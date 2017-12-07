Приключения

5 видео в формате 360°, которые позволят вам путешествовать, не вставая с дивана

Nat-geo.ru и браузер Opera составили подборку грандиозных видео в формате 360 градусов, с которыми вы сможете заглянуть в самые разные уголки нашей планеты.
National Geographic Россия
7 декабря 2017 в 19:05
  • 5 видео в формате 360°, которые позволят вам путешествовать, не вставая с дивана
    Фото: GoPro/YouTube

Тайны старого Гонконга
Гонконг прекрасен в любое время года и пользуется большой популярностью среди тех, кто предпочитает городской отдых. В этом году стартовал большой диджитал-проект, где местные жители рассказывают туристам о самых «нетуристистических» местах в старом городе. Например, дизайнер одежды и аксессуаров Алексис провёл мини-экскурсию по винтажным магазинам, букинистическим лавкам и многим другим локациям, о которых не расскажут в путеводителях.

Заснеженный Нью-Йорк
Ещё один настоящий подарок для любителей больших городов: видео занесённого снегом Манхэттена в формате 360°. Количество просмотров этой съёмки от канала ABC перевалило за 18 миллионов! Оно и понятно: такой снежной бури крупнейший город США не видел давно.

Гавайская магия
На другом конце Америки — совсем другая картина. Посетить Гавайи для многих — давняя детская мечта, которую каждому даёт возможность исполнить телеканал Discovery. В этом видео собраны все прелести тихоокеанских островов: горы, пляжи, подводная жизнь и, конечно, сёрфинг. Если в вашем браузере на компьютере есть проигрыватель VR 360 (в Opera он встроен по умолчанию), надевайте любые очки виртуальной реальности, совместимые с OpenVR, и вперёд, покорять Гавайи!

Прогулка по облакам
Признайтесь, вы всегда этого хотели! Прыжки с парашютом — занятие для самых смелых. Но если свободное падение для вас — это слишком, то всегда можно полетать в цифровом пространстве.

«Камп Ноу» своими глазами
Посещение матча одного из главных футбольных клубов мира — «Барселоны» — входит в обязательную программу посещения столицы Каталонии. Это видео даёт возможность полностью прочувствовать атмосферу легендарного стадиона «Камп Ноу», где почти сто тысяч болельщиков, как один, поют гимн любимой команды.

Тоже интересно

Фантастическая природа Исландии — в формате 4k

Обсудить
СМИ2
Чем закончилась яростная схватка кобры и мангуста (видео)
Чем закончилась яростная схватка кобры и мангуста (видео)
Тоже интересно
10 самых красивых автодорог мира
10 самых красивых автодорог мира
Где и как мы будем жить завтра
Где и как мы будем жить завтра