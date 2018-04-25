Volvo Ocean Race: марафон на выживание в Мировом океане
Volvo Ocean Race — самая известная в мире парусная регата. По факту, это круглосуточная безжалостная погоня за конкурентным преимуществом и труднейший океанский марафон, заставляющий лучших яхтсменов мира бороться друг с другом в наиболее суровых водах Мирового океана.
Кто участвует?
В сезон 2017/2018 заявлены семь яхтенных команд, которые должны обогнуть земной шар и пройти 45 000 морских миль, ежеминутно соревнуясь друг с другом. В «земных» мерах это расстояние равно 83 тысячи километров, или 9 с половиной раз туда-обратно на поезде Москва — Владивосток.
Учитывая, что яхты спортивные и в них нет никаких условий для комфорта экипажа, то путешествие нужно совершить в общем или плацкартном вагоне с туалетом на улице. Только вагон маленький и во весь рост там разогнуться почти негде. Коек на всех не хватает, поэтому часть пассажиров будет находиться на крыше, где задувает ветер, временами идет снег или дождь, или палит экваториальный зной.
В составе команд — суперзвезды парусного спорта из 19 разных стран мира, прошедшие жесткий предварительный отбор. Всего 73 человека, 25 из которых на Volvo Ocean Race впервые. Самому опытному из них 55 лет, а самому молодому — всего 21.
Про этапы
У каждого этапа гонки будут свои особенности и тактика. Где-то придется идти в суровых штормовых условиях, где-то ловить ветер в штилевой зоне. Третий и седьмой этапы будут, пожалуй, самыми жесткими — это настоящие марафонские пробеги, да еще и в самом суровом океане планеты. Реальная продолжительность каждого из них будет зависеть от погоды и умения навигаторов воспользоваться сложившимися условиями.
Volvo Ocean Race проходит в 11 этапов, посещая 12 городов: Аликанте (Испания), Лиссабон (Португалия), Кейптаун (ЮАР), Мельбурн (Австралия), Гонконг (Китай), Гуанчжоу (Китай), Окленд (Австралия), Итажаи (Бразилия), Ньюпорт (США), Кардифф (Уэльс), Гетеборг (Швеция), Гаага (Нидерланды).
Сезон 2017/2018 стартовал 11 октября открытием деревни в Аликанте и завершится 30 июня 2018 года в Гааге.
А что на берегу?
По данным организаторов, гоночные деревни Volvo Ocean Race посещают порядка двух с половиной миллионов человек. Вход на территорию бесплатный — это решение принято для того, чтобы яхтенный спорт стал доступнее всем интересующимся людям.
Аликанте для регаты Volvo — почти родной дом. Здесь находится штаб-квартира организаторов, музей гонки и круглосуточный центр управления. У въезда в деревню можно встретить яхту сезона 2011/12, принадлежавшую команде «Пираты Карибского моря», которая перекрашена сейчас в цвета программы по очистке мирового океана от пластикового мусора. Сейчас яхта находится здесь в виде памятного знака.
Также у самого входа в деревню расположен мини-кинотеатр в виде полусферы земного шара, где можно посмотреть фильмы об истории соревнования и его легендарных участниках. Тут же находится музей регаты, где стоит макет яхты в разрезе, и есть возможность получить маленький приступ клаустрофобии, проникнув в подпалубное пространство лодки. Музей гонки работает весь год, так что у рядовых туристов есть возможность познакомиться с гонкой поближе, например, во время отпуска в этих краях.
Сама гоночная деревня устроена вдоль длинного широкого пирса, уходящего в море. Центральным элементом деревни являются яхты-участники, расположенные напротив павильона Volvo и возвышающиеся своими 30-метровыми мачтами над всеми строениями. В павильоне Volvo можно познакомиться как с гонкой, так и со всеми продуктами и услугами двух компаний — Volvo Group и Volvo Cars. Рядом с ним находятся павильоны (паддоки) всех команд-участников.