Байкал-2017: Сила льда
Безымянный палец нашего шеф-фотографа Андрея Каменева погружается в стакан, резко выскакивает наружу — и брызги молока разлетаются на четыре стороны света, приземляясь на камеры, квадрокоптеры и огромные колеса машин, подобных которым здесь еще не видели. Каменев залпом выпивает остаток, мы вслед за ним проделываем то же самое — и только теперь можно приступать к работе.
За чем бы вы ни приехали на Байкал, прежде всего необходимо как следует побурханить — попросить о помощи или хотя бы простом снисхождении у тех таинственных сил, которые следят за главным озером планеты уже 30 миллионов лет. Здоровый скептицизм городского жителя сдувает первым же порывом сармы — порой становящегося ураганным ветра, поведение которого не могут предсказать ни синоптики, ни местные старожилы, — и в это мгновение осознаешь, что здесь придется играть по местным правилам. Учитывая же то, что мы задумали, помощь любых сил нам бы совсем не повредила.
За пару последних десятилетий машины Ростсельмаш вышли далеко за пределы привычных для себя пейзажей. Начав с покорения внутреннего рынка, к середине 2010-х главный российский производитель сельскохозяйственной техники превратился в огромную межнациональную корпорацию, чья продукция востребована более чем в 50 странах мира. Поля Европы и США, степи Азии и тысячи километров асфальтированных дорог между точками назначения — комбайны и трактора Ростсельмаш повидали многое, но теперь им предстояло доселе невиданное испытание. Читать далее
Несмотря на то что Иркутская область по количеству солнечных дней в году уступает лишь Краснодарскому краю, прогноз погоды на время съемок не сулил ничего хорошего: значительная облачность и легкий, но непрерывный снегопад. Сделать задуманные нами беспрецедентные кадры инопланетного вида трактора Versatile 2375 и мощного зерноуборочного комбайна Acros 595 на льду Байкала в подобных условиях было бы затруднительно. Все уже смирились с перспективой вручную расчищать от снега отведенную под место съемки площадь, как на следующее утро, вопреки всем прогнозам, в лишенном даже малейшего облачка небе засияло солнце, а тонкую снежную простыню с поверхности замерзшего Малого моря унесла сарма.
Смейтесь сколько влезет, но я вполне серьезно: не побурхань мы вчера вечером, сейчас тут вообще бы метель гуляла, — обводит нас взглядом Каменев, приехавший на Байкал то ли в десятый, то ли в двенадцатый раз и знающий тут каждую льдинку.
Перед началом экспедиции место съемки у базы «Хадарта» две недели изучала экспертная группа, состоявшая из специалистов МЧС, математиков и местных гидов. Лед проверен в десятках разных точек — толщина колеблется от 80 до 88 сантиметров, чего должно быть достаточно для махин весом в 15,5 и 15 тонн соответственно. Возникновения новых становых щелей, вспарывающих ледяную поверхность озера на метр-полтора в ширину и несколько сотен в длину, в наших краях ждать не приходилось. Тем не менее безопасности много не бывает в принципе, а в случае с тяжелой техникой в непривычных условиях — в особенности. Отсюда обязательные условия: машины должны двигаться со скоростью не выше 15 километров в час и находиться друг от друга на расстоянии не менее 50 метров.
Беспокоиться не о чем, все проверено, а за рулем машин — лучшие водители Ростсельмаш, но адреналину в крови нет дела до выкладок разума. В голову лезут мысли о Белом Деде и прочих божествах Байкала. Хочется верить, что им тоже будет интересно посмотреть, как первозданная сила льда воспримет силу, созданную человеком, — и помочь в случае необходимости.
Аналогичные мысли, очевидно, пришли в голову и руководителю группы Ростсельмаш Дмитрию Донцову. Решив укрепить созданный накануне задел, перед самым стартом заезда он вызвал местного шамана. Молока уже нет, но для бурхания подойдет и прозрачная жидкость. На все четыре стороны вновь летят брызги — только теперь они еще и искрятся на солнце, а над берегом проносятся напевы со странным рваным ритмом. Вот теперь точно можно начинать.
Двигатели, заправленные оригинальным моторным маслом ROSTSELMASH G-PROFI, с широким температурным диапазоном применения, завелись так легко, будто и не провели ночь на ветру при минус 17. Первопроходец — величественный Acros 595. Огромные колеса преодолевают раскатанный спуск, и тяжелая машина впервые в истории выезжает на лед главного озера планеты. Выдержав паузу и необходимую дистанцию, за комбайном следует трактор Versatile 2375. Машины движутся без единой пробуксовки, словно под колесами не гладкий лед, а привычный грунт или асфальт, и постепенно уходят влево, к ближайшему мысу.
Поняв, что отношения техники со льдом сразу начались с романтической фазы, водители решают немного покуражиться. Вы когда-нибудь видели дрифтующий комбайн? 15-тонная махина описывает почти идеальную окружность, приглашая последовать ее примеру младшего товарища. Однако трактор отчаянно не желает уходить в пируэты. Мы улыбаемся, понимая, что отсутствие второй части зрелища в данном случае даже во благо — просто это значит, что колеса «Универсала» обеспечивают максимальное сцепление с любой поверхностью.
Машины проведут на озере еще несколько часов, пока не пропадет мягкое естественное освещение, а на следующий день вернутся на лед и даже заберутся по узкой каменистой тропинке на мыс, чтобы посмотреть на Байкал с высоты. Все это время над Малым морем стояла солнечная погода, а за час до того, как пришло время съемки с воздуха, утихла и беспощадная сарма. Нам никогда не покорить силы природы, но, видимо, иногда, если правильно попросить, с ними можно попробовать договориться.
Похоже, у нас получилось.
О проекте
«Байкал-2017: Сила льда» — это новый взгляд на взаимодействие природы и человека и демонстрация разнообразных возможностей нашей страны. Главное озеро планеты, находящееся в России, и глобальная компания из России. Воплощение сил природы и результат технического гения человека. Завораживающие пейзажи и могучие машины, помогающие хлебу попасть на стол. В совместном проекте «National Geographic Россия» и Ростсельмаш мы показываем, что на первый взгляд очень далекие друг от друга вещи — как в прямом, так и в переносном смысле — при деликатном подходе сплетаются в гармоничную композицию.
Экспедиция «Байкал-2017: Сила льда» проходила с 26 февраля по 1 марта 2017 года.