  • Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
    Гостеприимство бабушки Чотен и ее кота — одно из главных впечатлений нашего похода. Фото: Таня Шарапова
  • Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
    Амфитеатр из домов деревни Пху. Фото: Таня Шарапова
  • Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
    Портер несет стройматериалы по дороге в Пху. Фото: Таня Шарапова
  • Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
    Увидеть жителя деревни Нар на крыше дома — вполне обычное дело. Фото: Таня Шарапова
  • Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
    На перевале Канг Ла. Фото: Таня Шарапова
  • Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
    Монастырь Нар Пхеди. Фото: Таня Шарапова
  • Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
    Буддистские чортены у ворот в деревню Нар. Фото: Таня Шарапова
  • Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
    Смотрительница монастыря Таши Лхакханг Гомпа всю жизнь прожила в месте своей работы. Фото: Таня Шарапова
  • Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
    Местные оптимизируют трудозатраты и в районе перевала Канг-Ла на высоте 5000 метров ездят на лошадях.
Приключения

Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж

Фотограф Таня Шарапова исследует жизнь в удаленных горных регионах Непала. В этот раз она собрала команду и прошла по гималайским тропам в деревни Нар и Пху.
Таня Шарапова
23 октября 2017 в 19:51

«Мой сын — монах. На днях он уехал в Катманду, а я пришла присматривать за монастырем вместо него. Нас тут трое: я, моя подруга Пхунджу Кхано да наш кот Гхури. Четыре года назад этого кота мой сын нашел, когда шел ко мне в гости, в деревню Нар. Гхури очень повезло: где это видано, чтобы кота кормили чапати, молоком да блинчиками? А мы кормим», — рассказывает бабушка Чортен Долма.

Дом Чортен находится в трех часах ходьбы от монастыря, где живет ее сын. Идти нужно в горку, на высоту 4150 метров. Именно туда лежит наш завтрашний путь. А сегодня мы ужинаем по-королевски на кухне монастыря Нар Пхеди в непальских Гималаях. На огне потрескивают поленца, а в чайнике вот-вот закипит вода для масала. Эта кухня — место нашей остановки по пути в горное село Нар.

Треккинг в долину Нар Пху довольно тяжелый: высокогорье, ежедневные длинные переходы, минимальные удобства. Найти единомышленников, которые решатся на подобное ради двух удаленных буддистских деревень было не так просто — но тем не менее у нас собралась отличная команда.

До деревни Пху на высоте 4050 метров мы дошли за четыре дня. Условия для жизни тут достаточно суровые — каменистая местность, сильные ветра, крайне холодные осенние и зимние месяцы. Попасть сюда можно двумя способами: экстремальным — через перевал Тери Ла (5595 м) из Мустанга или более щадящим — через село Кото, расположенное недалеко от популярного кольца Аннапурны.

  • Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
    На подходе к деревне Пху (4070м). Пустынное ветреное ущелье Пху Кхола. Фото: Таня Шарапова

В Пху 52 дома, но часть из них закрыта; видно, что хозяева покинули их надолго. Кто-то уехал в столицу, Катманду, кто-то — в более оживленную и большую деревню Мананг. Часть жителей отправилась на заработки и того дальше — в Корею, Америку и Бельгию. Читать далее

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