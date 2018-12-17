География хелиски: лучшие места для элитного зимнего спорта
С тех пор хелиски превратился из экзотической зимней забавы в элитный вид спорта, в который приходят, в основном, те, кто уже уверенно чувствует себя на горных лыжах и сноуборде. Сегодня мы вместе с Helipro хотим познакомить вас с главными хелиски-регионами планеты.
Гренландия
Крупнейший остров мира, расположившийся на северо-востоке Северной Америки, славен свежим сухим снегом даже в мае и головокружительными пейзажами с кристально чистым океаном и айсбергами в главных ролях. Этот регион считается самым безопасным для хелиски и отлично подходит для начинающих райдеров. Помимо катания, в Гренландии можно познакомиться с жизнью инуитов, тонкостями местной рыбалки, прокатиться на собачьих упряжках, а если повезет, то и увидеть белого медведя в естественной среде обитания.
Именно в Гренландии был установлен рекорд, окрашенный в российские цвета: 4-летний Кирилл Босов, сын президента компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова, стал самым юным хелиски-райдером в мире. По словам представителей Helipro – компании, занимающейся организацией необычных путешествий и хелиски-туров по всей планете, Босов-старший после каждого спуска повторял одну и ту же фразу: «Просто фантастика» – лучшая характеристика от человека, объездившего примерно полмира.
Чили
Когда в одном полушарии лето, в другом – зима, поэтому одно из главных преимуществ хелиски – его внесезонность. По сравнению с Гренландией, вершины Чили рассчитаны на уже более опытных райдеров. У Helipro есть эксклюзивное разрешение на вылет с самого высокого небоскреба Сантьяго, находящегося в самом центре города, а дальше – высадки на 4000-метровых высотах и 45-градусные склоны, горные озера и экзотические леса с араукариями, устрицы с вином и термальные источники. Природа Чили настолько богата, что в том же Helipro разработали отдельную программу хели-сафари, пользующуюся особой популярностью у семей с детьми.
Канада
Однажды хелиски перерастает из хобби в потребность – и вы понимаете, что находитесь в постоянных поисках лучшего снега и пейзажей. В этом случае остается попасть на родину этого вида спорта – в Канаду, чтобы вновь удивиться и влюбиться в этот спорт навсегда.
Стабильность осадков в зимний период и разнообразие ландшафта позволяют кататься в Канаде практически каждый день, а уровень сервиса находится находится на уровне самых высоких вершин. Лучшее подтверждение тому – многолетнее доминирование канадских шале в номинации «Лучшее в мире хелиски-шале» на международном Ski Awards. Настоящая сказка – лесное катание, одна из жемчужин канадского хелиски.
Индия
Опробовав несколько регионов, можно смело лететь в Индию – и самые высокие горы в мире буквально окажутся у ваших ног. Хелиски в Гималаях – это длинные и разнообразные спуски от просторных полей до необычных лесов, а высадки достигают 5000 метров. Магия главной горной системы планеты ощущается повсюду, и ее можно ощутить даже в нелетную погоду, зайдя в дом Рерихов. При известной доле везения вы можете стать свидетелем съемки нового болливудского блокбастера, а если не пугает дальняя и экстремальная дорога (хотя вы уже в Гималаях – значит, она вас точно не пугает), отправляйтесь знакомиться с жителями самой высокогорной деревни, которая находится в двух днях хода от цивилизации. Впрочем, именно идти туда не обязательно: вполне можно добраться и на вертолете.
Аляска
Самый северный штат США славится по-настоящему вертикальными спусками, поэтому сюда чаще приезжают за острыми ощущениями самые опытные райдеры. Покорившим горы Аляски уже не страшны никакие вершины. А еще в награду идут ледники, фьорды и ни с чем не сравнимые переливы северного сияния.
Россия: Камчатка и Курильские острова
Только на Камчатке существует уникальная возможность проехать сквозь кратер дышащего вулкана. Именно здесь начиналась история Helipro, где гиды Максим Балаховский и Александр Мороз покорили со своими коллективами десятки вулканов. Уровень сервиса на полуострове на высшем уровне – в частности, горно-спортивная база «Снежная Долина» заняла второе место в номинации «Загородный отель» в национальном рейтинге туристических брендов России 2018.
После катания в программе – термальные источники, баня и прогулки в окружении природы невероятного размаха. В нелетную погоду возможно лесное катание на ближайшей сопке с заброской снегоходами. Это отличная возможность подготовить себя к хелиски и насладиться березовым лесом в обществе зайцев. Если же к зайцам особо не тянет, к вашим услугам парк с трамплинами. Для начинающих доступна учебная трасса.
