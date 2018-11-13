Покорить скалу высотой 900 метров без страховки: историческое восхождение
На месте Джимми Чина многие поспешили бы составить длинный список необходимого. Во-первых, нанять команду первоклассных операторов-альпинистов, которые должны будут следовать за Алексом во время восхождения на скалу высотой 900 метров. Во-вторых, строго предупредить операторов, что нельзя шептаться, чихать, снимать крышку с объектива и перемещать мелкие камешки – любой звук может отвлечь Алекса и обречь его на верную смерть. В-третьих, ни в коем случае нельзя напрямую указывать Алексу на опасность его предприятия. Это правило не только оберегает смельчака от лишних разговоров, но и помогает ему сохранять необходимый настрой, предельную концентрацию, полную уверенность в себе и спокойствие. А вместо официального термина «свободное лазание», который означает восхождение в одиночку без страховки, нужно использовать любимый эвфемизм Алекса – «карабканье».
Конечно, такой тип экстрима противоречит здравому смыслу и любым правилам безопасности. Незыблемо, к сожалению, только одно: если альпинист сорвется, беспощадных и незыблемых правил гравитации ему уже никак не нарушить.
Джимми Чин прекрасно знал: любой профессиональный скалолаз смог бы назвать многих погибших коллег, которых знал лично. И воображение тотчас бы нарисовало ужасающую картину: друг падает в зияющую пустоту. Именно таких картин ни в коем случае представлять нельзя: ведь друг как раз и собирается совершить восхождение, которое некоторые эксперты считают одним из самых рискованных.
Все эти мысли преследовали Джимми больше года, пока он вместе с женой и соратницей по работе Элизабет Чай Васархельи тщательно документировал попытки Алекса войти в историю скалолазания (внимание, спойлер: у Хоннолда все получилось). Фильм, метко названный Free Solo («Свободное восхождение»), с сентября этого года идет во многих странах мира. «Эти съемки, несомненно, стали проектом всей моей жизни: Алекс отличается выдающимися физическими и умственными способностями и обладает неуемным желанием совершить нечто дерзкое и необычное», – рассказывает Джимми.
Впервые Джимми и Алекс совершили совместное восхождение в 2009 году во время экспедиции на остров Калимантан, где исследовали каньон Лоу – одну из самых глубоких естественных щелей в мире. Джимми вспоминает, как его удивила внешность Алекса: мальчишеское лицо и огромные карие глаза, за которые его, разумеется, тут же прозвали Бэмби.
Но за романтической внешностью Алекса кроется редкая способность контролировать страх и сосредотачиваться на идеальном выполнении задания (даже если это задание – добраться до вершины скалы высотой 900 метров). Джимми наделен таким талантом лишь отчасти. За три года до встречи с Алексом он поднялся на Эверест, а оттуда съехал по ледяному и почти вертикальному склону на лыжах.
После поездки на Калимантан Алекс и Джимми стали нередко путешествовать вдвоем, и Джимми вел съемку некоторых из сольных восхождений Алекса. «Он разрешал мне использовать страховку, пока я его снимал, а я разрешал ему подниматься так, как ему было удобнее и безопаснее, и не просил выполнять немыслимые трюки на камеру».
Все это время Алекс размышлял, чего ему будет стоить сольное восхождение на Эль-Капитан. «После Хаф-Доум, еще одной скалы в Йосемитском национальном парке, Эль-Капитан казался логичным продолжением, – вспоминает Алекс. – В конце каждого сезона мне казалось, что в следующем году я смогу подняться на Эль-Капитан, но каждый раз я отказывался от затеи – слишком уж скала пугала».
И наконец, под занавес 2015 года Алекс сказал Джимми и Элизабет, что он готов. Съемки они решили вести втайне от всех. «Неважно, смог бы Алекс подняться на вершину Эль-Капитан или решил бы не рисковать. Важно было то, что он вообще подумывал сделать что-то необычное», – уверен Джимми.
Алекс начал готовиться, оттачивая каждое движение на знаменитом монолите. Джимми тем временем нанял команду опытнейших скалолазов, работавших в Йосемитском парке, и стал планировать грандиозное предприятие.
Каждая тренировка требовала длительной подготовки. Джимми и его команда быстро взбирались по легкому маршруту – по восточной стене Эль-Капитан. Они поднимались раньше Алекса и размещали на его пути десятки камер, веревок и необходимого снаряжения. Затем они располагались неподалеку от Алекса и с помощью ручной лебедки регулировали скорость перемещения съемочного оборудования. Джимми признается, что в конце каждого такого вертикального марафона его одолевали сомнения: «Не проходило и дня, чтобы я не думал о худшем».
