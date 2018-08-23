Пик Европы: как мы поднимались на Эльбрус
«Эльбрус нельзя покорить, на него можно лишь взойти. Да и то лишь на короткое время», — подмигивает мой гид Сергей. За прошедшую неделю он дважды предпринимал попытку отвести группу на крышу Европы и оба раза вернулся ни с чем — снег, шквалистый ветер, туман. Погодного «окна» так и не представилось. Но в нашем случае у меня все шансы: акклиматизация в Приэльбрусье прошла на ура, ночь обещает быть ясной и безоблачной, а значит, утром будет печка — так что беру крем от солнца с 50-й степенью защиты.
Сборы перед выходом — в два часа ночи — занимают минимум полчаса. Термобелье, несколько штанов, флиска, жилет, пуховик, варежки-верхонки, балаклава, баф, теплая шапка, фонарик, горнолыжная маска — что называется, слоистый как капуста. Но главное — пластиковые ботинки, гамаши, кошки, страховочная система с карабинами (если вдруг на восхождении приспичит в туалет, подумайте еще раз, ведь расстегнуться — целая история), трекинговые палки и ледоруб — без него никуда.
Путь наверх от базового лагеря — синих вагончиков приюта «Нацпарк» — неблизкий, да и перепад — около 1800 метров, что ощутимо и для мышц, и для легких, и для сердца. Первые 20 минут едем на ратраке до скал Пастухова — некоторые считают это читерством, мол, надо идти только пешком, но все гиды советуют на первый раз не рисковать и заказать «трансфер» хотя бы до отметки 4700 метров. «Упороться еще успеем» -- таково коллегиальное мнение, и мы трясемся под звездным небом, неуклонно приближаясь к точке высадки.
Удивительно, но долгого подъема (средняя скорость — 200 метров по вертикали в час) почти не замечаешь. Вот первая веха — вкопанный в снег ратрак («у него лопнула гусеница, так и бросили»). Вот Косая полка с опасным крутым уклоном. Вот седловина — самый высокий в Европе перевал, где мы оставляем пуховики, рюкзаки и с ледорубом наперевес лезем на перила — натянутые вдоль склона веревки. Пару дней назад отсюда сорвался турист, и его со множественными переломами спасали МЧС-ники.
Через час оказываемся на небольшом малоприметном бугорке. Вернее, он был бы малоприметен, если бы не группы альпинистов, фотографирующихся здесь, на отметке 5642 метра над уровнем моря, на фоне Кавказского хребта и кучки памятных знаков, подвязок и мягких игрушек. «Ну что, вот и восточная вершина. С горой вас! », — смеется Сергей.
Сердце пытается выпрыгнуть из груди, дышится как сквозь противогаз, от недостатка кислорода и необычности происходящего тело кажется чужим, а реальность — нереальной. И правда, наверху нет чувства «покорения» Эльбруса, только удовлетворение от того, что сумел перебороть холод, одышку, усталость, лень — то есть самого себя. Пожалуй, только лишь ради этого ощущения стоит забраться на крышу Европы.
Полезная информация
Сезон
На Эльбрус поднимаются круглый год, но комфортный сезон недолог — это период с июля по сентябрь.
Стоимость
39 000 рублей за недельную программу с проживанием (на горе — полный пансион, в поселке — завтраки)
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