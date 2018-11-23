Балансируя над пропастью: приключение альпиниста
Спустя годы восхождений на два параллельных известняковых столба в горах Швейцарии фотограф Томас Ульрих и альпинист Стефан Зигрист решили пройти по тросу, натянутому между вершинами.
До старта одна неделя: наметили ориентир
Для прогулки над пропастью имеют значение три фактора: сфокусированность, равновесие и высота. Поскольку трос соединял две вершины, у Зигриста не было точки, на которой можно было бы сфокусировать взгляд, чтобы сохранить баланс. «Если смотришь вперед, не видишь ничего – только воздух», – говорит Cтефан. Чтобы это исправить, они положили яркий рюкзак на одну из вершин.
«Когда идешь по тросу между вершинами, то обязательно срываешься. Ты падаешь и должен снова подниматься, и так несколько раз», – Стефан Зигрист.До старта один день: список необходимого
Канатная дорога подняла Зигриста и Ульриха до середины горы Шилтхорн, доставив к столбам. Они взобрались на оба шпиля и установили крепления для троса. Трос должен быть сильно натянут, чтобы по нему можно было идти. Также им понадобились:
• страховочное снаряжение для восхождения и еще одно, чтобы пройти между вершинами;
• мел, чтобы руки оставались сухими;
• солнечные очки и солнцезащитный крем.
И никакой обуви – босые ноги лучше чувствуют трос.
До старта ноль часов: готов начать
Дождь сделал бы синтетический трос скользким, но в это воскресное утро был лишь легкий туман. Ульрих вскарабкался на ближайший хребет, чтобы фотографировать, а Зигрист сделал несколько шагов, чтобы подготовиться и прочувствовать, насколько туго натянут трос. Первые шаги – самые опасные: если сорвешься слишком рано, окажешься в опасной близости от скалы. «После первых трех шагов нужно успокоиться, иначе твоя нервозность – дрожь – передастся тросу, – говорит Зигрист. – Если с нервами справишься, дальше будет уже проще».
В цифрах2970 метров – высота горы Шилтхорн
2,5 сантиметра – ширина троса
20 метров разделяют две вершины