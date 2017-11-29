Экстремалы в вингсьютах залетели в самолет: видео
История полетов человека в вингсьюте начинается в 1912 году. Тот прыжок, совершенный с Эйфелевой башни, закончился трагически, а первые успешные эксперименты состоялись в США в 1930-х годах.
В наши дни эта разновидность парашютизма хоть и остается экстремальной, но привлекает все больше сторонников. Модели костюма-крыла постоянно модифицируются, совершенствуются и техники полета. Недавно французские экстремалы Фред Фуген (Fred Fugen) и Винс Реффет (Vince Reffet) из спортивного объединения Soul Flyers, спрыгнув с вершины горы Юнгфрау, залетели в самолет, движущийся со скоростью около 135 км/ч. Развив такую же скорость, оба спортсмена точно попали в дверной проем размером 158х125 см.
Юнгфрау — третья по высоте гора Бернских Альп и одна из самых известных горных вершин Швейцарии. Ее высота составляет 4158 метров. Перед тем, как совершить этот полет, участники Soul Flyers провели свыше 100 тестовых прыжков в Испании. В их спортивном багаже — множество других захватывающих рекордов; самые интересные они публикуют на своем YouTube-канале.
Новое достижение напоминает сцену из легендарного фильма «Золотой глаз» 1995 года: Джеймс Бонд в исполнении Пирса Броснана попадает в самолет, спрыгнув на мотоцикле с высоты (начинается с 8:20 на видео).
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