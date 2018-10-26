  • Россия «глазами» смартфона: Суздаль
  • Россия «глазами» смартфона: Суздаль
  • Россия «глазами» смартфона: Суздаль
  • Россия «глазами» смартфона: Суздаль
  • Россия «глазами» смартфона: Суздаль
Компас России

Россия «глазами» смартфона: Суздаль

В 2018 году фотографы все чаще берут с собой не только профессиональную технику, но и более легкие — во всех смыслах — устройства. Делимся второй серией впечатлений фотографов, тестировавших смартфон ASUS ZenFone 5 на съемках в разных городах России. На очереди — опыт Валерия Мороза, съездившего в одно из главных сокровищ Золотого Кольца — Суздаль.
Партнерский материал
26 октября 2018 в 13:30
104
Я люблю снимать днем, когда солнце высоко. Многие считают, что это не режимный свет, и предпочитают раннее утро или золотой час перед закатом. Но ограничивать себя не хотелось, к тому же я планировал проверить камеру телефона в различных условиях съемки.

При полуденном солнце нужно искать возможности для интересной картинки и композиции. Изображения могут стать более графичными: 
  • Россия «глазами» смартфона: Суздаль

...но у вас всегда есть возможность включить функцию HDR и получить более проработанные тени:
3.jpg

тело3.jpg
Камера телефона отлично справилась и с очень контрастным сюжетом, где девушка в старинном платье возвращается в фотоателье, а на переднем плане мы видим зеркало и отраженный в нем фонарный столб. 
тело5.jpg
Здесь я использовал мануальный режим камеры, делая экспозицию по свету выше на треть стопа.

Три важные возможности смартфона
1. Возможность поймать момент. Камера включается удивительно быстро, а скорость съемки очень высока.
тело6.jpg

тело7.jpg
2. Управляемый мануальный режим, в котором можно снять raw-файл с контрольным jpeg.

3. Отличная цветопередача в вечернее время, особенно в сюжетах со смешанным светом. И в начале заката, и когда солнце уже подбиралось к горизонту, и в сумерках изображения получались яркими и насыщенными.

Листайте фото по стрелочке справа:


Продолжение серии тестов ASUS ZenFone 5 читайте на Nat-geo.ru в ноябре и декабре, а также в ноябрьском и декабрьском номере журнала «National Geographic Россия». 

Тоже интересно

Оттенки синего. Когда мы научились различать новый цвет

Обсудить

Сколько стоит сменить обстановку?

СМИ2
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Легендарный советский автомобиль возвращается на конвейер
Тоже интересно
«Невозможная фотография» Ричарда Мосса
«Невозможная фотография» Ричарда Мосса
Спецпроект
Зачем стоит ехать в Дубай?
Зачем стоит ехать в Дубай?