2 июня 2017 года, около 5 часов вечера Алекс наконец-то почувствовал, что готов к восхождению, и спросил Джимми, успеет ли команда отладить все для съемок на следующий же день. «Пожалуй, пришло время карабкаться», – сказал скалолаз. Джимми кивнул, будто речь шла о чем-то простом. «Я все думал, что нам нужно доделать до наступления темноты, но не хотел беспокоить Алекса своей суетой и какое-то время оставался с ним». Затем Джимми попрощался с другом и медленно пошел к себе. Он двигался нарочито медленно, пока фигура Алекса не скрылась за горизонтом. Тут Джимми кинулся со всех ног. На ходу он по рации вышел на связь с командой и сообщил всем, что вот-вот случится эпохальное событие: «Бэмби решился! Повторяю: Бэмби решился!»
Все эти мысли преследовали Джимми больше года, пока он вместе с женой и соратницей по работе Элизабет Чай Васархельи тщательно документировал попытки Алекса войти в историю скалолазания (внимание, спойлер: у Хоннолда все получилось). Фильм, метко названный Free Solo («Свободное восхождение»), с сентября этого года идет во многих странах мира. «Эти съемки, несомненно, стали проектом всей моей жизни: Алекс отличается выдающимися физическими и умственными способностями и обладает неуемным желанием совершить нечто дерзкое и необычное», — рассказывает Джимми.
Впервые Джимми и Алекс совершили совместное восхождение в 2009 году во время экспедиции на остров Калимантан, где исследовали каньон Лоу — одну из самых глубоких естественных щелей в мире. Джимми вспоминает, как его удивила внешность Алекса: мальчишеское лицо и огромные карие глаза, за которые его, разумеется, тут же прозвали Бэмби.
Но за романтической внешностью Алекса кроется редкая способность контролировать страх и сосредотачиваться на идеальном выполнении задания (даже если это задание — добраться до вершины скалы высотой 900 метров). Джимми наделен таким талантом лишь отчасти. За три года до встречи с Алексом он поднялся на Эверест, а оттуда съехал по ледяному и почти вертикальному склону на лыжах.
После поездки на Калимантан Алекс и Джимми стали нередко путешествовать вдвоем, и Джимми вел съемку некоторых из сольных восхождений Алекса. «Он разрешал мне использовать страховку, пока я его снимал, а я разрешал ему подниматься так, как ему было удобнее и безопаснее, и не просил выполнять немыслимые трюки на камеру».
Все это время Алекс размышлял, чего ему будет стоить сольное восхождение на Эль-Капитан. «После Хаф-Доум, еще одной скалы в Йосемитском национальном парке, Эль-Капитан казался логичным продолжением, — вспоминает Алекс. — В конце каждого сезона мне казалось, что в следующем году я смогу подняться на Эль-Капитан, но каждый раз я отказывался от затеи — слишком уж скала пугала».
И наконец, под занавес 2015 года Алекс сказал Джимми и Элизабет, что он готов. Съемки они решили вести втайне от всех. «Неважно, смог бы Алекс подняться на вершину Эль-Капитан или решил бы не рисковать. Важно было то, что он вообще подумывал сделать что-то необычное», — уверен Джимми.
Алекс начал готовиться, оттачивая каждое движение на знаменитом монолите. Джимми тем временем нанял команду опытнейших скалолазов, работавших в Йосемитском парке, и стал планировать грандиозное предприятие.
Каждая тренировка требовала длительной подготовки. Джимми и его команда быстро взбирались по легкому маршруту — по восточной стене Эль-Капитан. Они поднимались раньше Алекса и размещали на его пути десятки камер, веревок и необходимого снаряжения. Затем они располагались неподалеку от Алекса и с помощью ручной лебедки регулировали скорость перемещения съемочного оборудования. Джимми признается, что в конце каждого такого вертикального марафона его одолевали сомнения: «Не проходило и дня, чтобы я не думал о худшем».
2 июня 2017 года, около 5 часов вечера Алекс наконец-то почувствовал, что готов к восхождению, и спросил Джимми, успеет ли команда отладить все для съемок на следующий же день. «Пожалуй, пришло время карабкаться», — сказал скалолаз. Джимми кивнул, будто речь шла о чем-то простом. «Я все думал, что нам нужно доделать до наступления темноты, но не хотел беспокоить Алекса своей суетой и какое-то время оставался с ним». Затем Джимми попрощался с другом и медленно пошел к себе. Он двигался нарочито медленно, пока фигура Алекса не скрылась за горизонтом. Тут Джимми кинулся со всех ног. На ходу он по рации вышел на связь с командой и сообщил всем, что вот-вот случится эпохальное событие: «Бэмби решился! Повторяю: Бэмби решился! »