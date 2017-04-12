Неделя в открытом море в поисках свободы
«Крузенштерн» — четырехмачтовый парусник, недавно отпраздновавший 90-летие. Построенный в 1926 году гамбургской судоходной компанией «Лайеш» и спущенный на воду под именем «Падуя», барк без противоминной защиты пережил Вторую мировую и даже избежал участи плавучей казармы в 40-х, когда его передали СССР — стране, в которой на тот момент не было команды, способной вывести такого гиганта в море. Сегодня «Крузенштерн» приписан к порту Калининграда, и на нем ежегодно проходят практику студенты морских и речных учебных заведений. Конечно, судоводителю или механику, который проведет свою жизнь в машинных отделениях современных сухогрузов, совершенно не обязательно управлять живым парусником при помощи ручного штурвала. Но по такой логике ему не нужны ни звезды, потому что все за него посчитают приборы GPS, ни умение вязать морские узлы. Когда-нибудь так и будет: управление судами на морях возьмут на себя роботы, их же научат вязать и узлы. Неизвестно, что нового обретет человек в этот период развития цивилизации, но совершенно понятно, что он потеряет — и потеря эта будет существенной.
Бывший капитан, а ныне капитан-наставник «Крузенштерна» Михаил Новиков называет парусник настоящим городом. И это неудивительно: длина барка превышает сто метров, он единовременно вмещает 120 курсантов, 60 членов экипажа и еще около 40 участников экспедиций — таких же «сухопутных», как мы с вами, решившихся на самое увлекательное путешествие в своей жизни. Да, это правда — на короткое время стать частью экипажа легендарного «Крузенштерна» может каждый, вне зависимости от того, есть ли у него паспорт моряка или специальная физическая подготовка. Нижняя планка по возрасту — 13 лет (в сопровождении взрослых), а верхняя и вовсе отсутствует.
Экспедиция на «Крузенштерне» — это не круиз и не туристическая поездка. Это путешествие с полным погружением в команду экипажа, знакомство с людьми паруса, которых крайне сложно представить в нашей привычной повседневности. Ежедневные подъемы в 7 утра, общекомандная зарядка на палубе, плотный завтрак, лекции по навигации и метеорологии, учебные подъемы на мачты, участие в настоящих парусных авралах, несение вахты у привода Дэвиса — ручного штурвала, вечерние посиделки на палубе с гитарой и, конечно, самые невероятные в жизни закаты. А еще это настоящий человеческий путь: от себя кажущегося к себе настоящему. И вот, прошла неделя, а в кармане ответы: кто ты и чего ты на самом деле хочешь.
Нельзя утверждать, что секрет «Крузенштерна» в лишениях, которые несет за собой участие в экспедиции: размещении в кубриках по 10−12 человек, ранних подъемах, утренних очередях в душ, одном на всех меню или отсутствии сотовой связи. Просто потому, что там, под распустившимися парусами, освещенными закатным светом, после целого дня, полного открытий и восторгов, никому и в голову не придет слово «лишения». Скорее — «приобретения», ценность которых очень сложно определить привычными нам мерилами счастья. Ну, сколько, скажите, стоит свобода в пересчете на деньги или успех?
Общаться без камня за пазухой, не стесняясь своего громкого смеха, спать на второй полке десятиместного кубрика, начинать день с зарядки, а не проверки почты, по сигналу «парусный аврал» бежать на палубу к своему гроту, засыпать с мыслью о том, что уже второй день подряд у тебя лучший в жизни, забыв напрочь, где на экране расположены иконки социальных сетей — не поверите, как быстро все это становится привычным.
Наверное, причина в том, что на самом деле это естественно.
Ближайшая экспедиция «Крузенштерна» пройдет с 6 по 17 мая вместе с клубом путешествий Михаила Кожухова и «Поехали!». В программе: День порта в Гамбурге и День Конституции Норвегии, на борту — Олег Нестеров, лидер культовой группы «Мегаполис» и номинант премии GQ «Писатель года» за роман «Небесный Стокгольм». Присоединяйтесь!