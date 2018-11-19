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Кюсю заговорил по-русски
На одном из крупнейших островов Японского архипелага появилась бесплатная круглосуточная линия на русском языке.
Сервис доступен в в префектурах Кагосима, Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото, Оита, Миядзаки и Ямагути – то есть на всём острове Кюсю и на самом юге Хонсю.
С помощью операторов горячей линии можно забронировать столик в ресторане или номер в рёкане, записаться на экскурсию в музей или попариться на горячих источниках, договориться о встрече и многое другое.
Телефон горячей линии: +81 92 687 66 39
Туристический сайт Кюсю
С помощью операторов горячей линии можно забронировать столик в ресторане или номер в рёкане, записаться на экскурсию в музей или попариться на горячих источниках, договориться о встрече и многое другое.
Телефон горячей линии: +81 92 687 66 39
Туристический сайт Кюсю