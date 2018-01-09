Приключения

Зов природы: 10 направлений для сафари от NG Traveler

Сафари давно перестало быть развлечением для искателей приключений, авантюристов и миллионеров. Сегодня это лучший способ увидеть животных из детских книжек в их естественной среде. Рассказываем, как правильно готовиться к поездке и куда отправиться в первую очередь.
Иван Васин
9 января 2018 в 19:01
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  • Зов природы: 10 направлений для сафари от NG Traveler
    Фото: Wilderness Safaris

Как всё начиналось

Когда-то на сафари отправлялись не для того, чтобы посмотреть на зверей или добыть на охоте экзотический трофей, а исключительно ради торговли. Первыми такими путешественниками были выходцы с Ближнего Востока — на восточноафриканс­ком языке суахили, который много позаимствовал из арабс­кого, слово safariya и означает «путешествие».

В XIX веке под сафари стали понимать приключенческие поездки на лоно африканской природы. Первыми в них пустились пионеры и исследователи Чёрного континента — например, Мунго Парк, Генри Стэнли и Давид Ливингстон. И охотники, ведь в те времена истребление диких животных считали свидетельством исключительной храб­рости и удали, об этике никто и не задумывался. Постепенно восприятие людей по всему миру изменилось, а площадь угодий уменьшилась до небольших резерваций, где за право пристрелить слона, жирафа, антилопу и даже кабана приходится выложить кругленькую сумму. Да и охотхозяйства понемногу превращаются в заповедники — просто фотосафари стали приносить больше денег.

В 50−60-х годах прошлого века сафари-путешественники ночевали в парусиновых палатках, справляли нужду в ближайших кустах, а ужинали пусть и при свечах, но блюдами полевой кухни. В наши же дни возможность остановиться на природе в кемпе (лагере с шатрами) или лодже (домиках и бунгало из дерева и камня) — одно из главных удовольствий поездки. В некоторых отелях помимо стандартных удобств есть бассейны, из которых можно наблюдать за пасущимися антилопами и слонами на водопое, рестораны, ничуть не уступающие городским, собственные обсерватории для сафари по Млечному Пути и даже спа-центры.

  • Зов природы: 10 направлений для сафари от NG Traveler
    Фото: Wilderness Safaris

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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№62, ноябрь 2017 — январь 2018).
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