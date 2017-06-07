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Алекс Хоннолд — первый скалолаз, который поднялся на «Эль-Кап» без страховки. Фото: Jimmy Chin / National Geographic
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Хоннолд покорял и другие вершины в Йосемити. На снимке — трасса «Excellent Adventure». Фото: Jimmy Chin / National Geographic
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Алекс он не раз забирался на «Эль-Кап» в паре с другими скалолазами. Слева на снимке — Питер Крофт — один из первых, кто начал лазать «фри-соло». Фото: Jimmy Chin / National Geographic
900 метров к небу: Алекс Хоннолд вновь сотворил невероятное
Во время подъема Алекс не использовал ни веревок, ни карабинов. Все снаряжение, которое у него было — легкие скальные туфли и мешочек с магнезией (порошок, который сушит кожу рук, улучшая сцепление со скалой).
Для своего восхождения Алекс выбрал «Фрирайдер» — линию на юго-западном склоне Эль-Капитана. Эту трассу проложили 9 лет тому назад немцы Томас и Алекс Хубер, страхуя друг друга. Алекс не раз проходил этот маршрут в связке с другими скалолазами, запоминая каждый выступ в гранитной стене и оттачивая каждое движение.
На подготовку к рискованному подъему у Алекса ушел почти год. За неделю до исторического восхождения он забрался на «Эль Кап» вместе с давним напарником — Томми Колдвеллом. «Алекс был в ударе. Я никогда не видел, чтобы он лазал так хорошо», — заметит Томми после.
Чтобы пройти такой маршрут без снаряжения, недостаточно просто быть на пике формы: огромную роль играет погода. В ноябре 2016 Алекс уже делал попытку покорить Эль-Капитан, но прекратил восхождение спустя час — условия были неподходящими.
Раннее утро 3 июня было идеальным для подъема. Алекс проснулся в 4:30, съел свой завтрак — овсянку с черникой, семенами льна и чиа — и направился к подножию «Эль-Капа». Уже потом он признается, что подойти к скале и переобуться в скальные туфли было для него в тот день непросто.
Смотришь ты снизу вверх и думаешь: ну и здоровенная же скала.
Алекс Хоннолд
Впрочем, начав подъем, Хоннолд не колебался ни секунды: «Я точно знал, что мне делать от начала до конца. Многие зацепки на скале казались старыми друзьями».
На восхождение по отвесной стене ушло 3 часа 56 минут. Одним из самых сложных отрезков маршрута был участок гранита, отполированный древним ледником. В этом месте почти нет выступов и трещин, в которые можно поставить ногу. На 200-метровой высоте Хоннолду пришлось целиком положиться на силу трения: он упирался ступнями в гладкую поверхность скалы и мягко отталкивался ими, плавно поднимаясь вверх. «Это как по стеклу идти», — скажет он позднее.
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В 9:28 утра Хоннолд сделал сделал пару последних перехватов и выбрался на вершину — так он воплотил в жизнь проект, к которому шел не один год. О планах Алекса покорить «Эль-Кап» было известно немногим — даже его мать не знала об этом.
- Я с ней еще не говорил, — признается Алекс. — Я даже не уверен, что она поймет, в чем идея. Она не очень понимает разницу между «свободным лазаньем» и «фри-соло».
Свободное лазание (англ. free-climbing) подразумевает наличие веревки, с помощью которой один спортсмен страхует другого. Лазание без нее называется фри-соло (англ. free solo). Очень немногие смельчаки выбирают эту дисциплину, но именно в ней Алекс сделал себе имя. Почти десять лет назад, в сентябре 2007 года, он без страховки пролез два маршрута в Йосемити — и всего за один день (до Алекса на это отваживались лишь двое). За этим достижением последовали новые, но восхождение на Эль-Капитан — самый громкий рекорд 31-летнего скалолаза.
На этом видео 2014 года Хоннолд поднимается по маршруту El Sendero Luminoso в Мексике.
Эль-Капитан впервые покорили в 1985 году трое американцев — Уоррен Хардинг, Джордж Уитмор и Уэйн Мерри. В течение 16 месяцев они поднимались и спускались по скале, раз за разом забираясь все выше. Преодолев очередной отрезок, они вбивали в скалу крюк и привязывали к нему веревку — с ее помощью они спускались на землю, а затем могли подняться обратно и продолжить путь наверх. Их «осада» длилась 47 суток. Последнее восхождение троицы — от земли до самой вершины — заняло 11 дней. Их маршрут окрестили «Носом» (англ. The Nose).
К сегодняшнему дню по склонам «Эль-Капа» проложили около сотни маршрутов. Подняться на знаменитый утес могут и простые туристы — по тропам на пологом северном склоне.
В центре рисунка отмечена трасса «Нос». Левее нее, на юго-западном склоне, проходит «Фрирайдер» — маршрут Хоннолда.