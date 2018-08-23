  • Пик Европы: как мы поднимались на Эльбрус
    Фото: Иван Васин
  • Пик Европы: как мы поднимались на Эльбрус
    Фото: Иван Васин
  • Пик Европы: как мы поднимались на Эльбрус
    Фото: Иван Васин
  • Пик Европы: как мы поднимались на Эльбрус
    Фото: Иван Васин
Приключения

Пик Европы: как мы поднимались на Эльбрус

Эта расположенная в Кабардино-Балкарии двуглавая гора мягким нравом не отличается — даже в июле и августе, в самый разгар сезона восхождений, на ее вершине лежит глубокий снег, предательски скрывающий скользкий лед, горная болезнь раскалывает голову изнутри, а студеный ветер норовит столкнуть в пропасть. Но это не остановило заместителя главного редактора National Geographic Traveler Ивана Васина, который забрался на Эльбрус без особых раздумий — и с первой попытки.
Иван Васин
23 августа 2018 в 18:42

«Эльбрус нельзя покорить, на него можно лишь взойти. Да и то лишь на короткое время», — подмигивает мой гид Сергей. За прошедшую неделю он дважды предпринимал попытку отвести группу на крышу Европы и оба раза вернулся ни с чем — снег, шквалистый ветер, туман. Погодного «окна» так и не представилось. Но в нашем случае у меня все шансы: акклиматизация в Приэльбрусье прошла на ура, ночь обещает быть ясной и безоблачной, а значит, утром будет печка — так что беру крем от солнца с 50-й степенью защиты.

Сборы перед выходом — в два часа ночи — занимают минимум полчаса. Термобелье, несколько штанов, флиска, жилет, пуховик, варежки-верхонки, балаклава, баф, теплая шапка, фонарик, горнолыжная маска — что называется, слоистый как капуста. Но главное — пластиковые ботинки, гамаши, кошки, страховочная система с карабинами (если вдруг на восхождении приспичит в туалет, подумайте еще раз, ведь расстегнуться — целая история), трекинговые палки и ледоруб — без него никуда.

  • Пик Европы: как мы поднимались на Эльбрус
    Фото: Иван Васин

Путь наверх от базового лагеря — синих вагончиков приюта «Нацпарк» — неблизкий, да и перепад — около 1800 метров, что ощутимо и для мышц, и для легких, и для сердца. Первые 20 минут едем на ратраке до скал Пастухова — некоторые считают это читерством, мол, надо идти только пешком, но все гиды советуют на первый раз не рисковать и заказать «трансфер» хотя бы до отметки 4700 метров. «Упороться еще успеем» -- таково коллегиальное мнение, и мы трясемся под звездным небом, неуклонно приближаясь к точке высадки.

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