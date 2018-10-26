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Россия «глазами» смартфона: Калининград
В 2018 году фотографы все чаще берут с собой не только профессиональную технику, но и более легкие — во всех смыслах — устройства. Делимся первой серией впечатлений фотографов, тестировавших смартфон ASUS ZenFone 5 на съемках в разных городах России. Слово — Тимуру Ханову, побывавшему в самом западном городе страны.
Партнерский материал
26 октября 2018 в 18:00
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С первых минут изучения ASUS ZenFone 5 удивился обилию ручных настроек. Особенно заинтриговала выдержка до 30 секунд, и я впервые решил провести ночную съемку телефоном. Вооружившись штативом, мне удалось сфотографировать ночное море и звездное небо. Скажи мне кто пару лет назад, что такие сюжеты могут быть доступны для телефона, я бы лишь улыбнулся.
Очень хорошо работает HDR: мне удалось получить проработанные пейзажи с большим контрастом и даже с солнцем в кадре. А RAW-файлы помогают вытаскивать тени в полностью ручной обработке фотографий.
Профессиональному фотографу такой аппарат может стать хорошим подспорьем при съемках – мало ли что может случиться с основной техникой. А начинающему ASUS ZenFone 5 вполне заменит простой фотоаппарат и позволит изучить основной функционал камеры.
Ключевые характеристики Asus ZenFone 5:
• камеры, определяющие 16 типов объектов съемки – от человека и кота до океана и снега;
• современный процессор Qualcomm SDM636;
• безрамочный экран формата 19:9;
• аккумулятор, способный выдержать 17 часов веб-серфинга на Wi-Fi;
• эксклюзивная технология быстрой подзарядки.
Продолжение серии тестов ASUS ZenFone 5 читайте на Nat-geo.ru в ноябре и декабре, а также в ноябрьском и декабрьском номере журнала «National Geographic Россия».
Очень хорошо работает HDR: мне удалось получить проработанные пейзажи с большим контрастом и даже с солнцем в кадре. А RAW-файлы помогают вытаскивать тени в полностью ручной обработке фотографий.
Профессиональному фотографу такой аппарат может стать хорошим подспорьем при съемках – мало ли что может случиться с основной техникой. А начинающему ASUS ZenFone 5 вполне заменит простой фотоаппарат и позволит изучить основной функционал камеры.
Ключевые характеристики Asus ZenFone 5:
• камеры, определяющие 16 типов объектов съемки – от человека и кота до океана и снега;
• современный процессор Qualcomm SDM636;
• безрамочный экран формата 19:9;
• аккумулятор, способный выдержать 17 часов веб-серфинга на Wi-Fi;
• эксклюзивная технология быстрой подзарядки.
Продолжение серии тестов ASUS ZenFone 5 читайте на Nat-geo.ru в ноябре и декабре, а также в ноябрьском и декабрьском номере журнала «National Geographic Россия».