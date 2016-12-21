Вселенная Assassin's Creed

Орден убийц: кто такие ассасины

Наемники-головорезы, фанатичные сектанты или тонкие политики — в преддверии российской премьеры блокбастера «Кредо убийцы» рассказываем, кем ассасины были на самом деле.
National Geographic Россия
21 декабря 2016 в 12:37
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  • Орден убийц: кто такие ассасины
    Кадр из фильма «Кредо убийцы» Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Ассасинами (а точнее, «хашишийа» — «низшиe классы, чернь») средневековые исламские авторы пренебрежительно именовали сектантов — низаритов. Члены этой религиозной общины, появившейся в XI веке, считали легитимным имамом Абу Мансурa Низарa.

Низариты подчинили своему влиянию несколько крепостей в горах Сирии и Ирана, первой и главной из которых была цитадель Аламут в 100 км к северо-западу от Тегерана.

  • Орден убийц: кто такие ассасины
    Руины Аламута — бывшей крепости ассасинов — находятся в Талышских горах, в 2163 метрах над уровнем моря. Фото: wikimedia.org

Аламут был занят в 1090 году, что почти совпало с приходом крестоносцев на Ближний Восток (первый Крестовый поход начался в 1096-м). К этому периоду относятся первые дипломатические и военные столкновения низаритов и европейских рыцарей.

В это же время в европейские языки вошло слово «ассасин», которое крестоносцы переняли от мусульман-суннитов. Европа узнала о культе ассасинов, их обрядах и быте, однако все сведения доходили до историографов в сильно искаженной форме.

Приукрашенное описание обитателей Аламута и их лидера Рашида ад-Дин Синана можно найти, в частности, в сочинении известного путешественника Марко Поло.

В стране Мулект в старину жил горный старец. Развел он большой сад в долине, между двух гор. Были там самые лучшие в свете плоды. Настроил он там самых лучших домов, самых красивых дворцов; они были золоченые. Самые красивые в свете жены и девы были тут; умели они играть на всех инструментах, петь и плясать.

Приказывал старец вводить в этот рай юношей по четыре, по десяти, по двадцати, и вот как: сперва их напоят, сонными брали и вводили в сад; там их будили. Проснется юноша и, как увидит все то, что я вам описывал, и уверует, что находится в раю. Читать далее

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