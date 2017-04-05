  • Как прожить 133 дня на плоту в океане
    Пань на аналогичном плоту. Фото: Wikimedia Commons
  • Как прожить 133 дня на плоту в океане
    Фото: Wikimedia Commons
Приключения

Как прожить 133 дня на плоту в океане

74 года назад бразильские рыбаки спасли человека, который, как оказалось, установил невероятный рекорд. Китайский моряк Пань Лянь, став жертвой кораблекрушения, смог выжить в одиночку в Атлантическом океане, проведя на плоту 133 дня. Этот рекорд официально до сих пор не побит.
Анастасия Баринова
5 апреля 2017 в 18:13
36982

24-летний китаец Пань Лянь в 1942 году служил вторым стюардом на британском торговом судне Ben Lomond. В ноябре судно было торпедировано немецкой подводной лодкой и потерпело крушение в Атлантическом океане, более чем в 1000 километрах от устья Амазонки.

Никому из 55 членов экипажа не удалось спастись, за исключением Пань Ляня: он успел надеть спасательный жилет и прыгнуть за борт до того, как взорвались котлы. Проведя два часа в воде, он обнаружил стандартный восьмифутовый спасательный плот, который и стал его домом на несколько месяцев вперед.

На плоту находилось несколько банок с печеньем, сорок литров питьевой воды, немного шоколада, сахар, фальшфейеры, веревка, дымовые шашки и электрический фонарик. Продукты быстро кончились, а помощь так и не приходила. Тогда Ляню пришлось самостоятельно учиться выживанию в экстремальных условиях. Он не умел плавать, поэтому нередко привязывал себя к плоту веревкой.

Дождевую воду он успешно собирал при помощи тента. В качестве рыболовного крючка он использовал провода от фонарика и один из гвоздей плота, а волокна от веревки стали леской. Для разделки рыбы он использовал самодельный нож, изготовленный из банки из-под печенья. Когда сильный шторм уничтожил все запасы еды и воды, Пань Лянь смог поймать птицу, утолив голод и жажду ее кровью. Однажды ему удалось выловитиь акулу, но та попыталась напасть на него прямо на борту плота. Отважный молодой человек добил ее металлической банкой.

Первоначально Лянь вел учет дням, завязывая узлы на веревке, но потом решил, что это бессмысленно, и стал считать только месяцы, ориентируясь на полнолуния. Удивительно, но за сотню дней странствия Лянь несколько раз бывал замечен судами и притом не взят на борт. Первым мимо прошло грузовое судно, и, как позднее утверждал китаец, ему отказали в спасении «по причине национальности»: его приняли за японца, что в годы Второй мировой войны означало бы «спасти врага». Читать далее

Тоже интересно

В Колумбии найдены сокровища затонувшего испанского галеона

Обсудить
СМИ2
Тигр переоценил свои силы в схватке с медведем
Тигр переоценил свои силы в схватке с медведем
Тоже интересно
Выпавший из лодки щенок через месяц вернулся домой
Выпавший из лодки щенок через месяц вернулся домой
Красота по-бретонски
Красота по-бретонски