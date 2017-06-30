  • Бегом по Прибайкалью: осенний марафон ждет участников
  • Бегом по Прибайкалью: осенний марафон ждет участников
  • Бегом по Прибайкалью: осенний марафон ждет участников
    Фото: Геннадий Ганущак
  • Бегом по Прибайкалью: осенний марафон ждет участников
    Фото: Станислав Грошиков
Приключения

Бегом по Прибайкалью: осенний марафон ждет участников

В начале осени по байкальскому побережью пробегут сотни спортсменов. Присоединяйтесь к забегу вдоль самого глубокого озера планеты!
Партнерский материал
30 июня 2017 в 14:41
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Марафон «Энергия Байкала» пройдет 17 сентября. Специально для этого события по южному берегу озера будут проложены два маршрута: 10-километровая трасса и марафонская дистанция длиной 42,195 км.

  • Бегом по Прибайкалью: осенний марафон ждет участников
    Фото: Геннадий Ганущак

Присоединиться к забегу может каждый. Подать заявку можно до 1 сентября на официальном сайте марафона. Кстати, планируя поездку на Байкал, спортсмены могут воспользоваться специальным предложением организаторов. В специальный пакет входят: трансфер, питание, проживание, экскурсионная программа, участие в церемонии награждения с торжественным ужином, организационный сбор и стоимость атрибутики.

  • Бегом по Прибайкалью: осенний марафон ждет участников
Марафон пройдет при официальной поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства спорта Иркутской области. Главные цели марафона «Энергия Байкала» — популяризация здорового образа жизни и привлечение внимания к вопросам экологии.

  • Бегом по Прибайкалью: осенний марафон ждет участников
    Фото: Станислав Грошиков

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