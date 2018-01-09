Зов природы: 10 направлений для сафари от NG Traveler
Как всё начиналось
Когда-то на сафари отправлялись не для того, чтобы посмотреть на зверей или добыть на охоте экзотический трофей, а исключительно ради торговли. Первыми такими путешественниками были выходцы с Ближнего Востока — на восточноафриканском языке суахили, который много позаимствовал из арабского, слово safariya и означает «путешествие».
В XIX веке под сафари стали понимать приключенческие поездки на лоно африканской природы. Первыми в них пустились пионеры и исследователи Чёрного континента — например, Мунго Парк, Генри Стэнли и Давид Ливингстон. И охотники, ведь в те времена истребление диких животных считали свидетельством исключительной храбрости и удали, об этике никто и не задумывался. Постепенно восприятие людей по всему миру изменилось, а площадь угодий уменьшилась до небольших резерваций, где за право пристрелить слона, жирафа, антилопу и даже кабана приходится выложить кругленькую сумму. Да и охотхозяйства понемногу превращаются в заповедники — просто фотосафари стали приносить больше денег.
В 50−60-х годах прошлого века сафари-путешественники ночевали в парусиновых палатках, справляли нужду в ближайших кустах, а ужинали пусть и при свечах, но блюдами полевой кухни. В наши же дни возможность остановиться на природе в кемпе (лагере с шатрами) или лодже (домиках и бунгало из дерева и камня) — одно из главных удовольствий поездки. В некоторых отелях помимо стандартных удобств есть бассейны, из которых можно наблюдать за пасущимися антилопами и слонами на водопое, рестораны, ничуть не уступающие городским, собственные обсерватории для сафари по Млечному Пути и даже спа-центры.
Как проходят сафари Читать далее
Сейчас сафари устраивают по всему миру и в разных форматах. Это могут быть классические гейм-драйвы — выезды на открытых джипах и даже микроавтобусах в саванну, горы или джунгли, пешие, велосипедные и верховые сафари (в том числе на спине слона), прогулки на лодках, круизных кораблях и поездах, полёты на мотопарапланах, воздушных шарах, самолётах и вертолётах. Резерваты и заказники, заповедники и национальные парки — родной дом для диких животных. Иногда границы между ними проложены только на бумаге, и звери спокойно мигрируют когда и куда им захочется. Большинство людей стремятся увидеть большую пятёрку животных, африканский «золотой стандарт»: слона, носорога (его отыскать сложнее всего), буйвола, льва и леопарда, но некоторые фотоохотятся исключительно на гепардов, или жирафов, или горных горилл, а то и вовсе лишь на птиц.
Обычно гейм-драйвы в тот или иной сектор заповедника начинаются в 5−6 утра, пока не наступила жара и животные ещё активны. Затем в 9−10 утра все возвращаются в лагерь на бранч и отдыхают до 15−16 часов дня — времени вечернего джип-сафари. В свободное время можно полистать альбомы в библиотеке, пообщаться с другими гостями или просто выспаться. Перед закатом рейнджеры находят красивое место посреди саванны и подают коктейли-сандаунеры — это давняя и славная традиция. Ужин, посиделки у костра под яркими африканскими звёздами, и завтра всё начинается заново, хотя в некоторых заповедниках также практикуют вечерние гейм-драйвы и пешие прогулки за пределы кемпов и лоджей.
Что взять с собой
В поездку имеет смысл брать специальный сафари-костюм (бежевый или зелёный, с отстёгивающимися рукавами и штанинами, с большим количеством карманов), что-то лёгкое — футболки или рубашки, плотную кофту (лучше из флиса) для утра и вечера, когда бывает прохладно, ветровку с капюшоном для дождливых дней, кепку или панаму, сандалии, тёмные очки и крем от солнца. Пригодятся высокие ботинки на шнуровке и длинные носки. Иногда очень помогает накомарник и всегда — репеллент. Кроме фотоаппарата и фонарика не забывайте и про бинокль — иначе не удастся хорошенько разглядеть ни птиц, ни зверей вдали. Каких-то особых лекарств в аптечку можно не покупать, но уточните, понадобится ли прививка от жёлтой лихорадки (делается раз в десять лет). Малярию можно подхватить почти везде в тропической Африке, так что главное — спать под противомоскитной сеткой (комары активнее всего утром и вечером), использовать репелленты и, если вам так спокойнее, принимать профилактику. Хотя в большинстве случаев малярия лечится сейчас за несколько дней.
