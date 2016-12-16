Вселенная Assassin's Creed

5 фактов о блокбастере «Кредо убийцы»

Российская премьера «Кредо убийцы» состоится 5 января 2017 года.
Партнерский материал
16 декабря 2016 в 13:14
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  • 5 фактов о блокбастере «Кредо убийцы»
    Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

• Фильм основан на одноименной компьютерной игре, первая версия которой вышла в 2007 году. К осени 2016 года по всему миру только официально продано свыше 100 миллионов копий.

• В актерском составе «Кредо убийцы» заняты два обладателя премии «Оскар» — Джереми Айронс и Марион Котийяр — и один номинант, исполнитель главной роли Майкл Фассбендер.

• На создание каждого костюма Ассасина ушло примерно три месяца.

• 80% фильма сняты на камеру без использования компьютерной графики.

• Во время съемок каскадер Дэмиен Уолтерс выполнил «Прыжок веры» с высоты 36,5 метров без страховки.

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