  • 900 метров к небу: Алекс Хоннолд вновь сотворил невероятное
    Алекс Хоннолд — первый скалолаз, который поднялся на «Эль-Кап» без страховки. Фото: Jimmy Chin / National Geographic
  • 900 метров к небу: Алекс Хоннолд вновь сотворил невероятное
    Хоннолд покорял и другие вершины в Йосемити. На снимке — трасса «Excellent Adventure». Фото: Jimmy Chin / National Geographic
  • 900 метров к небу: Алекс Хоннолд вновь сотворил невероятное
    Алекс он не раз забирался на «Эль-Кап» в паре с другими скалолазами. Слева на снимке — Питер Крофт — один из первых, кто начал лазать «фри-соло». Фото: Jimmy Chin / National Geographic
Приключения

900 метров к небу: Алекс Хоннолд вновь сотворил невероятное

Американский скалолаз Алекс Хоннолд стал первым, кто безо всякой страховки совершил восхождение на Эль-Капитан — знаменитую скалу в Йосемитском национальном парке.
Николай Кулапов
7 июня 2017 в 14:11
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Во время подъема Алекс не использовал ни веревок, ни карабинов. Все снаряжение, которое у него было — легкие скальные туфли и мешочек с магнезией (порошок, который сушит кожу рук, улучшая сцепление со скалой).

Для своего восхождения Алекс выбрал «Фрирайдер» — линию на юго-западном склоне Эль-Капитана. Эту трассу проложили 9 лет тому назад немцы Томас и Алекс Хубер, страхуя друг друга. Алекс не раз проходил этот маршрут в связке с другими скалолазами, запоминая каждый выступ в гранитной стене и оттачивая каждое движение.

На подготовку к рискованному подъему у Алекса ушел почти год. За неделю до исторического восхождения он забрался на «Эль Кап» вместе с давним напарником — Томми Колдвеллом. «Алекс был в ударе. Я никогда не видел, чтобы он лазал так хорошо», — заметит Томми после.

Чтобы пройти такой маршрут без снаряжения, недостаточно просто быть на пике формы: огромную роль играет погода. В ноябре 2016 Алекс уже делал попытку покорить Эль-Капитан, но прекратил восхождение спустя час — условия были неподходящими.

Раннее утро 3 июня было идеальным для подъема. Алекс проснулся в 4:30, съел свой завтрак — овсянку с черникой, семенами льна и чиа — и направился к подножию «Эль-Капа». Уже потом он признается, что подойти к скале и переобуться в скальные туфли было для него в тот день непросто.

Смотришь ты снизу вверх и думаешь: ну и здоровенная же скала.

Алекс Хоннолд

Впрочем, начав подъем, Хоннолд не колебался ни секунды: «Я точно знал, что мне делать от начала до конца. Многие зацепки на скале казались старыми друзьями».

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