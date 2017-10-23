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Гостеприимство бабушки Чотен и ее кота — одно из главных впечатлений нашего похода. Фото: Таня Шарапова
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Амфитеатр из домов деревни Пху. Фото: Таня Шарапова
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Портер несет стройматериалы по дороге в Пху. Фото: Таня Шарапова
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Увидеть жителя деревни Нар на крыше дома — вполне обычное дело. Фото: Таня Шарапова
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На перевале Канг Ла. Фото: Таня Шарапова
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Монастырь Нар Пхеди. Фото: Таня Шарапова
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Буддистские чортены у ворот в деревню Нар. Фото: Таня Шарапова
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Смотрительница монастыря Таши Лхакханг Гомпа всю жизнь прожила в месте своей работы. Фото: Таня Шарапова
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Местные оптимизируют трудозатраты и в районе перевала Канг-Ла на высоте 5000 метров ездят на лошадях.
Нежданные чудеса непальских деревень: фоторепортаж
«Мой сын — монах. На днях он уехал в Катманду, а я пришла присматривать за монастырем вместо него. Нас тут трое: я, моя подруга Пхунджу Кхано да наш кот Гхури. Четыре года назад этого кота мой сын нашел, когда шел ко мне в гости, в деревню Нар. Гхури очень повезло: где это видано, чтобы кота кормили чапати, молоком да блинчиками? А мы кормим», — рассказывает бабушка Чортен Долма.
Дом Чортен находится в трех часах ходьбы от монастыря, где живет ее сын. Идти нужно в горку, на высоту 4150 метров. Именно туда лежит наш завтрашний путь. А сегодня мы ужинаем по-королевски на кухне монастыря Нар Пхеди в непальских Гималаях. На огне потрескивают поленца, а в чайнике вот-вот закипит вода для масала. Эта кухня — место нашей остановки по пути в горное село Нар.
Треккинг в долину Нар Пху довольно тяжелый: высокогорье, ежедневные длинные переходы, минимальные удобства. Найти единомышленников, которые решатся на подобное ради двух удаленных буддистских деревень было не так просто — но тем не менее у нас собралась отличная команда.
До деревни Пху на высоте 4050 метров мы дошли за четыре дня. Условия для жизни тут достаточно суровые — каменистая местность, сильные ветра, крайне холодные осенние и зимние месяцы. Попасть сюда можно двумя способами: экстремальным — через перевал Тери Ла (5595 м) из Мустанга или более щадящим — через село Кото, расположенное недалеко от популярного кольца Аннапурны.
В Пху 52 дома, но часть из них закрыта; видно, что хозяева покинули их надолго. Кто-то уехал в столицу, Катманду, кто-то — в более оживленную и большую деревню Мананг. Часть жителей отправилась на заработки и того дальше — в Корею, Америку и Бельгию. Читать далее
«Всего у нас в деревне живут примерно пятьсот человек, а сейчас осталось всего сто. Но все, кто уехал на заработки, обязательно вернутся», — рассказывает мужчина, которого я встречаю на одной из каменистых улочек Пху. Он сидит на камнях на солнечной стороне, в компании друзей. Днем все жители деревни выходят на улицы, чтобы погреться в лучах теплого солнца. В руках каждого из мужчин веретено, с помощью которых они прядут пряжу из ячьей шерсти.
Из пряжи женщины ткут шерстяные полотна — тут их используют и как одеяла, и как подстилки для сушки зерна. Чуть дальше по улице сидит группа женщин — неторопливая беседа, веретена в руках, вокруг бегают малыши, одетые в национальные непальские пальтишки, подпоясанные обрезами ткани.
«Через несколько дней после рождения ребенка мы зовем в дом монаха, устраиваем пуджу (религиозная буддистская церемония — Nat-geo.ru), празднуем рождение и даем ребенку имя. В священной книге прописаны имена в соответствие с датой и часом рождения. Сейчас мы начали праздновать дни рождения, но это не наша, а новая традиция с Запада», — рассказывает молодая мама с малышом на руках.
В Пху всего одна школа, которую посещают в свободном режиме. В деревне семь детей школьного возраста, причем двое из них уехали в Катманду. Остальные дети ходят в школу, когда тепло.
