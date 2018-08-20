Боракай снова откроют для туристов
Филиппинский остров Боракай снискал славу одного из лучших в мире направлений для пляжного отдыха. Только в 2017 году он принял около двух миллионов туристов, доходы от которых превысили миллиард долларов США.
Однако в глазах властей экономические выгоды не перевесили ущерб, ежегодно наносимый туристами экосистеме острова. По словам президента страны, Боракай превратился в «выгребную яму». В результате с 26 апреля остров официально закрыли для туристического потока на полгода, за которые предполагалось привести его в порядок.
Это решение повлекло за собой недовольство тысяч людей, занятых в сфере гостеприимства. Правительство пошло им навстречу и пообещало выделить 2 миллиарда песо компенсации.
С тех пор прошло четыре месяца. По словам министра туризма острова Бернадетт Ромуло-Пуйят, Боракай надо открывать для туристов постепенно. «Процесс идет, но нам нужно время. За полгода восстановить остров невозможно», — приводит ее слова CNN.
Чиновница утверждает, что к 26 октября 2018 года к приему гостей будут готовы 3000 гостиничных номеров, каждый из которых соответствует новым эконормам, утвержденным руководящими органами. В их число входят Министерство внутренних дел и самоуправления (DILG), Министерство туризма (DOT), Министерство по защите окружающей среды и природных ресурсов (DENR). Еще 12 000 номеров пока не полностью подходят под новые требования.
22 августа на заседании совета министров, в частности, будет обсуждаться туристическое будущее Боракая. Ромуло-Пуйят уже сейчас говорит о том, что въездной поток необходимо ограничивать, упоминая опыт «других стран», контролирующих количество туристов на своих островах.
CNN не уточняет, какие именно страны имела в виду министр туризма Филиппин, однако можно предположить, что речь идет, например, о Таиланде. В 2016 году власти страны на «неопределенный период» закрыли доступ к острову Тачай, а в 2018 году жестко ограничили доступ к знаменитому заливу Майя.