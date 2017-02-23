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Танцор национального балета на репетиции постановки «На передовой», посвященной кубинской революции. Фото: Александр Федоров
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Кульминация постановки «На передовой», посвященной кубинской революции. Пока у танцоров нет кубинского флага, они пользуются простыней. Фото: Александр Федоров
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Перед началом выступления балерина греет у прожектора руки… Фото: Александр Федоров
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… и пуанты. Фото: Александр Федоров
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Пятиминутная передышка премьера — ведущего солиста — между выходами на постановке Grand Pas Classique. Фото: Александр Федоров
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В ожидании своей партии. Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
Кубинский балет: национальное достояние
— Понимаете, чтобы получить разрешение снимать на Кубе такую важную историю, как балетное закулисье, нужно быть признанным фотографом уже лет тридцать, — выразительно посмотрел на нас чиновник международного отдела кубинского Минкульта.
Мы переглянулись. Саше 27, мне 29. Тридцатилетний опыт работы мы готовы были продемонстрировать разве что на двоих, если посчитать работу продавцами DVD в киосках. С международным признанием пока тоже не задалось.
Про кубинский балет говорят, что у него «есть и техника, и душа» — в противовес «техничному» европейскому балету и «душевному» русскому. Впервые балет оказался на Кубе с гастролями: в 1800 году театр «Сирко» привез в Гавану пантомиму «Дровосеки». В 1803 году открылся театр «Колисео», а в начале прошлого века любовь к балету всколыхнулась с новой силой: кубинцев потрясла Анна Павлова, несколько раз посетившая остров со своей балетной труппой.
В 20-х годах начали появляться кубинские композиторы, писавшие первые национальные балеты: «Эль Белорио» Гарсии Катурла, «Ребамбарамба» Рольдана. Наконец, в 1930 году балетмейстер Николай Яворский открыл первую в Гаване специализированную школу. У него и училась икона кубинского балета Алисия Алонсо, которую хорошо знают в России. В 1938 году она дебютировала на Бродвее — и с этого момента успех молодой балерины не прекращался ни на минуту. В сороковых Алисия вернулась на Кубу, где в 1946 году начала создавать национальную балетную школу практически с нуля и без каких-либо внешних средств.
Начав искать способы попасть в Национальную школу балета, мы наступили на одну из многочисленных кубинских мозолей. Ведь все знают, что Куба — настоящий социалистический рай в продажном капиталистическом окружении, поэтому здравоохранение и образование здесь бесплатны и развиты на зависть всему западному миру. В реальности же все несколько иначе: медицине не хватает современных материалов и оборудования, в искусстве и образовании не ахти с банальной одеждой, состоянием зданий и уровнем жизни преподавательского состава. Это слишком сильный контраст, который государство афишировать не желает. Поэтому близко рассматривать повседневность кубинских символов посторонним запрещено.
Мы прошли полный цикл кубинской бюрократии: из Национальной школы балета на бульваре Прадо нас отправили в Институт искусств в отдаленном районе Плайя, оттуда — в министерство культуры, оттуда — в международный отдел. Все напрасно: снимать балет иностранцам категорически нельзя. Даже в агентстве Paradiso, которое занимается культурным туризмом на Кубе, нас разочаровали: официальную экскурсию надо бронировать за месяц-полтора, и в группе должно быть минимум пять человек. Мы могли заплатить за пятерых, но у нас было всего две недели.
Чем ближе была суббота, тем яснее становилось: единственная наша добыча за неделю — дырка в ставнях тренировочного зала.
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Вечерние занятия для младших классов в школе Лауры Алонсо. Учителями здесь выступают старшие танцоры из основной труппы. Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
Ее школа действительно государственная: зарплаты здесь платит правительство, а студенты занимаются бесплатно. Идея отдельной школы пришла Лауре около 30 лет назад: тогда молодая балерина и ее родители поняли, что Национальная школа балета оставляет за бортом талантливых, но неопытных подростков. Так и возникла ProDanza, и сейчас здесь больше 40 учеников. На сцене тренировочного класса невозможно пройти между рядами занимающихся, а ведь это еще не все: к вечеру на репетиции подходят другие танцоры. В списке учеников много русских имен и фамилий: у кого-то русские родители, а в чьей-то семье настолько любили балет, что называли детей в честь прославленных танцоров. Сами классы в школе носят имена Рудольфа Нуриева и Вацлава Нижинского.
- Да, я говорю по-русски, — серьезно смотрит на нас блондинка Мария. Она из Любляны, у нее нет русских родителей, зато она несколько лет училась в одной из балетных школ Петербурга. — Кубинский балет и правда сложнее. Но я думаю, что я смогу чего-то добиться здесь быстрее, чем в Петербурге. Да, школ в Гаване много. Но вы же знаете, сколько их в России? И я занимаюсь с самого детства. Надеюсь, что все получится — уже сейчас мы много танцуем на большой сцене.
Обстановка в школе волнительная: через неделю ребят ждала постановка в театре Марти. Мы всеми силами пытались попасть на репетиции или за кулисы, но в какой-то момент отчаялись: стало понятно, что руководство школы переживает, как бы мы не сняли чего запрещенного. «Это не мы решаем, а театр» — покачивала головой мулатка Мирослава, пиарщица школы. Но потом Саша показал ей уже сделанные нами снимки, и тут внезапно выяснилась, что фотограф школы заболел, и в целом им бы не помешали хорошие фотографии. Мы уже начали привыкать к «оттепельному» кубинскому стилю: никак нельзя, но если очень хочется, то можно.
Даже вечером в Гаване очень жарко. У театра Марти много людей с мобильными телефонами в руках: нет, они не поклонники балета — они ловят вай-фай, прямо в театре находится хотспот. У одного из парней футболка с принтом в виде американского флага, и это никого не смущает. Мы представляемся охраннику, и он передает нас другим сотрудникам театра: пять минут, и мы уже в закулисье. Сложно поверить, но все наконец получилось.
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
-
Фото: Александр Федоров
-
Фото: Александр Федоров
-
Фото: Александр Федоров
-
Фото: Александр Федоров
-
Фото: Александр Федоров
-
Фото: Александр Федоров
-
Фото: Александр Федоров
-
Фото: Александр Федоров
-
Фото: Александр Федоров
-
Фото: Александр Федоров
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Фото: Александр Федоров
В тот вечер ставили балет «Дон Кихот» Людвига Минкуса в кубинской версии, полный причудливых пируэтов и сальто — все, как и рассказывала Лаура Алонсо. Его одним из первых поставила Алисия Алонсо в своей твердой решимости сделать балет национальным кубинским достоянием. Сейчас это одна из самых популярных постановок в стране.
Торжественный и прекрасный, балет в просторном новом зале театра резко выдергивает из кубинской действительности с очередями и магазинами одного продукта: тут не видно вечной экономии, нет бедности, нет дефицита. Я понимаю, почему кубинцы так ценят эту альтернативную реальность — и ради чего кубинские подростки день за днем зашивают старенькие пуанты, чтобы вновь прийти на занятия в школу.
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Александр Федоров и Елена Срапян — журналисты, отправившиеся в Латинскую Америку, чтобы вам не пришлось. В их следующем репортаже вас ждет мир мексиканского рестлинга, на который ходят бабушки и дети и где частью схватки может стать любой предмет из зрительного зала — включая стул, на котором вы сидите.
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