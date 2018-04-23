Российский путешественник установил два рекорда на Северном полюсе
Это достижение покорилось российскому путешественнику в рамках проекта «Велоэкспедиция Альпари на Северный полюс». Булычев добрался до пункта назначения 17 апреля, установив два рекорда: «Первое достижение Северного полюса на велосипедах» и «Самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде в Северном полушарии». Заявки на регистрацию поданы в книги рекордов Гиннесса России и Европы.
«Я считаю себя довольно серьезным путешественником, но, добравшись до Северного полюса, радовался, как ребенок. Когда ты находишься на географической вершине мира, эмоции просто зашкаливают. Хочу поблагодарить всех причастных к этой экспедиции, ведь из-за коварства погоды проект был на грани срыва, но мы сделали все возможное, чтобы добраться до цели», — сказал Булычев.
33-летний Богдан Булычев — известный путешественник, член Русского географического общества и Ассоциации полярников, организатор серии тревел-проектов.