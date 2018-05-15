  • Тунис: страна на все времена
    Амфитеатр в Эль-Джеме, возможно, главная достопримечательность Туниса, но ехать в эту страну стоит не только за ней. Фото: Pixabay
  • Тунис: страна на все времена
    Матмата — главное место силы современных берберов, которых все так любят называть троглодитами. Фото: Инга Моисеенко
  • Берберка во плоти
    Берберка во плоти
    Фото: Владимир Рыбалко
  • Тунис: страна на все времена
    Оливковых плантаций в Тунисе великое множество. Неудивительно, что оливки и оливковое масло — одна из главных экспортных статей в экономике страны. Фото: Александр Зосименко
Африка

Тунис: страна на все времена

Тунис традиционно ассоциируется с жарким солнцем, теплым морем, песчаными барханами и верблюдами. В общем-то, так было и так есть, однако сегодня страна прикладывает все усилия для того, чтобы стать универсальным направлением и удовлетворить нужды требовательного туриста в любое время года.
National Geographic Россия
15 мая 2018 в 13:54

За чем же едут в Тунис сегодня?

За историей

«Карфаген должен быть разрушен» — мантра, неоднократно повторенная Марком Порцием Катоном, в конце концов претворилась в жизнь. В 146-м году до н.э. римские войска уничтожили одно из самых могущественных государств Древнего мира, но память и исторические свидетельства о нем до сих пор живут на территории современного Туниса.

Сегодняшний Карфаген — это обосновавшийся близ столицы город-музей. Полномасштабные раскопки там ведутся с конца 19-го века, а последние 45 лет археологические исследования проводятся под эгидой ЮНЕСКО. Туристам там рады, но есть важные детали: попасть на участки, где в данный момент ведутся работы, не получится, поэтому перед посещением лучше как следует разведать обстановку у местных гидов.

За троглодитами

Визит к берберам — мероприятие в высшей степени экзотичное. Представители народа, населявшего территорию Северной Африки с незапамятных времен, сегодня выступают в качестве одной из туристических изюминок Туниса. Главное место силы нынешних берберов, или троглодитов, как в свое время их называли римляне, — городок Матмата в Сахаре, получивший всемирную известность после того, как там была снята серия сцен киносаги «Звездные войны».

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