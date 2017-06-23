Педальный зачет: маршруты для велопутешествий
РЕГИОН ФЬОРДОВ В НОРВЕГИИ
Норвежские фьорды любят за их суровую, контрастную, подчас драматичную красоту, на которую будто сам собой накладывается саундтрек из фортепианных пьес Грига. Из-за сложного доступа этими заливами чаще любуются с воды во время круизов — перемещение на машине подразумевает наматывание лишних километров, езду по не самым живописным туннелям и зря потраченное в очередях на паромы время. Участники же велосипедной экспедиции по фьордам получают полный карт-бланш на исследование потаённых и безлюдных уголков западного побережья Норвегии. В течение недели им предстоит штурмовать горные пики, периодически таскать велики на собственном горбу, бесстрашно нестись — а иногда и ссыпаться — вниз со склонов. Плавучей базой велокруиза станет списанный из армии и полностью переоборудованный минный тральщик — на его борту устроены удобные каюты и ресторан, а в большом холле все собираются вечерами выпить рюмку-другую, поделиться впечатлениями и похвастаться фотографиями.
Маршрут: Молде — Олесунн
Протяжённость: 126 км
Велосипед: не включён
тип: фрирайд или трейловый
Продолжительность: 8 дней
Уровень сложности: высокий
Даты: 5−12 августа, 9−16 сентября, 7−14 октября
Стоимость: $5100
БАЛКАНСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
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В переводе с турецкого языка слово «балкан» означает «цепь лесистых гор». Но горами Балканы не исчерпываются — буколические пейзажи, оливковые рощи, фотогеничные посёлки встречаются здесь на каждом шагу. Велосипедный тур начинается с Караванке, горного хребта на границе Словении и Австрии, части Южных Известняковых Альп — это здесь находится парк для маунтинбайков Ямница с лесными тропами, заброшенными противопожарными просеками и грунтовками, добраться до которых нередко можно лишь по канатной дороге. В деревушке шахтёров Црна предусмотрена сюрреалистическая поездка с фонариками по восьмикилометровому отрезку старинной шахты, а в винодельческой долине Випава — дегустация в одном из местных хозяйств. Наконец, уже на стороне Хорватии программа включает экскурсии по городкам Мотовун и Грожнян, лодочный трансфер в Ровинь и обед из устриц и мидий с видом на Лимский залив.
Маршрут: Любляна — Ровинь — Любляна
Протяжённость: 163 км
Велосипед: не включён
Тип: кросс-кантри
Продолжительность: 8 дней
Уровень сложности: средний
Даты: 17−25 июня и 9−17 сентября
Стоимость: €2195
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Южный остров Новой Зеландии часто называют адреналиновым центром Южного полушария — сюда стекаются любители альпинизма и рафтинга, кайтинга и спелеодайвинга, гонок на реактивных катерах и банджи-джампинга. По сравнению со всем перечисленным велосипедное путешествие — лёгкое детское развлечение. Маршрут проходит по широкой Кентерберийской равнине, вдоль заснеженных пиков Южных Альп, мимо ущелья Ракайя, озёр Текапо, Пукаки и Александрина. Будут и привалы — передохнуть после нескольких часов в седле можно во время посещения фермы по разведению овец, визита к маори и прогулок на лодках по озёрам. Ночёвки предусмотрены в отелях и лоджах на пути, а точная программа тура зависит от капризной погоды.
