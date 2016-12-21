  • Почему тамплиеры воюют с ассасинами: версия «Кредо убийцы»
    Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
  • Почему тамплиеры воюют с ассасинами: версия «Кредо убийцы»
    Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
Вселенная Assassin's Creed

Почему тамплиеры воюют с ассасинами: версия «Кредо убийцы»

Противостояние, начавшееся в Древнем мире, продолжается в наши дни и оживает на экранах российских кинотеатров в январе 2017 года. Краткий гид по сюжетному бэкграунду фильма, снятого по одной из самых популярных игр в мире, — в нашем материале.
Партнерский материал
21 декабря 2016 в 12:38
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По замыслу сценаристов, объединение, названное в XII веке орденом тамплиеров, появилось в доисторическую эпоху. С древнейших времен его члены ведут охоту за могущественными артефактами, созданными представителями древнейшей расы, которая населяла Землю тысячи лет назад.

Тамплиеры называют себя поборниками технического прогресса, однако в действительности он нужен ордену лишь для того, чтобы достичь полного контроля над обществом. Их догматы гласят, что только тоталитарная власть позволяет достичь мирового порядка.

В отличие от тамплиеров, ассасины полагают главной ценностью личную свободу воли. Впрочем, было бы ошибкой считать их беспринципными — каждый ассасин неукоснительно следует трем правилам:
• не убивать невинных;
• скрываться на виду у всех;
• не подставлять под удар Братство.

О древней истории ассасинов известно немного. Анналы ордена сохранили имя Дария, убившего персидского царя Ксеркса I в 456 н.э. Этот ассасин первым стал использовать клинок, скрытый на внутренней стороне предплечья.

Проявив себя в Древнем Мире, братство продолжает действовать на протяжении Средних веков, Ренессанса, Новой истории и современности. Все эти годы не прекращается кровопролитное противостояние ассасинов с тамплиерами, скрытое от глаз обывателей.

Фильм «Кредо убийцы», который выйдет в России 5 января, повествует об Агиларе — испанском ассасине XV века, — и о его потомке Каллуме Линче.

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