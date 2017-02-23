  • Кубинский балет: национальное достояние
    Танцор национального балета на репетиции постановки «На передовой», посвященной кубинской революции. Фото: Александр Федоров
  • Кубинский балет: национальное достояние
    Кульминация постановки «На передовой», посвященной кубинской революции. Пока у танцоров нет кубинского флага, они пользуются простыней. Фото: Александр Федоров
  • Кубинский балет: национальное достояние
    Перед началом выступления балерина греет у прожектора руки… Фото: Александр Федоров
  • Кубинский балет: национальное достояние
    … и пуанты. Фото: Александр Федоров
  • Кубинский балет: национальное достояние
    Пятиминутная передышка премьера — ведущего солиста — между выходами на постановке Grand Pas Classique. Фото: Александр Федоров
  • Кубинский балет: национальное достояние
    В ожидании своей партии. Фото: Александр Федоров
  • Кубинский балет: национальное достояние
    Фото: Александр Федоров
  • Кубинский балет: национальное достояние
    Фото: Александр Федоров
Приключения

Кубинский балет: национальное достояние

Оставив в стороне политику, сигары, старые автомобили и полуразрушенные колониальные особняки, Елена Срапян и Александр Федоров нашли лазейку в мир кубинского балета — прочной связующей нити между Россией и островом Свободы.
Елена Срапян, Александр Федоров
23 февраля 2017 в 14:11
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— Понимаете, чтобы получить разрешение снимать на Кубе такую важную историю, как балетное закулисье, нужно быть признанным фотографом уже лет тридцать, — выразительно посмотрел на нас чиновник международного отдела кубинского Минкульта.

Мы переглянулись. Саше 27, мне 29. Тридцатилетний опыт работы мы готовы были продемонстрировать разве что на двоих, если посчитать работу продавцами DVD в киосках. С международным признанием пока тоже не задалось.

Про кубинский балет говорят, что у него «есть и техника, и душа» — в противовес «техничному» европейскому балету и «душевному» русскому. Впервые балет оказался на Кубе с гастролями: в 1800 году театр «Сирко» привез в Гавану пантомиму «Дровосеки». В 1803 году открылся театр «Колисео», а в начале прошлого века любовь к балету всколыхнулась с новой силой: кубинцев потрясла Анна Павлова, несколько раз посетившая остров со своей балетной труппой.

В 20-х годах начали появляться кубинские композиторы, писавшие первые национальные балеты: «Эль Белорио» Гарсии Катурла, «Ребамбарамба» Рольдана. Наконец, в 1930 году балетмейстер Николай Яворский открыл первую в Гаване специализированную школу. У него и училась икона кубинского балета Алисия Алонсо, которую хорошо знают в России. В 1938 году она дебютировала на Бродвее — и с этого момента успех молодой балерины не прекращался ни на минуту. В сороковых Алисия вернулась на Кубу, где в 1946 году начала создавать национальную балетную школу практически с нуля и без каких-либо внешних средств.

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