Маршрут: Крайстчерч — Куинстаун
Протяжённость: 244 км
Велосипед: включён
Тип: дорожный или гибридный
Продолжительность: 7 дней
Уровень сложности: низкий
Даты: 12−18 ноября и 24−30 декабря
Стоимость: $5995
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
Велопутешественники со стажем облюбовали маршруты по южным регионам страны — особенно Байдарскую долину, расположенную на юго-западе полуострова. Но поздней весной и летом можно смело отправляться и на север России. Например, в Архангельскую область, где девственная красота лесов, озёр и рек дополняется красотой рукотворной — старинными деревнями с избами, деревянными шатровыми церквями, погостами и поклонными крестами. В Каргополе в программу тура включён мастер-класс по местным народным промыслам, в Печниково — экскурсия по музею каргопольской глиняной игрушки, в Лядинах — посещение частной этнографической экспозиции. Размещение предусмотрено в гостевых домах и палатках, рыбалка — по желанию, баня — непременно. С собой стоит захватить непромокаемую одежду и хороший репеллент против комаров, от которых зачастую не удрать и на скоростном велосипеде.
Маршрут: Каргополь — Масельга
Протяжённость: 290 км
Велосипед: включён
Тип: дорожный
Продолжительность: 7 дней
Уровень сложности: средний и высокий
Сезон: апрель-август
Стоимость: 24 750 руб.
ОКРУГ САНТА-БАРБАРА, США
Для многих из нас название этого милого городка на берегу Тихого океана, где разворачивались события одноимённой мыльной оперы, стало синонимом бесконечных амурных разборок, тайных интрижек и выяснения отношений. Но люди знающие приезжают сюда не в тур «по стопам семьи Кэпвеллов», а ради мягкого климата — подходящего как для дегустаций на открытом воздухе в здешних винодельнях, так и для велосипедных прогулок по простёганным виноградниками холмам. Эти два удовольствия придумали объединить в одном путешествии — поездки на маунтинбайках по долине Санта-Инес с основанным датчанами городком Солвангом, посещение каньонов и скотоводческих ранчо продолжаются ужинами в ресторанах калифорнийской кухни и дегустациями пино-нуар, шардоне и сира.
Маршрут: Санта-Барбара — Санта-Инес — Санта-Барбара
Протяжённость: 195 км
Велосипед: включён
Тип: дорожный или гибридный
Продолжительность: 4 дня
Уровень сложности: низкий и средний
Сезон: март-ноябрь
Стоимость: от $2695
ПУСТЫНИ ДАМАРАЛЕНД И НАМИБ
Намибия — одна из самых богатых на красивые ландшафты стран Африки. К тому же здесь всё более-менее сносно с безопасностью и — благодаря засушливому климату — почти нет шансов заполучить в качестве незабываемого сувенира малярию. Внушительная часть Намибии — это пустыня или полупустыня — то, что нужно для многодневного путешествия на велосипедах-вездеходах с широкими покрышками (фэтбайках). Из Виндхука группа отправляется в частный заповедник Ривер-Кроссинг в горах Ауас, где с вершины очередного покорённого холма можно увидеть антилоп и жирафов. Рядом с посёлком Каманьяб находится деревня кочевого племени химба, женщины которого знамениты своими косичками, покрытыми пастой из охры, жира, пепла и смолы. Во время марш-броска по высохшему руслу реки Ховариб часто встречаются красноватые от пыли пустынные слоны, на нагорье Дамараленд велики шансы выследить носорога, а в районе Свакопмунда — выбить пыль из дюн старейшей в мире пустыни. Вечерами уставших от преодоления природных препятствий и самих себя велотуристов ждут барбекю из дичи и местное пиво. Гарантированно — под куполом звёзд.
