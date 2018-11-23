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Приключения

Балансируя над пропастью: приключение альпиниста

По тросу, закрепленному между двумя альпийскими вершинами, проходит отважный альпинист.
Нина Строклик
23 ноября 2018 в 12:25
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  • Балансируя над пропастью: приключение альпиниста
    Фото: Томас Ульрих

Спустя годы восхождений на два параллельных известняковых столба в горах Швейцарии фотограф Томас Ульрих и альпинист Стефан Зигрист решили пройти по тросу, натянутому между вершинами. 

До старта одна неделя: наметили ориентир

Для прогулки над пропастью имеют значение три фактора: сфокусированность, равновесие и высота. Поскольку трос соединял две вершины, у Зигриста не было точки, на которой можно было бы сфокусировать взгляд, чтобы сохранить баланс. «Если смотришь вперед, не видишь ничего – только воздух», – говорит Cтефан. Чтобы это исправить, они положили яркий рюкзак на одну из вершин.

«Когда идешь по тросу между вершинами, то обязательно срываешься. Ты падаешь и должен снова подниматься, и так несколько раз», – Стефан Зигрист. 
До старта один день: список необходимого 

Канатная дорога подняла Зигриста и Ульриха до середины горы Шилтхорн, доставив к столбам. Они взобрались на оба шпиля и установили крепления для троса. Трос должен быть сильно натянут, чтобы по нему можно было идти. Также им понадобились:

• страховочное снаряжение для восхождения и еще одно, чтобы пройти между вершинами;
• мел, чтобы руки оставались сухими;
• солнечные очки и солнцезащитный крем.

И никакой обуви – босые ноги лучше чувствуют трос.

До старта ноль часов: готов начать

Дождь сделал бы синтетический трос скользким, но в это воскресное утро был лишь легкий туман. Ульрих вскарабкался на ближайший хребет, чтобы фотографировать, а Зигрист сделал несколько шагов, чтобы подготовиться и прочувствовать, насколько туго натянут трос. Первые шаги – самые опасные: если сорвешься слишком рано, окажешься в опасной близости от скалы. «После первых трех шагов нужно успокоиться, иначе твоя нервозность – дрожь – передастся тросу, – говорит Зигрист. – Если с нервами справишься, дальше будет уже проще».

В цифрах

2970 метров – высота горы Шилтхорн

2,5 сантиметра – ширина троса

20 метров разделяют две вершины

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Статья опубликована в журнале National Geographic (№182, ноябрь 2018).
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