Высший же уровень экзотики – хелиски на Курильских островах. Добраться туда очень непросто, но Helipro могут добросить на вертолетах МИ-8 – больше никто в мире этого не делает.
Красивейший регион, одинаково прекрасно подходящий как для начинающих, так и для и тех, кто ищет новые ракурсы и ландшафты. Главная изюминка – пребывание на люксовой яхте Helipro с двумя вертолетами и двумя топ-поварами на борту и эффектными фьордами за бортом, а гвоздь непосредственно хелиски-программы – возможность совершить спуск там, где ни разу не ступала нога человека.
На каяке или скоростной лодке можно поплавать рядом с дельфинами, пингвинами и понаблюдать за морскими львами.
Новая Зеландия
Одна из двух стран (наряду с Чили), куда можно отправиться за хелиски нашим календарным летом. Самая высокая гора страны Маунт Кук (3754 метра) расположена на южном острове. Катание проходит в национальном парке с грандиозными видами на гигантские ледники. В свободное от катания время скучать тоже не придется: банджи-джампинг до 134 метров, катание на быстроходных катерах между скал и экскурсии по местам съемки «Властелина колец».
Турция
С 2018 года иностранным пилотам вновь разрешили летать по территории Турции, и хелиски вернулся в Качкарский район. Это настоящая жемчужина Понтийского хребта и потрясающий регион для фрирайда. Понтийские горы тянутся вдоль побережья Черного моря, поэтому здесь всегда много качественного снега. А за счет морского климата уровень лавинной опасности очень низок. Самая высокая точка – гора Качкар (3937). Катание происходит на высоте 3700 – 1500 м, перепады высот достигают 1700 метров. А самое приятное, что Турция рядом, и виза российским гражданам не требуется.
Киргизия и Узбекистан
Огромный плюс этих стран – географическая близость к России и большой выбор склонов с разной протяженностью и перепадами, что делает их удобными для начинающих райдеров. Задействование вертолетов МИ-9 позволяет набирать группы до 12 человек. Важен и финансовый вопрос: катание в Киргизии и Узбекистане можно назвать самым бюджетным из всех возможных хелиски-программ.
ХЕЛИСКИ: КАЛЕНДАРЬ
• Камчатка, Курильские острова: декабрь-май
• Красная Поляна, Абхазия: январь-март
• Гренландия: апрель-май
• Исландия: апрель-июнь
• Киргизия и Узбекистан: февраль-март
• Чили: июль-август
• Новая Зеландия: июль-сентябрь
• Патагония: октябрь-ноябрь
• Канада: январь-март
• Индия: январь-март
• Аляска: февраль-апрель
• Остальная Европа: январь-март
• Турция: февраль-март
• Антарктида: ноябрь-январь
Когда в одном полушарии лето, в другом — зима, поэтому одно из главных преимуществ хелиски — его внесезонность. По сравнению с Гренландией, вершины Чили рассчитаны на уже более опытных райдеров. У Helipro есть эксклюзивное разрешение на вылет с самого высокого небоскреба Сантьяго, находящегося в самом центре города, а дальше — высадки на 4000-метровых высотах и 45-градусные склоны, горные озера и экзотические леса с араукариями, устрицы с вином и термальные источники. Природа Чили настолько богата, что в том же Helipro разработали отдельную программу хели-сафари, пользующуюся особой популярностью у семей с детьми.
Канада
Однажды хелиски перерастает из хобби в потребность — и вы понимаете, что находитесь в постоянных поисках лучшего снега и пейзажей. В этом случае остается попасть на родину этого вида спорта — в Канаду, чтобы вновь удивиться и влюбиться в этот спорт навсегда.
Стабильность осадков в зимний период и разнообразие ландшафта позволяют кататься в Канаде практически каждый день, а уровень сервиса находится находится на уровне самых высоких вершин. Лучшее подтверждение тому — многолетнее доминирование канадских шале в номинации «Лучшее в мире хелиски-шале» на международном Ski Awards. Настоящая сказка — лесное катание, одна из жемчужин канадского хелиски.
