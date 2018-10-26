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Россия «глазами» смартфона: Суздаль
В 2018 году фотографы все чаще берут с собой не только профессиональную технику, но и более легкие — во всех смыслах — устройства. Делимся второй серией впечатлений фотографов, тестировавших смартфон ASUS ZenFone 5 на съемках в разных городах России. На очереди — опыт Валерия Мороза, съездившего в одно из главных сокровищ Золотого Кольца — Суздаль.
Партнерский материал
26 октября 2018 в 13:30
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Я люблю снимать днем, когда солнце высоко. Многие считают, что это не режимный свет, и предпочитают раннее утро или золотой час перед закатом. Но ограничивать себя не хотелось, к тому же я планировал проверить камеру телефона в различных условиях съемки.
При полуденном солнце нужно искать возможности для интересной картинки и композиции. Изображения могут стать более графичными:
...но у вас всегда есть возможность включить функцию HDR и получить более проработанные тени:
Камера телефона отлично справилась и с очень контрастным сюжетом, где девушка в старинном платье возвращается в фотоателье, а на переднем плане мы видим зеркало и отраженный в нем фонарный столб.
Здесь я использовал мануальный режим камеры, делая экспозицию по свету выше на треть стопа.
Три важные возможности смартфона
1. Возможность поймать момент. Камера включается удивительно быстро, а скорость съемки очень высока.
2. Управляемый мануальный режим, в котором можно снять raw-файл с контрольным jpeg.
3. Отличная цветопередача в вечернее время, особенно в сюжетах со смешанным светом. И в начале заката, и когда солнце уже подбиралось к горизонту, и в сумерках изображения получались яркими и насыщенными.
Листайте фото по стрелочке справа:
Продолжение серии тестов ASUS ZenFone 5 читайте на Nat-geo.ru в ноябре и декабре, а также в ноябрьском и декабрьском номере журнала «National Geographic Россия».
При полуденном солнце нужно искать возможности для интересной картинки и композиции. Изображения могут стать более графичными:
...но у вас всегда есть возможность включить функцию HDR и получить более проработанные тени:
Камера телефона отлично справилась и с очень контрастным сюжетом, где девушка в старинном платье возвращается в фотоателье, а на переднем плане мы видим зеркало и отраженный в нем фонарный столб.
Здесь я использовал мануальный режим камеры, делая экспозицию по свету выше на треть стопа.
Три важные возможности смартфона
1. Возможность поймать момент. Камера включается удивительно быстро, а скорость съемки очень высока.
2. Управляемый мануальный режим, в котором можно снять raw-файл с контрольным jpeg.
3. Отличная цветопередача в вечернее время, особенно в сюжетах со смешанным светом. И в начале заката, и когда солнце уже подбиралось к горизонту, и в сумерках изображения получались яркими и насыщенными.
Листайте фото по стрелочке справа:
Продолжение серии тестов ASUS ZenFone 5 читайте на Nat-geo.ru в ноябре и декабре, а также в ноябрьском и декабрьском номере журнала «National Geographic Россия».