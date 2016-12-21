Орден убийц: кто такие ассасины
Ассасинами (а точнее, «хашишийа» — «низшиe классы, чернь») средневековые исламские авторы пренебрежительно именовали сектантов — низаритов. Члены этой религиозной общины, появившейся в XI веке, считали легитимным имамом Абу Мансурa Низарa.
Низариты подчинили своему влиянию несколько крепостей в горах Сирии и Ирана, первой и главной из которых была цитадель Аламут в 100 км к северо-западу от Тегерана.
Аламут был занят в 1090 году, что почти совпало с приходом крестоносцев на Ближний Восток (первый Крестовый поход начался в 1096-м). К этому периоду относятся первые дипломатические и военные столкновения низаритов и европейских рыцарей.
В это же время в европейские языки вошло слово «ассасин», которое крестоносцы переняли от мусульман-суннитов. Европа узнала о культе ассасинов, их обрядах и быте, однако все сведения доходили до историографов в сильно искаженной форме.
Приукрашенное описание обитателей Аламута и их лидера Рашида ад-Дин Синана можно найти, в частности, в сочинении известного путешественника Марко Поло.
В стране Мулект в старину жил горный старец. Развел он большой сад в долине, между двух гор. Были там самые лучшие в свете плоды. Настроил он там самых лучших домов, самых красивых дворцов; они были золоченые. Самые красивые в свете жены и девы были тут; умели они играть на всех инструментах, петь и плясать.
Приказывал старец вводить в этот рай юношей по четыре, по десяти, по двадцати, и вот как: сперва их напоят, сонными брали и вводили в сад; там их будили. Проснется юноша и, как увидит все то, что я вам описывал, и уверует, что находится в раю. Читать далее
Захочет старец послать куда-либо кого из своих убить кого-нибудь, приказывает он напоить юношей, когда же они заснут, приказывает перенести их в свой дворец. Проснутся юноши во дворце, изумляются, но не радуются, оттого что из рая по своей воле они никогда не вышли бы. Идут они к старцу и, почитая его за пророка, смиренно ему кланяются.
…выберет он из своих асасинов и, куда пожелает, туда и шлет его. А ему говорит, что хочет послать его в рай и шел бы он поэтому туда-то и убил бы таких-то, а коль сам будет убит, то тотчас же попадет в рай. Кому старец так прикажет, охотно делал все, что мог; шел и исполнял все, что старец ему приказывал. Скажу вам по правде, много царей и баронов из страха платили старцу дань и были с ним в дружбе.
Жертвами культистов становились и европейцы. 28 апреля 1192 года Конрад Монферратский, итальянский маркграф, возвращался в свой дом в Тире (территория Ливана) от друга — епископа Филиппа де Дрё. На дороге рыцаря дожидались двое переодетых низаритов. Убийство Конрада не было случайным: несколько дней спустя он должен был занять престол Иерусалимского королевства.
Орден ассасинов потеряет свое влияние после монгольского завоевания в середине XIII века. Из доступных нам примеров следует, что ассасины использовали разнообразную маскировку, однако ничто не свидетельствует о том, что низариты прятали лица под капюшонами, как это делают персонажи фильма и серии игр Assassin’s Creed. Ткань, которая симметричными складками спадает на плечи Агилара — героя Майкла Фассбендера — результат работы художника по костюмам Сэмми Шелдон Диффер.
Российская премьера «Кредо убийцы» состоится 5 января. На территории РФ фильм Джастина Курзеля представит киностудия 20th Century Fox.