Маршрут: Виндхук — Уолфиш-Бей
Протяжённость: 465 км
Велосипед: включён
Тип: фэтбайк
Продолжительность: 9 дней
Уровень сложности: средний
Даты: 19−27 мая и 11−19 августа
Стоимость: $2290
ДОЛИНА ЭЛЬБЫ
Трудно найти страну более подходящую для велосипедных путешествий, чем Германия. Здесь более шести десятков маршрутов на любой вкус, любой продолжительности и на любую физическую форму, все развилки помечены подробными информационными щитами, всё по-немецки правильно и чётко. Каждый маршрут хорош по-своему, так что ошибиться сложно, но члены Велосипедной федерации Германии рекомендуют начинать с долины Эльбы. На своём 1000-километровом пути к Северному морю река протекает через горы и равнины, леса и болота, мимо барочных замков, открыточного вида деревень и городов. Проехать всю Эльбу от истока до устья захотят только фанатики — впечатлений вполне хватает и от более короткого тура по федеральным землям Саксония и Саксония-Анхальт. «Встреча на Эльбе» открывается посещением Магдебурга — одного из древнейших городов Германии, дальше по маршруту — национальные парки и биосферные заповедники, архитектура баухаус в Дессау и первая в Европе фарфоровая мануфактура в Мейсене, опера в Дрездене и термы курортного городка Бад-Шандау.
Маршрут: Магдебург — Бад-Шандау
Протяжённость: 340 км
Велосипед: не включён
Тип: дорожный
Продолжительность: 12 дней
Уровень сложности: низкий
Сезон: апрель-октябрь
Стоимость: от €649
АЛЛЕЯ ВУЛКАНОВ В ЭКВАДОРЕ
Чаще всего расположенный на экваторе Эквадор считают необязательным «довеском» к Галапагосам, а припудренные снегом вершины Кордильер предпочитают рассматривать из окна автомобиля. Но чтобы действительно прочувствовать местную Аллею вулканов, нужно приезжать на маунтинбайке. Во время трёхдневного велосипедного тура его участники поднимают колёсами вулканическую пыль на грунтовых дорогах у подножия могучего Котопахи, осматривают кратерное озеро Килотоа и попадающиеся на пути руины инков, устраивают пикники на парамо (высокогорных лугах), любуясь дикими лошадьми, викуньями и парящими в вышине кондорами. Кульминация поездки — долгий даунхилл с высочайшей горы Эквадора Чимборасо.
Маршрут: Кито — Амбато
Протяжённость: 130 км
Велосипед: включён
Тип: кросс-кантри
Продолжительность: 3 дня
Уровень сложности: средний
Даты: 29 апреля — 1 мая, 16−18 мая и 31 мая — 2 июня
Стоимость: $280
ЗАЧЕМ ЕХАТЬ Говорят, чтобы увидеть целое, иногда нужно просто остановиться. Ну или хотя бы сбавить темп. И мало что подойдёт для этого лучше, чем путешествие на велосипеде — когда пейзажи вокруг не мелькают перед глазами, как на ускоренной перемотке, и вы становитесь не сторонним наблюдателем, а действующим лицом. Это даже лучше, чем поездка на кабриолете, — полная свобода, а в придачу и спорт. Ведь колесить на велосипеде можно почти всегда и почти везде, зимой и летом, по городу и на природе, по гладкому асфальту, лесным тропам и бездорожью, перед которым спасует и полноприводной джип. К тому же для таких путешествий быть спортсменом, атлетом или экстремалом совсем не обязательно — достаточно находиться в хорошей физической форме. И любить активный отдых.
НА ЧЕМ ЕХАТЬ Всё зависит от планируемого маршрута. Если речь идёт об агрессивной (и не очень) езде по грунтовым и разбитым дорогам или пересечённой местности, вам подойдёт горный велосипед — маунтинбайк. Его разновидности подходят для фрирайда и даунхилла (скоростного спуска), кросс-кантри (меняющегося рельефа) и трейла. Шоссейные велосипеды с узкими шинами используют редко — лишь там, где планируется исключительно ровная асфальтовая поверхность. Наоборот, фэтбайки — велосипеды с усиленной рамой и толстыми покрышками — хороши для перемещения по снегу, песку и гравию. Как правило, для велотуров выбирают два типа байков: дорожный велосипед со средними по ширине, но большими колёсами, багажником, крыльями и сумками (для поездок по ровному и асфальтовому покрытию) и кросс-кантри-велосипед с багажником (для поездок по грунту и бездорожью). На гибридном же велосипеде хорошо кататься как в городе, так и за его пределами — но без особого экстрима.
