  • Тайвань ввел тестовый безвизовый режим с Россией
    Горный район Алишань на острове Тайвань. Фото: Pixabay
  • Тайвань ввел тестовый безвизовый режим с Россией
    Без драконов на Тайване никуда Фото: Pixabay
  • Тайвань ввел тестовый безвизовый режим с Россией
    Фото: Pixabay
  • Вечерний Тайбэй
    Вечерний Тайбэй
    Фото: Pixabay
Азия

Тайвань ввел тестовый безвизовый режим с Россией

Власти Тайваня с 6 сентября вводят для граждан России режим безвизового въезда на остров, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс
7 сентября 2018 в 12:04
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Этот режим планируется в тестовом режиме поддерживать до 31 июля 2019 года. В соответствии с нововведением россияне смогут без виз въезжать на Тайвань и находиться там на срок до 14 дней. Безвизовый режим распространяется на поездки с целью туризма, бизнеса, участия в выставках, посещения родственников.

Для въезда в страну необходимо иметь загранпаспорт, срок действия которого истекает не менее, чем через 6 месяцев после планируемой поездки, обратный билет или билет в другую страну, а также бронь гостиницы.

Тайвань — остров в Тихом океане, в 150 км от восточного берега материковой части Китая. Тайвань контролируется частично признанной Китайской Республикой. Свои права на остров заявляет КНР, для властей которой Тайвань входит в одноименную административную единицу КНР.

Тайвань пока не пользуется массовым интересом у российских туристов: в 2017 году на остров приехали лишь 9226 граждан РФ и большинство из них прибывали с деловыми целями. По данным Ассоциации туроператоров России, стоимость тура на Тайвань начинается от $1 тыс. на человека.

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