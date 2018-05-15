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Амфитеатр в Эль-Джеме, возможно, главная достопримечательность Туниса, но ехать в эту страну стоит не только за ней. Фото: Pixabay
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Матмата — главное место силы современных берберов, которых все так любят называть троглодитами. Фото: Инга Моисеенко
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Берберка во плотиФото: Владимир Рыбалко
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Оливковых плантаций в Тунисе великое множество. Неудивительно, что оливки и оливковое масло — одна из главных экспортных статей в экономике страны. Фото: Александр Зосименко
Тунис: страна на все времена
За чем же едут в Тунис сегодня?
За историей
«Карфаген должен быть разрушен» — мантра, неоднократно повторенная Марком Порцием Катоном, в конце концов претворилась в жизнь. В 146-м году до н.э. римские войска уничтожили одно из самых могущественных государств Древнего мира, но память и исторические свидетельства о нем до сих пор живут на территории современного Туниса.
Сегодняшний Карфаген — это обосновавшийся близ столицы город-музей. Полномасштабные раскопки там ведутся с конца 19-го века, а последние 45 лет археологические исследования проводятся под эгидой ЮНЕСКО. Туристам там рады, но есть важные детали: попасть на участки, где в данный момент ведутся работы, не получится, поэтому перед посещением лучше как следует разведать обстановку у местных гидов.
За троглодитами
Визит к берберам — мероприятие в высшей степени экзотичное. Представители народа, населявшего территорию Северной Африки с незапамятных времен, сегодня выступают в качестве одной из туристических изюминок Туниса. Главное место силы нынешних берберов, или троглодитов, как в свое время их называли римляне, — городок Матмата в Сахаре, получивший всемирную известность после того, как там была снята серия сцен киносаги «Звездные войны».
Берберы веками жили в хитро сконструированных пещерах и землянках, которые в ходу до сих пор — но уже по большей части как туристические объекты. Впрочем, некоторые троглодиты по-прежнему предпочитают современные условия проживания старой школе и обходятся без привычных нам предметов быта и цивилизации в принципе.
За крокодилами
Несколько сотен нильских крокодилов от мала до велика — главные действующие лица крупнейшей на всем средиземноморском побережье крокодиловой фермы, расположенной в парке Djerba Explore. Лучше всего приезжать туда в районе двух часов пополудни: при таком раскладе хватит времени и как следует побродить по территории, и подивиться многометровым взрослым хищникам, и попасть на кормление маленьких крокодильчиков, что начинается в 16:00 и плавно перетекает в умилительную фотосессию.
За природой и погодой
Изумительные пейзажи — визитная карточка Туниса. Пересекая пустыню на джипах, можно воочию убедиться, как непредсказуемо и эффектно меняется окружающий ландшафт. Высокие песчаные дюны перетекают в плоские бесплодные глиноземные долины, где через каждый километр меняется даже цвет земли: черный, красный, белый, фиолетовый…
Разумеется, Тунис — это не только пустыня. У восточного побережья, например, у острова Джерба — бродят стаи розовых фламинго, в садах угадывается легкий аромат жасмина и шиповника, а обилие оливковых плантаций произвело бы впечатление даже на жителей Крита.
Идеальный сезон для исследования Сахары — зима, когда температура воздуха днем колеблется от 12 до 19 градусов по Цельсию. Любители же пляжного отдыха стекаются в Тунис с июля, когда вода прогревается до 25−27 градусов. Ну, а если хочется моря с солнцем и чтобы поменьше людей вокруг, то оптимальный вариант — бархатный сезон, стартующий примерно со второй недели сентября. В это время вода еще расслабляюще теплая, солнечные лучи согреют, но не обожгут (как в августе), а вероятность дождей остается минимальной до начала октября.
За рыночными красками
Гигантские моллы и дорогие бренды — это не про Тунис: здесь правит формат небольших лавочек, что только подчеркивает колорит и радушие местных продавцов. Незнание арабского проблемой не станет: большинство торговцев готовы объясниться на французском, немецком, английском, а некоторые и на русском.
В результате уйти с любого из местных рынков с пустыми руками решительно невозможно: тут финики и оливковое масло — главные экспортные единицы страны (важно: вывозить можно не более двух литров масла на человека), специи и приправы во главе с хариссой, серебро, всевозможные кожаные изделия (особенно хороши сумки), стекло и керамика — если перечислять все соблазны, то итоговый список получится протяженностью с Сахару.
За релаксом
Если экскурсии, катание на верблюдах и сафари по пустыне уже невмоготу, практически в каждом отеле или неподалеку можно отдохнуть на территории многофункциональных СПА-центров. В Тунисе вокруг этой индустрии развернулась огромная империя. Это невообразимо широкий спектр услуг, призванных довести до максимального расслабления: различные виды массажа, сауны и хаммамы, обертывания и маски, бассейны с соленой водой, джакузи. Поздней осенью, зимой и ранней весной многие едут в Тунис именно за этим, заодно пользуясь тем, что цены уже не столь жаркие, как летом, а туристический поток сведен к размеренным европейским пенсионерам, мирно почивающим под мягким солнцем у бассейнов.
ТУНИС: КРАТКО
Виза: Для въезда в страну гражданам России виза не нужна. Достаточно предъявить туристический ваучер или подтверждение брони отеля — и виза будет проставлена в аэропорту.
Сезон: Середина апреля — начало ноября.
Билеты: Прямого регулярного авиасообщения между Тунисом и Россией нет. В сезон организуются чартерные авиарейсы, а в остальное время можно долететь с пересадкой через Милан, Рим, Париж или Франкфурт.
Тунис — столица страны. История основанного во II тысячелетии до н. э. города представлена в великолепном Музее Бардо. Здесь хранится множество вещей всех эпох тунисской истории: Карфагена, пунической эпохи, христианской, арабо-мусульманской.
Джерба: остров-курорт у восточного побережья страны. Ежегодно его посещают до полумиллиона туристов. Международный аэропорт острова принимает регулярные и чартерные рейсы из Европы и крупных городов страны — Туниса, Суса, Тозёра.
Отели: Royal Garden Palace, Iberostar Mehari Djerba, Seabel Rym Beach, Magic Life Penelope Beach Imperial, Sentido Djerba Beach, Palm Azur.
Благодарим за помощь в подготовке материала ANEX Tour и Министерство по туризму Туниса.