Индия
Опробовав несколько регионов, можно смело лететь в Индию — и самые высокие горы в мире буквально окажутся у ваших ног. Хелиски в Гималаях — это длинные и разнообразные спуски от просторных полей до необычных лесов, а высадки достигают 5000 метров. Магия главной горной системы планеты ощущается повсюду, и ее можно ощутить даже в нелетную погоду, зайдя в дом Рерихов. При известной доле везения вы можете стать свидетелем съемки нового болливудского блокбастера, а если не пугает дальняя и экстремальная дорога (хотя вы уже в Гималаях — значит, она вас точно не пугает), отправляйтесь знакомиться с жителями самой высокогорной деревни, которая находится в двух днях хода от цивилизации. Впрочем, именно идти туда не обязательно: вполне можно добраться и на вертолете.
Аляска
Самый северный штат США славится по-настоящему вертикальными спусками, поэтому сюда чаще приезжают за острыми ощущениями самые опытные райдеры. Покорившим горы Аляски уже не страшны никакие вершины. А еще в награду идут ледники, фьорды и ни с чем не сравнимые переливы северного сияния.
Россия: Камчатка и Курильские острова
Только на Камчатке существует уникальная возможность проехать сквозь кратер дышащего вулкана. Именно здесь начиналась история Helipro, где гиды Максим Балаховский и Александр Мороз покорили со своими коллективами десятки вулканов. Уровень сервиса на полуострове на высшем уровне — в частности, горно-спортивная база «Снежная Долина» заняла второе место в номинации «Загородный отель» в национальном рейтинге туристических брендов России 2018.
После катания в программе — термальные источники, баня и прогулки в окружении природы невероятного размаха. В нелетную погоду возможно лесное катание на ближайшей сопке с заброской снегоходами. Это отличная возможность подготовить себя к хелиски и насладиться березовым лесом в обществе зайцев. Если же к зайцам особо не тянет, к вашим услугам парк с трамплинами. Для начинающих доступна учебная трасса.
Высший же уровень экзотики — хелиски на Курильских островах. Добраться туда очень непросто, но Helipro могут добросить на вертолетах МИ-8 — больше никто в мире этого не делает.
Красивейший регион, одинаково прекрасно подходящий как для начинающих, так и для и тех, кто ищет новые ракурсы и ландшафты. Главная изюминка — пребывание на люксовой яхте Helipro с двумя вертолетами и двумя топ-поварами на борту и эффектными фьордами за бортом, а гвоздь непосредственно хелиски-программы — возможность совершить спуск там, где ни разу не ступала нога человека.
На каяке или скоростной лодке можно поплавать рядом с дельфинами, пингвинами и понаблюдать за морскими львами.
Новая Зеландия
Одна из двух стран (наряду с Чили), куда можно отправиться за хелиски нашим календарным летом. Самая высокая гора страны Маунт Кук (3754 метра) расположена на южном острове. Катание проходит в национальном парке с грандиозными видами на гигантские ледники. В свободное от катания время скучать тоже не придется: банджи-джампинг до 134 метров, катание на быстроходных катерах между скал и экскурсии по местам съемки «Властелина колец».
Турция
С 2018 года иностранным пилотам вновь разрешили летать по территории Турции, и хелиски вернулся в Качкарский район. Это настоящая жемчужина Понтийского хребта и потрясающий регион для фрирайда. Понтийские горы тянутся вдоль побережья Черного моря, поэтому здесь всегда много качественного снега. А за счет морского климата уровень лавинной опасности очень низок. Самая высокая точка — гора Качкар (3937). Катание происходит на высоте 3700 — 1500 м, перепады высот достигают 1700 метров. А самое приятное, что Турция рядом, и виза российским гражданам не требуется.
Киргизия и Узбекистан
Огромный плюс этих стран — географическая близость к России и большой выбор склонов с разной протяженностью и перепадами, что делает их удобными для начинающих райдеров. Задействование вертолетов МИ-9 позволяет набирать группы до 12 человек. Важен и финансовый вопрос: катание в Киргизии и Узбекистане можно назвать самым бюджетным из всех возможных хелиски-программ.
ХЕЛИСКИ: КАЛЕНДАРЬ
• Камчатка, Курильские острова: декабрь-май
• Красная Поляна, Абхазия: январь-март
• Гренландия: апрель-май
• Исландия: апрель-июнь
• Киргизия и Узбекистан: февраль-март
• Чили: июль-август
• Новая Зеландия: июль-сентябрь
• Патагония: октябрь-ноябрь
• Канада: январь-март
• Индия: январь-март
• Аляска: февраль-апрель
• Остальная Европа: январь-март
• Турция: февраль-март
• Антарктида: ноябрь-январь