Учитель Дипендра Прасад Мохоту перебрался в Пху из теплого гималайского предгорья Тераи. Он отработает здесь пять лет, после чего, по достижении пенсионного возраста, ему гарантирована пенсия от государства. Таким образом непальское правительство поощряет работу в труднодоступных регионах страны. После холодного и ветреного Пху он сможет выбрать любое место работы.
«Мои ученики ходят в школу с марта по октябрь, когда тепло. Живу тут один, по жене, которая осталась в Тераи, и теплому дому я, конечно, скучаю», — делится Дипендра. Мы сидим в школьной пристройке, где живет учитель, и попиваем растворимый кофе. «Готовлю я сам себе и ем два раза в день - оба раза дал бат (традиционное непальское блюдо — рис с овощными добавками). На Лосар, непальский новый год, мы в деревне едим момо (аналог пельменей — Nat-geo.ru), молочный йогурт и пьем молоко, а еще делаем суп с мясом и овощами».
Рядом со школой замечаю выемку в скале. Это медитационная пещера, принадлежащая гомпе (монастырю) — сюда приходят медитировать монахи.
От Пху до деревни Нар мы доходим за два дня с остановкой в монастыре Нар Пхеди. Деревни находятся примерно на одной и той же высоте, но чтобы дойти из одной в другую, мы то набираем высоту, то снова сбрасываем. Отоспавшись и наевшись до отвала дал бата на кухне у дружелюбной бабушки Чортен, мы прощаемся с ней, ее подругой и черным котом Гхури и отправляемся в Нар, до которой всего три часа пешком.
Как только мы заходим в деревню, все ее жители забираются на крыши и наблюдают за прибывшими в деревню иностранцами. Тут вообще принято принимать солнечные ванны на крышах своих домов.
На одной из улиц слышу ритуальную буддистскую музыку и иду на звук. Упираюсь в дом, к которому приставлена лестница, ведущая на его крышу — там греется паренек. Жестами спрашиваю, можно ли залезть на крышу, и получив радушную улыбку в качестве ответа, забираюсь по лестнице. Поднимаюсь, музыка становится все отчетливее. Волшебные звуки доносятся из небольшой пристройки к дому сверху.
Тут и наступает момент, ради которого и был пройден весь этот путь. Удивительная по своей красоте и самобытности буддистская пуджа. Пыльная комната освещается лишь одним тонким лучиком из узкого отверстия в потолке, вдоль стен друг напротив друга стоят низкие столики, за которыми сидят монахи и поют мантры. Под потолком висит огромный барабан, на столе одного из монахов лежит музыкальная флейта из человеческой кости, на столе другого монаха — большая морская раковина, используемая как духовой инструмент. В глубине комнаты стоит столик с ритуальными принадлежностями — тибетским колокольчиком, ваджрой, пурбой, сделанными из масла фигурками торма и курительными палочками. Тут же фотография Далай-Ламы. Справа в стене углубление — под пыльной паутиной прячется множество статуэток Будды и небольшая библиотека из буддистских книг, перетянутых лентой длинных прямоугольных брусков. Книги лежат и перед каждым из семи монахов. Один из монахов начинает читать мантры, затем к нему присоединяются остальные шестеро — и читка переходит в перемежаемое вздохами и бормотанием пение. Вся церемония займет около восьми часов.
Я сижу на выложенном деревянными досками полу. Передо мной — кружка с тибетским соленым чаем с маслом яка, церемония идет своим чередом. В ритуальную комнату по очереди заходят жители деревни — прочесть мантры и попросить об урожайном годе.
Как я потом выясню у паренька с крыши, такая церемония по благословению жизни деревни проходит раз в году в определенный благоприятный день, выбранный монахами. Предугадать, когда это произойдет, невозможно, так что оказаться на такой церемонии — чистейшей воды везение.
Предугадывать вообще не в правилах непальцев. В их жизни все идет своим чередом, без лишних драм и переживаний. Чудеса случаются, когда их не ждешь — но обязательно случаются. Именно за этими чудесами я и езжу каждый год в Непал.