  • Ноутбук для фотографа: тестируем новый ZenBook S
    Тимур Ханов за работой
  • Ноутбук для фотографа: тестируем новый ZenBook S
  • Ноутбук для фотографа: тестируем новый ZenBook S
  • Ноутбук для фотографа: тестируем новый ZenBook S
  • Ноутбук для фотографа: тестируем новый ZenBook S
Компас России

Ноутбук для фотографа: тестируем новый ZenBook S

Фотограф Тимур Ханов испытал возможности портативного ноутбука ASUS ZenBook S в поездке в Санкт-Петербург.
Партнерский материал
21 ноября 2018 в 12:37
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Работать с ASUS мне не в новинку: два моих последних компьютера на Windows были собраны из их комплектующих. Узнав об этом, компания дала мне на тест ZenBook S с процессором i5 последнего поколения, ssd-винчестером на 500Гб и 8Гб оперативной памяти. Предложение оказалось очень кстати для предстоящей поездки в Санкт-Петербург – сегодня фотографу трудно обойтись без портативного ноутбука.

В моем новом фоторюкзаке нет отделения для ноутбука, но ZenBook S прекрасно разместился между аппаратурой и задней стенкой. Этому способствовала толщина корпуса, составляющая около сантиметра. В комплекте идет плотный и довольно стильный чехол, спасающий от повреждений и потертостей.
  • Ноутбук для фотографа: тестируем новый ZenBook S

По дороге в поезде я сел за сделанную накануне съемку, которую от меня оперативно требовал заказчик. Ноутбук шустро и уверенно показывал, перемещал и, позже, обрабатывал 40-мегабайтные RAW-файлы. С дисплеями NanoEdge я до того момента не сталкивался – рамка оказалась еще тоньше, чем у предыдущих моделей, к цветопередаче и детализации не придраться. В режиме щадящего использования батарея ZenBook S проживет 7 часов, но при активном задействовании фотошопа время автономной работы сокращается до трех. У меня ровно так и вышло: я разобрал и обработал съемку среднего размера как раз за три часа на одной зарядке.

Как и на всех современных ноутбуках, из разъемов здесь только USB-C – три штуки. Меня это не смущает, поскольку мой кардридер и внешние диски давно на этом стандарте, но тем, кто еще с ним не знаком, рекомендую обратить внимание – новое оборудование, как правило, на нем. Зарядка в производится в любой порт.

Во многом из-за того, что мне надоели массивные зеркалки, два года назад я перешел на беззеркальную камеру. В этом плане ZenBook S не подвел – уже упомянутая выше толщина корпуса обеспечивает и вес – всего килограмм. В результате ноутбук совершенно не нагружает во время долгих пеших прогулок – традиционного атрибута практически любой рабочей поездки. Небольшой размер тоже сыграл в плюс: во время съемок на крышах мне удалось пролезть во все проходы.
  • Ноутбук для фотографа: тестируем новый ZenBook S

Вечером по возвращении со съемки провел вебинар для студентов своей фотошколы. Изначально я собирался использовать гарнитуру, но качество встроенного в ноутбук микрофона оказалось заметно лучше. Камера тоже не подвела.

Что имеем в итоге: ASUS ZenBook S – ультрапортативный универсал, способный решить большинство задач фотографа в поездке. Удобен для оперативного разбора контента, долго держит заряд и, по ощущениям, довольно крепок.

Узнайте больше о ноутбуках серии ZenBook S на официальном сайте.

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