ЧТО БРАТЬ С СОБОЙ Многодневное путешествие на велосипеде — это вам не прогулка по усыпанному розовыми лепестками саду. Начать стоит с изучения тематических сайтов и форумов (например, travellingtwo.com) и покупки правильного обмундирования. Люди опытные рекомендуют брать с собой 2−3 комплекта верхней одежды (плотно прилегающую к телу и отводящую влагу велосипедную футболку с карманами, велошорты с мягкой прокладкой или эластичные велоштаны, непромокаемую куртку, кепку или бандану), шлем, очки (они защищают от солнца, мошек, пыли и камней), по желанию — защиту для локтей и коленей, два комплекта летнего или зимнего термобелья, обувь (и запасную) с жёсткой подошвой. Провиант, горелка, посуда и приборы, палатка, коврик и спальник — если вы хотите ночевать не в стоге сена или отеле, а на природе, набор шестигранников и ремкомплект — всё это должно путешествовать с вами. Так же, как и велосипед, — даже в организованных турах они не всегда включены в стоимость, да и своё оборудование всегда привычнее.
Перевезти велосипед самолётом не так сложно, — главное, заранее предупредить авиакомпанию и «застолбить» за собой место. И, частично разобрав байк, упаковать его в жёсткий кофр или бокс, велочемодан, картонную коробку или мягкий чехол. Крупными авиаперевозчиками подготовленный к транспортировке велосипед расценивается как одно место багажа (лоукостеры не в счёт). Он может входить в норму бесплатного провоза или перевозиться за фиксированную плату. При перевесе или превышении габаритов придётся доплатить по существующим тарифам на сверхнормативный багаж (которые нужно обязательно уточнить при покупке билета или в контактном центре). Учтите, что иногда в небольших самолётах для байков просто нет места, и не забывайте про пересадки.
Иногда перевозка велосипеда становится настолько муторной и накладной, что имеет смысл брать велосипед напрокат — у турфирмы-организатора или одной из многочисленных компаний, например, в bikesbooking.com. Для коротких поездок по городу можно воспользоваться сайтом spinlister.com, который называют «Airbnb для велосипедов». Проложить дорогу по незнакомым точкам помогут приложения для смартфонов MapMyRide (iOS, Android), Bikemap (iOS, Android) и BikeBrain (iOS).
КАК ЕХАТЬ При составлении маршрута принимайте во внимание любую мелочь, иначе вы рискуете оказаться буквально посреди ничего с проколотой шиной, урчащим от голода животом и минимальными шансами на комфортный ночлег. И тут мы подходим к одному из главных вопросов, который нужно решить ещё «на берегу», — ехать ли самостоятельно или в составе организованной турфирмой группы.
Тот и другой вариант имеют плюсы и минусы. В самостоятельной экспедиции вы сами — хозяин положения и властелин времени. Но есть нюанс — весь багаж вам нужно будет навьючить на своего двухколёсного ослика и забыть о путешествии налегке. Любая поломка, с которой придётся разбираться самому, тоже может спутать планы. Затем компания: единомышленников найти не так-то просто, а кататься одному надоедает и мизантропам.
Именно поэтому туристические фирмы по всему миру разрабатывают программы групповых (от 4 до 20 человек) поездок, в которых берут все организационные вопросы на себя. Велосипеды (а иногда и экипировка) обычно ждут вас на точке старта, маршруты составляют эксперты, бок о бок с вами едет гид, по всему пути бронируются номера в отелях и столики в ресторанах, продумывается культурная программа, за группой следует машина сопровождения, которая перевозит багаж и даже преждевременно утомившихся или внезапно намокших под дождём велосипедистов. Разумеется, все байки ремонтирует штатный механик — участникам таких туров остаётся только крутить педали и наслаждаться.