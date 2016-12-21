Вселенная Assassin's Creed

Экипировка ассасина: инфографика

Ассасины действуют во тьме, чтобы защищать свет. Рассказываем, с помощью чего они это делают.
Партнерский материал
21 декабря 2016 в 14:14
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  • Экипировка ассасина: инфографика
    Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Каллум Линч, он же ассасин Агилар, — главный герой блокбастера «Кредо убийцы» (Assassin's Creed), поставленного по одноименной игре, за 10 лет своего существования обретшей по-настоящему культовый статус. Внешний вид Линча-Агилара внушает если не страх, то, как минимум, уважение, и если повнимательнее вглядеться в его экипировку, становится понятно почему.

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  • Экипировка ассасина: инфографика

Российская премьера «Кредо убийцы» состоится 5 января 2017 года. На территории РФ фильм Джастина Курзеля представит киностудия 20th Century Fox.

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