Серфер пересек Атлантику на доске с веслом: видео
К необычному путешествию через Атлантику сорокадвухлетний Крис Бертиш (Chris Bertish) готовился пять лет. Модицифированная доска для сапсерфинга стоимостью 120 тысяч долларов была изготовлена британским конструктором лодок Филом Моррисоном (Phil Morrison) за шесть месяцев. Ее длина составляет 6 метров, масса — более 600 кг. В передней части оборудован небольшой отсек для сна и хранения оборудования: системы GPS, УКВ-радио, автопилота, спутникового телефона и солнечных панелей. В дорогу серфер взял вяленое мясо, протеиновые коктейли и полуфабрикаты, а также устройство для опреснения воды. Путешествие началось 6 декабря 2016 года из марокканского города Агадир и завершилось 9 марта 2017 года на острове Антигуа в Карибском море. Бертиш греб по 12−15 часов в сутки, в среднем проплывая по 69 километров в день. В предпоследний день пути он сделал финальный рывок и смог преодолеть 96,5 километра.
По словам Бертиша, сложности начались уже на 21-й день пути. Основными проблемами Крис называет «акул, шторма и одиночество». В суровых условиях оборудование нередко отказывало, и его приходилось чинить на ходу. Бертиш остался доволен результатами путешествия. Помимо испытания собственных сил, он ставил задачу сбора денег на благотворительные цели. Беспрецедентная акция действительно оказалась в центре внимания: за 93-дневное путешествие было собрано около 6 млн долларов, которые будут направлены в фонды, помогающие детям в ЮАР.
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