возвращении со съемки провел вебинар для студентов своей фотошколы. Изначально я собирался использовать гарнитуру, но качество встроенного в ноутбук микрофона оказалось заметно лучше. Камера тоже не подвела.
Что имеем в итоге: ASUS ZenBook S — ультрапортативный универсал, способный решить большинство задач фотографа в поездке. Удобен для оперативного разбора контента, долго держит заряд и, по ощущениям, довольно крепок.
Узнайте больше о ноутбуках серии ZenBook S на официальном сайте.