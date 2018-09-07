Тайвань ввел тестовый безвизовый режим с Россией
Этот режим планируется в тестовом режиме поддерживать до 31 июля 2019 года. В соответствии с нововведением россияне смогут без виз въезжать на Тайвань и находиться там на срок до 14 дней. Безвизовый режим распространяется на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников.
Для въезда в страну необходимо иметь загранпаспорт, срок действия которого истекает не менее, чем через 6 месяцев после планируемой поездки, обратный билет или билет в другую страну, а также бронь гостиницы.
Тайвань — остров в Тихом океане, в 150 км от восточного берега материковой части Китая. Тайвань контролируется частично признанной Китайской Республикой. Свои права на остров заявляет КНР, для властей которой Тайвань входит в одноименную административную единицу КНР.
Тайвань пока не пользуется массовым интересом у российских туристов: в 2017 году на остров приехали лишь 9226 граждан РФ и большинство из них прибывали с деловыми целями. По данным Ассоциации туроператоров России, стоимость тура на Тайвань начинается от $1 тыс. на человека.