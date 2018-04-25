  • Volvo Ocean Race: марафон на выживание в Мировом океане
  • Volvo Ocean Race: марафон на выживание в Мировом океане
  • Volvo Ocean Race: марафон на выживание в Мировом океане
  • Volvo Ocean Race: марафон на выживание в Мировом океане
  • Volvo Ocean Race: марафон на выживание в Мировом океане
Приключения

Volvo Ocean Race: марафон на выживание в Мировом океане

Представляем самое жесткое профессиональное спортивное соревнование на планете.
Партнерский материал
25 апреля 2018 в 14:44

Volvo Ocean Race — самая известная в мире парусная регата. По факту, это круглосуточная безжалостная погоня за конкурентным преимуществом и труднейший океанский марафон, заставляющий лучших яхтсменов мира бороться друг с другом в наиболее суровых водах Мирового океана.

Кто участвует?

В сезон 2017/2018 заявлены семь яхтенных команд, которые должны обогнуть земной шар и пройти 45 000 морских миль, ежеминутно соревнуясь друг с другом. В «земных» мерах это расстояние равно 83 тысячи километров, или 9 с половиной раз туда-обратно на поезде Москва — Владивосток.

Учитывая, что яхты спортивные и в них нет никаких условий для комфорта экипажа, то путешествие нужно совершить в общем или плацкартном вагоне с туалетом на улице. Только вагон маленький и во весь рост там разогнуться почти негде. Коек на всех не хватает, поэтому часть пассажиров будет находиться на крыше, где задувает ветер, временами идет снег или дождь, или палит экваториальный зной.

В составе команд — суперзвезды парусного спорта из 19 разных стран мира, прошедшие жесткий предварительный отбор. Всего 73 человека, 25 из которых на Volvo Ocean Race впервые. Самому опытному из них 55 лет, а самому молодому — всего 21.

  • Volvo Ocean Race: марафон на выживание в Мировом океане

Про этапы

У каждого этапа гонки будут свои особенности и тактика. Где-то придется идти в суровых штормовых условиях, где-то ловить ветер в штилевой зоне. Третий и седьмой этапы будут, пожалуй, самыми жесткими — это настоящие марафонские пробеги, да еще и в самом суровом океане планеты. Реальная продолжительность каждого из них будет зависеть от погоды и умения навигаторов воспользоваться сложившимися условиями.

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