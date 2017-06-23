Приключения

Педальный зачет: маршруты для велопутешествий

Велосипед хорош не только для езды по городу и коротких дачных вылазок. Мы предлагаем изобрести его заново — ударив велопробегом по самым живописным дорогам мира.
Иван Васин
23 июня 2017 в 20:24
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  • Педальный зачет: маршруты для велопутешествий
    Фото: Alex Conu / Visitnorway.com

РЕГИОН ФЬОРДОВ В НОРВЕГИИ

Норвежские фьорды любят за их суровую, конт­растную, подчас драматичную красоту, на которую будто сам собой накладывается саундтрек из фортепианных пьес Грига. Из-за сложного доступа этими заливами чаще любуются с воды во время круизов — перемещение на машине подразумевает наматывание лишних километров, езду по не самым живописным туннелям и зря потраченное в очередях на паромы время. Участники же велосипедной экспедиции по фьордам получают полный карт-бланш на исследование потаённых и безлюдных уголков западного побережья Норвегии. В течение недели им предстоит штурмовать горные пики, периодически таскать велики на собственном горбу, бесстрашно нестись — а иног­да и ссыпаться — вниз со склонов. Плавучей базой велокруиза станет списанный из армии и полностью переоборудованный минный тральщик — на его борту устроены удобные каюты и ресторан, а в большом холле все собираются вечерами выпить рюмку-другую, поделиться впечатлениями и похвастаться фотографиями.

Маршрут: Молде — Олесунн

Протяжённость: 126 км

Велосипед: не включён

тип: фрирайд или трейловый

Продолжительность: 8 дней

Уровень сложности: высокий

Даты: 5−12 августа, 9−16 сентября, 7−14 октября

Стоимость: $5100

mountainbikeworldwide.com

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  • Педальный зачет: маршруты для велопутешествий
    Фото: Станислав Казнов
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Статья опубликована в журнале National Geographic Traveler (№59, апрель — май 2017).
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