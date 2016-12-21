  • Кредо убийцы: где снимали один из главных фильмов года
    Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
  • Кредо убийцы: где снимали один из главных фильмов года
    Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
  • Кредо убийцы: где снимали один из главных фильмов года
    Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ
Вселенная Assassin's Creed

Кредо убийцы: где снимали один из главных фильмов года

Путеводитель по вселенной Assassin’s Creed.
Партнерский материал
21 декабря 2016 в 12:34
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Ассасины, они же низариты, появились на территории Ближнего Востока в XI веке. Это была религиозная община, сторонники которой поддерживали Абу Мансура Низара, старшего сына правителя Фатимидского халифата. Низар был назначен преемником, однако перед смертью отец изменил свое мнение в пользу младшего сына. После этого события произошел раскол среди исмаилитов: последователи Низара считали, что именно он должен быть имамом, мусталиты же признавали власть младшего брата. В 1095 году Низар попал в плен и был казнен. К этому времени влияние низаритов распространилось на территорию Ирака, Персии и Сирии. Под предводительством Хасана ибн Саббаха низариты захватили ряд крепостей в горах Эльбурс, включая Аламут, а в 1092 году убили визиря Низама аль-Мулька, после чего стали ассоциироваться на Западе с безжалостными убийцами — ассасинами.

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Появление ассасинов совпало с приходом крестоносцев на Ближний Восток, и история их противостояния легла в основу сюжета серии компьютерных игр Assassin’s Creed, разработанных компанией Ubisoft.

В 2012 году был подписан контракт о производстве фильма «Кредо убийцы» (Assassin's Creed). В российский прокат он выйдет 5 января 2017 года. На территории РФ фильм представит киностудия 20th Century Fox.

Съемки «Кредо убийцы» проходили не только в лондонской студии Pinewood, поэтому у поклонников вселенной Assassin’s Creed есть шанс отправиться в паломничество по тем местам, куда ступала нога Майкла Фассбендера в роли Каллума Линча и Агилара де Нерха.

Мальта

Съемки проходили в столице Мальты, на территории форта Ринелла и на острове Маноэль.

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