Заповедник Карклуф, ЮАР
Текст: Мария Мозолевская
Вывеска «Добро пожаловать в Квазулу-Натал» в зале прилёта аэропорта Дурбана сразу настраивает на особый лад. Вот она, таинственная Зулусская империя, Зулуленд, про который рядовому обывателю толком ничего не известно. Впрочем, в расположенный в этой части ЮАР заповедник Карклуф едут не за историей, а за вечными ценностями путешественника-натуралиста: просторами саванны, прозрачными озёрами, каскадными водопадами, горными пиками и изумрудными альпийскими лугами, которые как-то не ожидаешь увидеть в Африке. При желании в одни каникулы здесь можно вместить решительно всё: и активный хайкинг по горам, и арт-экспедицию в поисках работ местных художников, и погружение в животный мир Южной Африки, и спа-процедуры в промежутке между гейм-драйвами. Эти края так популярны у европейских туристов ещё и потому, что здесь нет малярии, а если приехать в нежаркий сезон, то вероятность столкнуться со змеями и прочими африканскими «страшилками» стремится к нулю — все гады в глубокой спячке. В заповеднике к услугам гостей взвод опытных и очень дружелюбных рейнджеров, которые не только следят за тем, чтобы начинающие следопыты не вляпались в неприятности, но и всегда готовы развлечь охотничьими байками, помочь найти в груде жухлых листьев пару пёстрых игл дикобраза, а также вовремя заметить — и не спугнуть — семью жирафов за соседним кустом.
Зачем ехать: носороги, жирафы, антилопы гну и гиппопотамы, отсутствие малярии и неограниченные спа-процедуры в лодже
Сезон: март-апрель, июль-октябрь
Как добраться: до Дурбана можно долететь рейсами Turkish Airlines с пересадкой в Стамбуле. Трансфер из Дурбана до заповедника занимает меньше часа.
Где жить: Karkloof Safari Spa, от $1800
Национальный парк Серенгети, Танзания
Слово «Серенгети» означает «бескрайняя равнина», и это один из лучших заповедников Танзании, да и всего мира. Сюда стоит приезжать ради атмосферы классических сафари, хотя знаменитую большую пятёрку целиком увидеть вряд ли удастся — носорогов здесь очень мало. Зато много крупных млекопитающих, в том числе львов. Именно по равнинам Серенгети проходит Великая миграция зебр (около 200 000) и антилоп гну (около 1,4 миллиона). С января по март гну производят на свет потомство (а рядом вьётся множество хищников), в мае сезон дождей заканчивается, трава под жарким солнцем быстро выгорает, и животные устремляются на север. На краю парка находится и биосферный заповедник кратера Нгоронгоро, где сформировалась замкнутая экосистема, — тут самая высокая концентрация хищников на континенте.
Зачем ехать: миграция зебр и антилоп гну, многочисленные прайды львов, птицы
Сезон: февраль-март, май-июль
Как добраться: в ближайший аэропорт — Kilimanjaro International Airport — можно долететь рейсами Qatar Airways с пересадкой в Дохе, откуда до аэропорта Аруша есть прямые рейсы авиакомпании Coastal Aviation. Из Аруши — ещё один перелёт до ближайшей к вашему кемпу или лоджу взлётно-посадочной полосы.
Где жить: Serengeti Migration Camp, от $500
Непроходимый лес Бвинди, Уганда
Во всём мире сохранилось менее 900 горных горилл, при этом в зоопарке их не увидеть — они не приживаются в неволе. За исключением не рекомендуемой к посещению Демократической Республики Конго, отправиться в трек к горным гориллам можно только в Руанде и Уганде. Сделать это можно лишь при наличии пермита, который в Руанде с недавних пор стоит уже $1500, тогда как в Уганде — по-прежнему $600. К тому же в Бвинди целых 15 привыкших к визитам людей семейств горилл — это около четырёх сотен особей. Но «товар» дефицитный, желающих много, так что всё может измениться уже через год — спешите видеть как можно быстрее. Провести с гориллами разрешают не больше часа, ещё несколько часов обычно уходит на их выслеживание в компании рейнджера, но овчинка определённо стоит выделки.
Зачем ехать: горные гориллы, птицы, бабочки
Сезон: январь-февраль, июнь-сентябрь
Как добраться: до аэропорта Энтеббе можно долететь рейсами авиакомпании Emirates, дальнейший путь на джипе до Бвинди займёт около семи часов.
