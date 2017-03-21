  • Байкал-2017: Сила льда
    Фото: Андрей Каменев
  • Байкал-2017: Сила льда
    Фото: Андрей Каменев
  • Байкал-2017: Сила льда
    Фото: Андрей Каменев
  • Байкал-2017: Сила льда
    Фото: Андрей Каменев
  • Байкал-2017: Сила льда
    Фото: Андрей Каменев
  • Байкал-2017: Сила льда
    Фото: Андрей Каменев
  • Байкал-2017: Сила льда
    Фото: Андрей Каменев
  • Байкал-2017: Сила льда
    Фото: Андрей Каменев
Приключения

Байкал-2017: Сила льда

Льды Байкала красуются на миллионах кадров от фотографов со всей планеты, но совместной команде «National Geographic Россия» и Ростсельмаш удалось создать нечто действительно уникальное.
Партнерский материал
21 марта 2017 в 19:13
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Безымянный палец нашего шеф-фотографа Андрея Каменева погружается в стакан, резко выскакивает наружу — и брызги молока разлетаются на четыре стороны света, приземляясь на камеры, квадрокоптеры и огромные колеса машин, подобных которым здесь еще не видели. Каменев залпом выпивает остаток, мы вслед за ним проделываем то же самое — и только теперь можно приступать к работе.

За чем бы вы ни приехали на Байкал, прежде всего необходимо как следует побурханить — попросить о помощи или хотя бы простом снисхождении у тех таинственных сил, которые следят за главным озером планеты уже 30 миллионов лет. Здоровый скептицизм городского жителя сдувает первым же порывом сармы — порой становящегося ураганным ветра, поведение которого не могут предсказать ни синоптики, ни местные старожилы, — и в это мгновение осознаешь, что здесь придется играть по местным правилам. Учитывая же то, что мы задумали, помощь любых сил нам бы совсем не повредила.

За пару последних десятилетий машины Ростсельмаш вышли далеко за пределы привычных для себя пейзажей. Начав с покорения внутреннего рынка, к середине 2010-х главный российский производитель сельскохозяйственной техники превратился в огромную межнациональную корпорацию, чья продукция востребована более чем в 50 странах мира. Поля Европы и США, степи Азии и тысячи километров асфальтированных дорог между точками назначения — комбайны и трактора Ростсельмаш повидали многое, но теперь им предстояло доселе невиданное испытание. Читать далее

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