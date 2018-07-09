Фестиваль танцующих пупков
История Хэсо Мацури, или Фестиваля пупка, насчитывает уже полвека. Фурано — городок, где проводится фестиваль — расположен в самом центре острова Хоккайдо, что и легло в основу генеральной идеи. Основатели фестиваля говорили: «У всего есть центр. Центр человека — пупок, а Фурано — пупок Хоккайдо».
Первый блин получился комом — в празднике приняли участие всего 11 человек. С каждым следующим разом количество танцоров понемногу увеличивалось, и теперь ежегодно в конце июля в Фурано приезжают несколько тысяч участников.
Чтобы присоединиться к торжеству, нужно нарисовать себе на животе забавную рожицу с пупком вместо рта, запомнить нехитрые танцевальные движения, надеть цветастые штаны с пришитыми по бокам руками и спрятать голову под большой шляпой с вуалью. После этого можно выходить на улицу и вливаться в парад танцоров.
В 2018 году Хэсо Мацури пройдёт с 28 по 29 июля. На официальном сайте есть инструкция для желающих присоединиться к празднику. Необходимое «оборудование» выдадут на месте, живот тоже с удовольствием помогут разрисовать.