Где жить: Mahogany Springs, от $340
Заповедник Мореми, Ботсвана
На территории Ботсваны находится внутренняя дельта Окаванго — самая большая на планете. Проходя через пустыню Калахари, река распадается на множество рукавов, лагун и озёр, образуя уникальный ареал обитания для огромного количества животных. После того как в заповеднике Мореми восстановили популяцию белых и чёрных носорогов, здесь можно легко поставить галочку в дневнике напротив всех представителей большой пятёрки: слоны тут бродят сотнями, буйволы — тысячами. Одни из самых интересных обитателей Мореми — стаи диких собак и болотные антилопы красные лечве и ситатунга, которых сложно встретить в других местах. Ещё в заповеднике практикуют водные сафари на традиционной лодке-долблёнке мокоро — взглянуть на дельту Окаванго с такого ракурса нужно непременно.
Зачем ехать: большая пятёрка животных, дикие собаки, болотные антилопы, птицы
Сезон: май-октябрь
Как добраться: воротами дельты Окаванго считается городок Маун, но добраться туда непросто — сперва рейсами Qatar Airways через Доху до Йоханнесбурга, затем бортом авиакомпании Airlink до Мауна. Дальнейший авиатрансфер до взлётно-посадочной полосы кемпа займёт менее получаса.
Где жить: Sanctuary Chief’s Camp, от $1180
Национальный парк Хванге, Зимбабве
Территория национального парка Хванге — крупнейшего в Зимбабве и одного из самых больших в Африке — составляет более 14 650 квадратных километров, что сопоставимо, например, с площадью Бельгии. Тут одна из самых высоких концентраций млекопитающих в мире, немало здесь и птиц. Вдобавок в Хванге почти нет естественных источников воды, так что в засушливый зимний период животные стягиваются к искусственным озерцам, вырытым прямо напротив смотровых платформ и укромных тайников, устроенных отелями. Проще всего увидеть здесь слонов и буйволов — их в Хванге просто феноменальное количество, более 30 тысяч. Но можно рассчитывать и на встречу с антилопами и жирафами, гиенами и дикими собаками, львами и леопардами. Кстати, это один из немногих национальных парков Африки, где разрешены пешие сафари — в сопровождении вооружённого рейнджера, конечно. Для любителей «в Африку гулять» проложено более 500 километров троп.
Зачем ехать: большая пятёрка, хотя носорогов здесь немного, дикие собаки, ориксы, гиены
Сезон: апрель-октябрь
Как добраться: в Хванге можно попасть через город Виктория-Фолс — от него три часа езды. В Виктория-Фолс придётся лететь с двумя пересадками. До Йоханнесбурга есть рейсы авиакомпании Qatar Airways с пересадкой в Дохе, дальше — рейсы Kulula из Йоханнесбурга в Виктория-Фолс.
Где жить: Little Makalolo Camp, от $445
Национальный парк Оранг, Индия
Фото: GETTY IMAGES
Увидеть тигров в дикой природе довольно сложно. Популяция невелика (около 4000 особей), ареал распространения обширен, характер скрытный. Шансы повстречаться с ними стремятся к максимуму у тех, кто выберет для сафари один из тигриных заповедников Индии. Всего их в стране целых 50. Но размер в данном случае имеет обратное значение — природоохранной территорией с самой высокой концентрацией тигров на планете считается крошечный национальный парк Оранг, расположенный в штате Ассам. Здесь, на берегу Брахмапутры, на площади всего 79 квадратных километров живут около 30 тигров, что практически гарантированно превращает каждый гейм-драйв в «полосатый рейс».
Зачем ехать: тигры, азиатские носороги, слоны, олени, птицы
Сезон: ноябрь-апрель
Как добраться: до Дели рейсами «Аэрофлота», затем рейсами AirAsia India до ближайшего крупного города Гувахати, откуда до парка два часа езды.
