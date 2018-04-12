107 приключений в Нордфьорде: видео
Новость о том, что Фред Сиверсен совершил прыжок на горных лыжах со скалы высотой 107 метров (причем получилось это совершенно случайно — он потерял намеченную линию спуска), облетела весь мир. Каким-то чудом он остался жив и даже смог спуститься с горы после того, как спутники в буквальном смысле откопали его из сугроба. С этого момента прошло уже 10 лет, и сейчас Фред живет в местечке Нордфьорд. Там же находится одноименный фьорд, который врезается в сушу на 106 километров. Он окружен высокими горами, зелеными долинами и голубыми ледниками. Сохранившиеся наскальные рисунки свидетельствуют о том, что берега Нордфьорда были заселены еще в каменном веке. Викинги тоже не обошли вниманием регион, превратив его в центр власти на западе страны. Интересные экспозиции местных музеев подробно рассказывают об истории Нордфьорда. Словом, здесь есть чем заняться.
Чтобы отметить десятилетний юбилей своего рекордного прыжка, Фред решил проверить свои силы еще раз: за выходные ему предстояло пройти 107 (по числу метров прыжка) испытаний, которые предложили ему туристические власти региона. Испытания имели разный характер: от экстремального до расслабляющего.
Этот насыщенный марафон был призван показать, какие приключения и развлечения ждут путешественников в Нордфьорде. По итогам двух дней был снят короткий фильм, посмотрев который еще раз убеждаешься в том, что Фред и по сей день остается тем неугомонным потомком викингов, который готов пойти на многое, чтобы сделать свою жизнь яркой и полной острых ощущений и новых впечатлений.