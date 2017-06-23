240 метров по канату над Красным озером: видео
Неподалеку от города Имотски в южной Хорватии находится пресноводное карстовое озеро Красное (хорв. Crveno jezero). Оно лежит в глубокой карстовой воронке, сформированной в результате разрушения подземной пещеры. Расстояние от дна озера до вершины окружающих его утесов — около 530 метров. Водоем питают подземные источники и осадки; наиболее высоко, до 275 метров, его уровень поднимается в марте и апреле.
Свое название озеро с изумрудно-синей водой получило из-за цвета окружающих скал. Это одна из самых популярных достопримечательностей у гостей региона Далмация, и они приезжают сюда не только ради красочных фотографий. Экстремалы, открыв для себя Красное озеро, исследуют различные возможности его покорения.
В мае француз Frederic Swierczynski опустился на дно водоема, а затем австрийские мастера слэклайна прошли босиком по канату, натянутому на 290 метров выше поверхности озера.
Экстремалы не просто шли по тонкой полиэстровой ленте — они выполняли на ней разные трюки и даже преодолевали некоторые участки с завязанными глазами. Комментируя «прогулку», один из спортсменов пояснил, что их команда совершает подобные переходы по всему миру, но здесь ими был поставлен рекорд высоты. А живописность местных пейзажей побудила австрийцев остаться в районе озера на два дня дольше, чем они планировали.
Посмотрите, как другой канатоходец прошелся на высоте 300 метров над землей.