Где жить: лодж при парке (+03712 282379), по договорённости
Заповедник «Облачный лес Монтеверде», Коста-Рика
Коста-Рика — своеобразный мостик между Америками, поэтому неудивительно, что в её заповедниках и национальных парках так много птиц: более 850 видов — это больше, чем в США и Канаде вместе взятых. Территория влажных тропических лесов Монтеверде раскинулась на площади 10,5 тысячи гектаров и объединяет в себе шесть экосистем. Орнитологи-любители приезжают сюда не для того, чтобы полюбоваться млекопитающими, нет, хотя их тут более сотни видов. Дело в том, что в заповеднике можно увидеть символ Центральной Америки — кетсаля, перья которого майя ценили выше, чем золото, и 400 других видов птиц. Одних только колибри здесь насчитывается 30 разновидностей, и во время сезонных миграций бёрдвочеры наблюдают пичуг с такими экзотическими для простых смертных названиями, как вилохвостый коршун, светло-зелёный виреон, трёхусый звонарь и даже тиранн-разбойник. Ну а увидеть Монтеверде с высоты птичьего полёта можно и во время скольжения над кронами деревьев на зиплайне Sky Trek.
Зачем ехать: кетсаль, колибри, тукан
Сезон: январь-апрель
Как добраться: заповедник находится в трёх часах езды от Сан-Хосе. Из Москвы в коста-риканскую столицу есть рейсы British Airways с пересадкой в Лондоне.
Где жить: La Casona, от $81
Акюрейри, Исландия
Акюрейри — не национальный парк, а «северная столица» Исландии, страны, которая и сама по себе может считаться заповедной. Этот город — одно из лучших в мире мест для наблюдения за китами-бутылконосами, китами-горбачами и карликовыми полосатиками, которые летом приближаются к побережью острова в поисках планктона. Сафари на мощных моторных лодках проходят по самому глубокому и красивому исландскому заливу, Эйя-фьорду (продолжительность такой поездки — от двух до трёх часов), а помимо морских левиафанов во время тура можно увидеть беломордых дельфинов, морских свиней и тупиков — это такие забавные птицы.
Зачем ехать: киты, дельфины, тупики
Сезон: май-октябрь
Как добраться: до Акюрейри можно за 3,5 часа доехать из Рейкьявика. В исландскую столицу удобнее всего лететь рейсами Finnair с пересадкой в Хельсинки.
Тур: Whale Watching Akureyri, €87
Национальный парк Андасибе-Мантадия, Мадагаскар
Фото: GETTY IMAGES
Знакомство с лемурами — которых на острове встречается более 50 видов — лучше начинать с нацпарка Андасибе-Мантадия, в лесах которого живёт редчайший индри. Самый крупный на планете лемур славится своим кличем, напоминающим что-то среднее между мяуканьем кошек, пожарной сиреной и звуками кларнета. Благодаря эху его можно услышать за два-три километра — так он метит свою территорию. В парке встречаются ещё девять других видов этих мокроносых полуобезьянок, в том числе коричневый лемур, карликовый лемур и даже жутковато выглядящая руконожка ай-ай. Благодаря влажному климату в Андасибе-Мантадия просто поразительное многообразие бабочек, амфибий и рептилий, немало юрких гекконов и горделивых хамелеонов.
Зачем ехать: лемуры, бабочки, хамелеоны
Сезон: апрель-ноябрь
Как добраться: Андасибе-Мантадия лежит в трёх часах езды от Антананариву. Из Москвы в столицу Мадагаскара можно долететь рейсами Air France с пересадкой в Париже.
Где жить: Vakona Forest Lodge, от $74
Заповедник Тайма, Бразилия
Фото: GETTY IMAGES
Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Пантанал, раскинувшийся на территории Бразилии, Парагвая и Боливии, считается крупнейшим на планете тропическим болотом — его территория превышает 190 000 квадратных километров. Именно здесь, а не в дельте Амазонки — высочайшая концентрация животных в Южной Америке. Король местной сельвы — ягуар (больше всего их на острове Тайма), помимо него можно увидеть гигантских муравьедов и броненосцев, обезьян-ревунов и капуцинов, крупнейшую в мире змею — анаконду, болотных оленей, тапиров, самого большого грызуна — капибару и других зверей. Также в Пантанале миллионы кайманов — они питаются не менее зубастыми пираньями. Из-за ландшафта сафари по заповеднику проходит только по воде.
Зачем ехать: ягуары, кайманы, тапиры, гиацинтовые ары и туканы
Сезон: июнь-ноябрь
Как добраться: сафари начинается от города Куябы, куда из Сан-Паулу можно добраться прямыми рейсами авиакомпании Avianca. Из Москвы в Сан-Паулу есть рейсы Royal Air Maroc с пересадкой в Касабланке.
Хаусбот: Jaguar House Boat, от $2100 за пятидневный тур