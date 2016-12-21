Кредо убийцы: где снимали один из главных фильмов года
Ассасины, они же низариты, появились на территории Ближнего Востока в XI веке. Это была религиозная община, сторонники которой поддерживали Абу Мансура Низара, старшего сына правителя Фатимидского халифата. Низар был назначен преемником, однако перед смертью отец изменил свое мнение в пользу младшего сына. После этого события произошел раскол среди исмаилитов: последователи Низара считали, что именно он должен быть имамом, мусталиты же признавали власть младшего брата. В 1095 году Низар попал в плен и был казнен. К этому времени влияние низаритов распространилось на территорию Ирака, Персии и Сирии. Под предводительством Хасана ибн Саббаха низариты захватили ряд крепостей в горах Эльбурс, включая Аламут, а в 1092 году убили визиря Низама аль-Мулька, после чего стали ассоциироваться на Западе с безжалостными убийцами — ассасинами.
В 2012 году был подписан контракт о производстве фильма «Кредо убийцы» (Assassin's Creed). В российский прокат он выйдет 5 января 2017 года. На территории РФ фильм представит киностудия 20th Century Fox.
Съемки «Кредо убийцы» проходили не только в лондонской студии Pinewood, поэтому у поклонников вселенной Assassin’s Creed есть шанс отправиться в паломничество по тем местам, куда ступала нога Майкла Фассбендера в роли Каллума Линча и Агилара де Нерха.
Мальта
Съемки проходили в столице Мальты, на территории форта Ринелла и на острове Маноэль.
Валлетта Читать далее
В Валлетте съемки проходили на крыше 500-летнего собора. «Тросы порой крепились к старым камням, и нам оставалось надеяться, что они выдержат нагрузку», — рассказывает режиссер Джастин Курзель, не уточняя название самого собора. В столице Мальты есть два храма, которые подходят под такое скромное описание. Первый из них — церковь Богоматери Победоносной. Он был заложен в 1566 году по инициативе великого магистра Мальтийского ордена в честь победы в Великой осаде (осада Оттоманской империей в 1565 году острова Мальты). Второй кандидат — собор Святого Иоанна, напоминающий военный форт. Он был построенный мальтийскими рыцарями между 1573 и 1578 годами. Здесь находится картина Караваджо «Усекновение главы Иоанна Крестителя» — его единственная подписанная работа.
Форт Ринелла
Форт Ринелла, британский форт береговой артиллерии, построен в период с 1878 по 1886 годы для самого большого в мире дульнозарядного орудия — 100-тонной пушки Армстронга. Она была разработана и произведена в Ньюкасле британским промышленником и изобретателем Викторианской эпохи лордом Уильямом Армстронгом. Пушка могла стрелять снарядами весом в одну тонну на расстояние до 8 морских миль, пробивая корабельную броню толщиной 65 см.
В течение нескольких лет форт находился на реставрации. Сегодня он вновь открыт для посещения.
Остров Маноэль
Главной достопримечательностью острова Маноэль является одноименный форт, построенный в XVIII веке Мальтийским орденом во времена правления великого магистра Антонио Маноэля де Вильена. С 1800 по 1964 годы форт принадлежал британским военным. Он был сильно разрушен во времена Второй мировой войны, как и госпиталь для больных чумой и холерой, построенный на острове еще в 1592 году. Форт позже был восстановлен и в 1998 году внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Испания
«Хотя на Мальте имелась соответствующая архитектура и было место для строительства больших декораций, здесь не было открытых пространств, необходимых для съемок эпических битв, поэтому съемочная группа переехала на юг Испании», — рассказывает продюсер Патрик Краули.
В пустынном регионе возле испанского города Альмерия, где снимал свои вестерны Серджио Леоне, был снят «Прыжок веры» — уникальный трюк каскадера Дэмиена Уолтерса, представляющий собой свободное падение с высоты 38 метров (125 футов) на скорости 27 метров в секунду (61 миля в час). «В кадре прыжок с высоты 24 метра выглядит так же, как и прыжок с 38 метров, но Дэмиен очень хотел выполнить трюк с рекордной для себя высоты, — рассказывает режиссер.
Съемки также проходили в природном парке Кабо-де-Гата, самом засушливом месте в Европе. Одноименная горная цепь на его территории признана самым большим скальным образованием вулканического происхождения. В 1997 году парк стал биосферным заповедником, находящимся под защитой ЮНЕСКО. Его территория составляет 460 квадратных километров, и помимо скалистых пейзажей здесь встречаются песчаные пляжи и соляные болота.
Здесь же, кстати, помимо фильма «Кредо убийцы» снималась картина «Индиана Джонс и крестовый поход».