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5 фактов о блокбастере «Кредо убийцы»
Российская премьера «Кредо убийцы» состоится 5 января 2017 года.
Партнерский материал
16 декабря 2016 в 13:14
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• Фильм основан на одноименной компьютерной игре, первая версия которой вышла в 2007 году. К осени 2016 года по всему миру только официально продано свыше 100 миллионов копий.
• В актерском составе «Кредо убийцы» заняты два обладателя премии «Оскар» — Джереми Айронс и Марион Котийяр — и один номинант, исполнитель главной роли Майкл Фассбендер.
• На создание каждого костюма Ассасина ушло примерно три месяца.
• 80% фильма сняты на камеру без использования компьютерной графики.
• Во время съемок каскадер Дэмиен Уолтерс выполнил «Прыжок веры» с высоты 36,5 метров без страховки.