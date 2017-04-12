  • Неделя в открытом море в поисках свободы
    Фото: Юрий Масляев
  • Неделя в открытом море в поисках свободы
    Фото: Константин Щекин
  • Неделя в открытом море в поисках свободы
    Фото: Виктор Боровой
  • Неделя в открытом море в поисках свободы
    Фото: Юрий Масляев
  • Неделя в открытом море в поисках свободы
    Фото: Юрий Масляев
Приключения

Неделя в открытом море в поисках свободы

Четыре тысячи квадратных метров белоснежных парусов парят над миром, где приняты другие мерила счастья и успеха.
Промо / Текст: Даниэлла Окуджава
12 апреля 2017 в 14:25
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«Крузенштерн» — четырехмачтовый парусник, недавно отпраздновавший 90-летие. Построенный в 1926 году гамбургской судоходной компанией «Лайеш» и спущенный на воду под именем «Падуя», барк без противоминной защиты пережил Вторую мировую и даже избежал участи плавучей казармы в 40-х, когда его передали СССР — стране, в которой на тот момент не было команды, способной вывести такого гиганта в море. Сегодня «Крузенштерн» приписан к порту Калининграда, и на нем ежегодно проходят практику студенты морских и речных учебных заведений. Конечно, судоводителю или механику, который проведет свою жизнь в машинных отделениях современных сухогрузов, совершенно не обязательно управлять живым парусником при помощи ручного штурвала. Но по такой логике ему не нужны ни звезды, потому что все за него посчитают приборы GPS, ни умение вязать морские узлы. Когда-нибудь так и будет: управление судами на морях возьмут на себя роботы, их же научат вязать и узлы. Неизвестно, что нового обретет человек в этот период развития цивилизации, но совершенно понятно, что он потеряет — и потеря эта будет существенной.

Бывший капитан, а ныне капитан-наставник «Крузенштерна» Михаил Новиков называет парусник настоящим городом. И это неудивительно: длина барка превышает сто метров, он единовременно вмещает 120 курсантов, 60 членов экипажа и еще около 40 участников экспедиций — таких же «сухопутных», как мы с вами, решившихся на самое увлекательное путешествие в своей жизни. Да, это правда — на короткое время стать частью экипажа легендарного «Крузенштерна» может каждый, вне зависимости от того, есть ли у него паспорт моряка или специальная физическая подготовка. Нижняя планка по возрасту — 13 лет (в сопровождении взрослых), а верхняя и вовсе отсутствует.

  • Фото: Виктор Канунников
  • Фото: Виктор Канунников
  • Фото: Юрий Масляев
  • Фото: Виктор Канунников
  • Фото: Юрий Масляев
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