  • Экстремалы в вингсьютах залетели в самолет: видео
    Фото: Red Bull/YouTube
  • Экстремалы в вингсьютах залетели в самолет: видео
    Фото: Red Bull/YouTube
  • Экстремалы в вингсьютах залетели в самолет: видео
    Фото: Red Bull/YouTube
  • Экстремалы в вингсьютах залетели в самолет: видео
    Фото: Red Bull/YouTube
  • Экстремалы в вингсьютах залетели в самолет: видео
    Фото: Red Bull/YouTube
Приключения

Экстремалы в вингсьютах залетели в самолет: видео

Полеты при помощи костюма-крыла («вингсьют») все популярнее, и экстремалы постоянно ставят новые рекорды. Недавно французская команда Soul Flyers смогла залететь в открытую дверь движущегося самолета.
29 ноября 2017 в 19:39
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История полетов человека в вингсьюте начинается в 1912 году. Тот прыжок, совершенный с Эйфелевой башни, закончился трагически, а первые успешные эксперименты состоялись в США в 1930-х годах.

В наши дни эта разновидность парашютизма хоть и остается экстремальной, но привлекает все больше сторонников. Модели костюма-крыла постоянно модифицируются, совершенствуются и техники полета. Недавно французские экстремалы Фред Фуген (Fred Fugen) и Винс Реффет (Vince Reffet) из спортивного объединения Soul Flyers, спрыгнув с вершины горы Юнгфрау, залетели в самолет, движущийся со скоростью около 135 км/ч. Развив такую же скорость, оба спортсмена точно попали в дверной проем размером 158х125 см.

Юнгфрау — третья по высоте гора Бернских Альп и одна из самых известных горных вершин Швейцарии. Ее высота составляет 4158 метров. Перед тем, как совершить этот полет, участники Soul Flyers провели свыше 100 тестовых прыжков в Испании. В их спортивном багаже — множество других захватывающих рекордов; самые интересные они публикуют на своем YouTube-канале.

Новое достижение напоминает сцену из легендарного фильма «Золотой глаз» 1995 года: Джеймс Бонд в исполнении Пирса Броснана попадает в самолет, спрыгнув на мотоцикле с высоты (начинается с 8:20 на видео).

Посмотрите на другие примеры полетов в вингсьюте.

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